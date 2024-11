https://ukraina.ru/20241122/1059128982.html

"Орешник" или все же "Рубеж"? На Западе разгорелись споры вокруг удара по Днепропетровскому "Южмашу"

В пятницу, 22 ноября, британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимного украинского военного чиновника утверждается, что по днепропетровскому "Южмашу" накануне ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", как заявил президент РФ Владимир Путин

В частности, в статье отмечается, что дальность полета "Рубежа" выше - до 6000 километров. Также журналисты Financial Times приводят слова спикера Пентагона Сабрины Сингх, которая заявила, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".Другое западное издание - Defense One - приводит похожее высказывание профессора Миддлбери-колледжа и эксперта по ракетам Джеффа Льюиса. Он полагает, что в Днепропетровск прилетел вариант давно разрабатываемой БРСД РС-26 "Рубеж".Однако, оговаривается Defense One, это мнение оспаривает директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако, который сообщил, что новые подробности указывают на то, что это вероятно не RS-26, "поэтому неясно, что это такое".Так или иначе, резюмируют журналисты, эксперты сходятся в том, что от удара новой российской ракеты сложно защититься из-за разделяющейся головной части, что хорошо видно на видео.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж". Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.Еще по теме: Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике".

