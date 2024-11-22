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В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы

В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы - 22.11.2024 Украина.ру

В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"

2024-11-22T10:56

2024-11-22T10:56

2024-11-22T11:20

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На востоке Староконстантинова расположен одноименный военный аэродром, авиабаза является местом базирования 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. На вооружении подразделения состоят фронтовые бомбардировщики Су-24 с британскими ракетами Storm Shadow. Там же украинские военные, по информации СМИ, держат американские F-16.Этот аэродром не первый раз становится целью ударов ВКС России. Последний раз взрывы в районе авиабазы звучали 24 и 7 октября.Также накануне был нанесен удар возмездия по днепропетровскому "Южмашу".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года - после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Другие темы: В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете.

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