В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы - 22.11.2024 Украина.ру
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В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы - 22.11.2024 Украина.ру
В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"
2024-11-22T10:56
2024-11-22T11:20
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На востоке Староконстантинова расположен одноименный военный аэродром, авиабаза является местом базирования 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. На вооружении подразделения состоят фронтовые бомбардировщики Су-24 с британскими ракетами Storm Shadow. Там же украинские военные, по информации СМИ, держат американские F-16.Этот аэродром не первый раз становится целью ударов ВКС России. Последний раз взрывы в районе авиабазы звучали 24 и 7 октября.Также накануне был нанесен удар возмездия по днепропетровскому "Южмашу".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года - после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.Другие темы: В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете.
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новости, хмельницкая область, россия, украина, вооруженные силы украины, вкс, су-24, f-16, вс рф
Новости, Хмельницкая область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВКС, Су-24, F-16, ВС РФ

В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы

10:56 22.11.2024 (обновлено: 11:20 22.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРабота ракетного комплекса "Искандер" по целям ВСУ
Работа ракетного комплекса Искандер по целям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Взрывы прогремели в городе Староконстантинов Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua"

"Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении "Страны.ua", где также уточняется, что воздушная тревога на территории всей Хмельницкой области длилась почти час.

На востоке Староконстантинова расположен одноименный военный аэродром, авиабаза является местом базирования 7-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. На вооружении подразделения состоят фронтовые бомбардировщики Су-24 с британскими ракетами Storm Shadow. Там же украинские военные, по информации СМИ, держат американские F-16.
Этот аэродром не первый раз становится целью ударов ВКС России. Последний раз взрывы в районе авиабазы звучали 24 и 7 октября.
Также накануне был нанесен удар возмездия по днепропетровскому "Южмашу".
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить в октябре 2022 года - после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется почти каждый день.
Другие темы: В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете.
 
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10:56В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
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