https://ukraina.ru/20241122/1059122516.html

В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете

В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете - 22.11.2024 Украина.ру

В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете

В "Википедии" появились статьи о новейшей российской ракетной системе "Орешник" на украинском, английском, немецком и испанском языках. Тем временем сервисы Google Trends регистрируют рекордный интерес к российской гиперзвуковой баллистической ракете средней дальности

2024-11-22T09:59

2024-11-22T09:59

2024-11-22T09:59

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"орешник"

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Накануне вечером президент РФ подтвердил, что в ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, ударив по одному из крупнейших оружейных комплексов на Украине - заводу "Южмаш" в Днепропетровске.Именно об этом и пишет "Википедия", сообщая со ссылкой на слова Путина, что скорость "Орешника" - 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.Тем временем сервисы Google Trends регистрируют рекордный интерес к новейшей российской ракете. В частности, накануне сразу после обращения президента РФ динамика популярности запроса названия ракеты на английском языке составила 100 баллов - это наивысший уровень популярности запроса.Уточняется, что ракеты стали одним из наиболее популярных запросов на английском языке, однако запросы делались практически во всех уголках англоязычного мира: в США, Европе, Африке, Южной Америке и Австралии.Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из агрессивных шагов противника не останется без ответа."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.Он добавил, что объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ, при этом Москва будет заранее уведомлять мирных жителей и иностранных граждан об опасности."Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", - резюмировал Путин.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что "мы, определенно, этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.А вот на Украине, похоже, серьезно испугались. Так например, Верховная Рада отменила заседание. Причем состоится ли оно даже в декабре - пока неизвестно. Еще чуть раньше, до того, как Путин рассказал об "Орешнике" и в Киеве думали, что к ним прилетел "Рубеж", с представителями киевского режима начали происходить странные вещи.Что известно про "Орешник"Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску.

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

https://ukraina.ru/20241121/1059114746.html

https://ukraina.ru/20241122/1059119896.html

https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html

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новости, россия, украина, днепропетровск, владимир путин, википедия, google, южмаш, ракета, "орешник"