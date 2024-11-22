"Орешник" уничтожит Киев целиком": украинский блогер-химик предрек страшный исход
Россия нанесла удар по Днепропетровскому "Южмашу" "Орешником" в безъядерном гиперзвуковом оснащении, но если эта баллистическая ракета в полном боевом оснащении прилетит на Киев, столицы у Украины уже не будет. Такое мнение высказал в эфире "Київ 24" украинский блогер, кандидат химических наук Глеб Репич
"Сплошные разрушения. Это если сбросить прямо на Крещатик, то Рыбальский остров, Лукьяновка, Соломенка, до Демиевки все будет снесено. То есть весь Печерск, это будет полностью до фундамента. Ну а стекла выбьет аж в Вишнёвом. Суть в чем... Выжить почти нереально. Я уже прикинул... Ядерной мощности этой ракеты больше, чем достаточно", - уверенно заявил Репич, уточнив, что пяти блоков из шести от "Орешника" хватит, чтобы полностью стереть с лица Земли Киев, а шестым еще можно уничтожить населенный пункт в пригороде.
© Политика Страны/Telegram
© Политика Страны/Telegram
Глеб Репич известен на Украине крайне провокативным поведением. Помимо рассказов о бактериях, он шокирует своих подписчиков и порой довольно пугающим контентом. Например, на одном из шоу он угостил участников сырниками, а позже признался, что приготовил их из "интимной микрофолоры" украинской порноактрисы Джозефины Джексон.
Совсем недавно Репич начал давать подписчикам советы на случай аварии на Запорожской атомной электростанции и рассказывать о свойствах йода.
Параллельно с этим блогер имеет славу "предсказателя", а в октябре 2021 года Репич стал одним из десяти лучших учителей Украины.
Военные эксперты утверждают, что гиперзвуковая баллистическая ракета "Орешник" может лететь со скоростью более 12 тысяч километров в час и нести от трех до шести термоядерных боевых блоков мощностью 150 килотонн каждый.
Отмечается, что удар по "Южмашу" в Днепропетровске был нанесен ракетой в неядерном исполнении, иначе в городе зияла бы воронка диаметром в десятки километров.
Дальность полета до пяти тысяч километров, подлетное время до Польши - 8 минут, до Германии - 11 минут, до Великобритании - 19 минут, уточняют авторы телеграм-канала "Военная хроника". Также известно, что ракета твердотопливная: она несет меньше груза, зато быстрее разгоняется, уходя на недосягаемую для ПВО высоту.
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch MagazineРоссия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)