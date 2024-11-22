В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
10:56 22.11.2024 (обновлено: 11:20 22.11.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
"Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении "Страны.ua", где также уточняется, что воздушная тревога на территории всей Хмельницкой области длилась почти час.
На востоке Староконстантинова расположен одноименный военный аэродром, авиабаза является местом базирования 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. На вооружении подразделения состоят фронтовые бомбардировщики Су-24 с британскими ракетами Storm Shadow. Там же украинские военные, по информации СМИ, держат американские F-16.
Также накануне был нанесен удар возмездия по днепропетровскому "Южмашу".
Вчера, 09:54"Аномально сильный прилет": сообщается о поражении объектов в Днепропетровской областиСразу шесть взрывов прогремело на одном из объектов в украинском Днепре (Днепропетровске). Об этом 21 ноября сообщил телеграм-канал "Военная хроника". Также соответствующие видео опубликовали российские военкоры и украинские паблики
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года - после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.