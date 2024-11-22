Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово
© Евгений Лисицын
© Евгений Лисицын
Кураховский котел постепенно закрывается, украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает продвижение ВС РФ, российские военкоры пишут, что примерно половина Курахово уже зачищена
"В Курахово идут интенсивные бои, под контролем наших войск около половины территории города. К югу от города до Успеновки остается около 3 км, со стороны Трудового наши бойцы прощупывают возможности для форсирования р. Сухие Ялы, чтобы начать штурм Успеновки. К северу от Курахово продвижение в Берестках, село практически под нашим контролем. Судя по всему, сдают позиции ВСУ и в Солнцевке. Ближайшая цель - Старые Терны", - уточняет военкор Евгений Лисицын.
Украинский Deep State подтверждает продвижение российской армии, в частности уточняет, что ВС РФ накануне заняли Дальнее к югу от Курахово и продолжают движение. Кроме того, ресурс сообщает также об успехах российских сил в Торецке (Дзержинске), возле Золотой Нивы и Трудового (юг Донецкой области), Пустынки (южнее Красноармейска).
Накануне Deep State сообщал о том, что до закрытия Кураховского котла остается примерно четыре километра. Украинское издание "Страна.ua" подтвердило, что украинские подразделения рискуют повторить под Курахово "угледарский сценарий", а также историю нескольких других городов из-за несвоевременного решения командования об отступлении.
Вчера, 12:00До закрытия котла в Курахово осталось меньше четырех километров - Deep StateРоссийские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам. До закрытия котла остается примерно четыре километра. Такую информацию в четверг, 21 ноября, обнародовал украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка и Ильинка.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.