https://ukraina.ru/20241122/1059132269.html

"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исход

"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исход - 22.11.2024 Украина.ру

"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исход

Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но если эта баллистическая ракета в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет. Такое мнение высказал в эфире "Київ 24" украинский блогер, кандидат химических наук Глеб Репич

2024-11-22T13:28

2024-11-22T13:28

2024-11-22T13:28

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Глеб Репич известен на Украине крайне провокативным поведением. Помимо рассказов о бактериях, он шокирует своих подписчиков и порой довольно пугающим контентом. Например, на одном из шоу он угостил участников сырниками, а позже признался, что приготовил их из "интимной микрофолоры" украинской порноактрисы Джозефины Джексон.Реабилитация: ВСУшников-инвалидов развлекает порноактриса со стажемСовсем недавно Репич начал давать подписчикам советы на случай аварии на Запорожской атомной электростанции и рассказывать о свойствах йода.Параллельно с этим блогер имеет славу "предсказателя", а в октябре 2021 года Репич стал одним из десяти лучших учителей Украины.Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.Еще по теме: В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете.

https://ukraina.ru/20241122/1059124238.html

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