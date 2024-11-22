Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Россия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)
"Применение новой ракеты стало ответом на совместные удары Украины и ее западных союзников с использованием американских и британских ракет ATACM и ракет Storm Shadow по территории России", - говорится в материале MWM.
Издание также подчеркнуло, что ранее разработка ракеты с такими характеристиками, как у "Орешника", была невозможна, так как это нарушило бы ДРСМД, подписанный лидерами США и СССР еще в 1987 году. Однако выход Соединенных Штатов из договора в 2019 году сделал создание "Орешника" законным.
После этого решения президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя "свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности".
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Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.
"В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.
Он добавил, что объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ, при этом Москва будет заранее уведомлять мирных жителей и иностранных граждан об опасности.
"Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", - резюмировал Путин.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что "мы, определенно, этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".
А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины.
"Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.
На Украине, похоже, серьезно испугались. Верховная Рада отменила заседание, назначенное на 22 ноября. Состоится ли оно даже в декабре - пока неизвестно. Еще чуть раньше, до того, как Путин рассказал об "Орешнике" и в Киеве думали, что к ним прилетел "Рубеж", с представителями киевского режима начали происходить странные вещи.
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Что известно про "Орешник"
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.