В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете
© Дмитрий Медведев
© Дмитрий Медведев
В "Википедии" появились статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" на украинском, английском, немецком и испанском языках. Тем временем сервисы Google Trends регистрируют рекордный интерес к российской гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности
Накануне вечером президент РФ подтвердил, что в ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, ударив по одному из крупнейших оружейных комплексов на Украине - заводу "Южмаш" в Днепропетровске.
Именно об этом и пишет "Википедия", сообщая со ссылкой на слова Путина, что скорость "Орешника" - 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.
Тем временем сервисы Google Trends регистрируют рекордный интерес к новейшей российской ракете. В частности, накануне сразу после обращения президента РФ динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов - это наивысший уровень популярности запроса.
Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из агрессивных шагов противника не останется без ответа.
"В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.
Он добавил, что объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ, при этом Москва будет заранее уведомлять мирных жителей и иностранных граждан об опасности.
"Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", - резюмировал Путин.
Вчера, 20:45"Ответ всегда будет": Путин предупредил о последствиях российского возмездияСША разрушили систему международной безопасности и Россия отвечает на ракетные удары по своей территории имеющимися у неё средствами вооружений. Об этом 21 ноября в специальном обращении заявил президент России Владимир Путин
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что "мы, определенно, этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".
А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.
А вот на Украине, похоже, серьезно испугались. Так например, Верховная Рада отменила заседание. Причем состоится ли оно даже в декабре - пока неизвестно. Еще чуть раньше, до того, как Путин рассказал об "Орешнике" и в Киеве думали, что к ним прилетел "Рубеж", с представителями киевского режима начали происходить странные вещи.
Вчера, 16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Что известно про "Орешник"
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.