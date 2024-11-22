"Орешник" или все же "Рубеж"? На Западе разгорелись споры вокруг удара по Днепропетровскому "Южмашу"
© Дмитрий Медведев
© Дмитрий Медведев
В пятницу, 22 ноября, британская газета Financial Times опубликовала материал, в котором со ссылкой на анонимного украинского военного чиновника утверждается, что по днепропетровскому "Южмашу" накануне ударила все-таки ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", как заявил президент РФ Владимир Путин
В частности, в статье отмечается, что дальность полета "Рубежа" выше - до 6000 километров. Также журналисты Financial Times приводят слова спикера Пентагона Сабрины Сингх, которая заявила, что баллистическая ракета средней дальности "Орешник" была создана на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".
Другое западное издание - Defense One - приводит похожее высказывание профессора Миддлбери-колледжа и эксперта по ракетам Джеффа Льюиса. Он полагает, что в Днепропетровск прилетел вариант давно разрабатываемой БРСД РС-26 "Рубеж".
Однако, оговаривается Defense One, это мнение оспаривает директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако, который сообщил, что новые подробности указывают на то, что это вероятно не RS-26, "поэтому неясно, что это такое".
Так или иначе, резюмируют журналисты, эксперты сходятся в том, что от удара новой российской ракеты сложно защититься из-за разделяющейся головной части, что хорошо видно на видео.
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch MagazineРоссия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
Вчера, 16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.