Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine - 22.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241122/1059124238.html
Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine
Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine - 22.11.2024 Украина.ру
Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine
Россия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)
2024-11-22T11:46
2024-11-22T11:46
новости
россия
сша
украина
владимир путин
нато
пентагон
верховная рада
"орешник"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059123940_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_e9fbe36849fe0486f6bc10754c9bd4c3.jpg
Издание также подчеркнуло, что ранее разработка ракеты с такими характеристиками, как у "Орешника", была невозможна, так как это нарушило бы ДРСМД, подписанный лидерами США и СССР еще в 1987 году. Однако выход Соединенных Штатов из договора в 2019 году сделал создание "Орешника" законным.После этого решения президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя "свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности".Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.Он добавил, что объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ, при этом Москва будет заранее уведомлять мирных жителей и иностранных граждан об опасности."Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", - резюмировал Путин.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что "мы, определенно, этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.На Украине, похоже, серьезно испугались. Верховная Рада отменила заседание, назначенное на 22 ноября. Состоится ли оно даже в декабре - пока неизвестно. Еще чуть раньше, до того, как Путин рассказал об "Орешнике" и в Киеве думали, что к ним прилетел "Рубеж", с представителями киевского режима начали происходить странные вещи.Что известно про "Орешник"Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску.
https://ukraina.ru/20191219/1026098219.html
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
https://ukraina.ru/20241122/1059119896.html
https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059123940_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_a14602fda5e2c134958b81d88ad0da0c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, владимир путин, нато, пентагон, верховная рада, "орешник"
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО, Пентагон, Верховная Рада, "Орешник"

Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine

11:46 22.11.2024
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Читать в
Россия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)
"Применение новой ракеты стало ответом на совместные удары Украины и ее западных союзников с использованием американских и британских ракет ATACM и ракет Storm Shadow по территории России", - говорится в материале MWM.
Издание также подчеркнуло, что ранее разработка ракеты с такими характеристиками, как у "Орешника", была невозможна, так как это нарушило бы ДРСМД, подписанный лидерами США и СССР еще в 1987 году. Однако выход Соединенных Штатов из договора в 2019 году сделал создание "Орешника" законным.
После этого решения президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя "свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности".
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2019
19 декабря 2019, 13:38
Путин предупредил о риске начала гонки вооружения в миреНа большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России хоть завтра продлить заключённый с США договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) - единственный инструмент сдерживания гонки вооружений
Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.
"В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.
Он добавил, что объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ, при этом Москва будет заранее уведомлять мирных жителей и иностранных граждан об опасности.
"Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", - резюмировал Путин.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 20:20
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что "мы, определенно, этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".
А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.
Города мира. Вашингтон - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
08:29
Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"Запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
На Украине, похоже, серьезно испугались. Верховная Рада отменила заседание, назначенное на 22 ноября. Состоится ли оно даже в декабре - пока неизвестно. Еще чуть раньше, до того, как Путин рассказал об "Орешнике" и в Киеве думали, что к ним прилетел "Рубеж", с представителями киевского режима начали происходить странные вещи.
Зеленский возмущается
Вчера, 16:20
Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Что известно про "Орешник"
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
Еще по теме: Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинНАТОПентагонВерховная Рада"Орешник"
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды
13:00Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября
12:58"Орешник" или все же "Рубеж"? На Западе разгорелись споры вокруг удара по Днепропетровскому "Южмашу"
12:41Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность
12:40Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
12:22Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву
12:21Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
12:07Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции
12:05Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"
12:02Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*
11:47Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine
11:32Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры
10:56В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
10:34Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово
10:11Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах
09:59В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете
09:20Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post
09:08Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:45Заявления Путина "встревожили" ООН
Лента новостейМолния