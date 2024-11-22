https://ukraina.ru/20241122/1059124238.html

Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine

Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine - 22.11.2024 Украина.ру

Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine

Россия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)

2024-11-22T11:46

2024-11-22T11:46

2024-11-22T11:46

новости

россия

сша

украина

владимир путин

нато

пентагон

верховная рада

"орешник"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059123940_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_e9fbe36849fe0486f6bc10754c9bd4c3.jpg

Издание также подчеркнуло, что ранее разработка ракеты с такими характеристиками, как у "Орешника", была невозможна, так как это нарушило бы ДРСМД, подписанный лидерами США и СССР еще в 1987 году. Однако выход Соединенных Штатов из договора в 2019 году сделал создание "Орешника" законным.После этого решения президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя "свободной от ранее взятого на себя одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности".Накануне вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа."В случае эскалации агрессивных действий будем отвечать также решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - сказал Путин.Он добавил, что объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ, при этом Москва будет заранее уведомлять мирных жителей и иностранных граждан об опасности."Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности", - резюмировал Путин.Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила в ответ, что "мы, определенно, этим обеспокоены", однако отметила, что пока у американских военных не готова оценка запуска "Орешника".А вот пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что запуск российской ракеты не окажет сдерживающего влияния на политику США в отношении Украины."Мы не собираемся быть сдержанными в этом вопросе. Мы продолжим поддерживать Украину", - подчеркнула Жан-Пьер.На Украине, похоже, серьезно испугались. Верховная Рада отменила заседание, назначенное на 22 ноября. Состоится ли оно даже в декабре - пока неизвестно. Еще чуть раньше, до того, как Путин рассказал об "Орешнике" и в Киеве думали, что к ним прилетел "Рубеж", с представителями киевского режима начали происходить странные вещи.Что известно про "Орешник"Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: Останавливаться нельзя. Главы Крыма и новых регионов поддержали удар "Орешником" по Днепропетровску.

https://ukraina.ru/20191219/1026098219.html

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

https://ukraina.ru/20241122/1059119896.html

https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина, владимир путин, нато, пентагон, верховная рада, "орешник"