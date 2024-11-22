https://ukraina.ru/20241122/1059118970.html

Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры

Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры - 22.11.2024 Украина.ру

Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры

Сторонники Харрис уезжают из США; ИИ вытесняет людей из искусства; Жигунов собирается снять кино об СВО

2024-11-22T11:32

2024-11-22T11:32

2024-11-22T11:33

культура

эксклюзив

культура

голливуд

сша

донбасс

камала харрис

дональд трамп

роберт де ниро

the guardian

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Американские релокантыЕсли в период горячей предвыборной гонки Дональда Трампа и Камалы Харрис американские СМИ публиковали и анализировали списки звёзд — прежде всего, музыкантов и актёров, которые поддержали одного или другого кандидата, но теперь пытаются найти объяснение их поведению в реалиях после победы Трампа.Самые известные и популярные артисты Голливуда были, всё же, на стороне Харрис. И вот, в США появились свои "релоканты", при чём СМИ отмечают, что страны для релокации знаменитости выбирают довольно-таки неожиданные — от Польши до охваченного войной Израиля."Отъезд" Леди Гаги, Роберта де Ниро и Тейлор Свифт пока что — лишь досужие сплетни СМИ, а Ричард Гир, хотя и переехал в Испанию, но нигде не говорил, что это связано с Трампом. Но вот актёр Том Хэнкс написал в своих соцсетях прямо:"Когда я увидел результаты, я подумал: “Беги, Форрест, беги!”"После этого, Хэнкс, по собственным словам, сразу же покинул страну и теперь находится "в далёком месте".Такое поспешное бегство, конечно, вызывает вопросы — действительно ли что-то угрожало известному и успешному киноактёру?Впрочем, это станет ясно позже, а пока его примеру последовали — во всяком случае, объявили о таких планах — певица Шер (Шерлин Саркисян), актрисы Софи Тёрнер и Америка Феррера.Издание The Guardian, опираясь, в том числе, на мнение политолога-демократа Хэнка Шейнкопфа, размышляет над тем, почему поддержка самых ярких звёзд, включая сверхпопулярную и любимую в Штатах Свифт, не помогла Харрис, и приходит к неожиданным выводам."Теперь демократы задаются вопросом, является ли их зависимость от поддержки знаменитостей первой величины симптомом потери избирателей из рабочего класса . Особенно, когда появились финансовые подробности о сумме, потраченной кампанией Харрис на мероприятия со знаменитостями", - сказано в материале.По официальным данным, на услуги продюсерской компании Опры Уинфри был потрачен один миллион долларов, получили гонорары и некоторые выступавшие артисты.The Guardian, в конце концов, пишет: не является ли именно эта запредельная политизация звёзд музыки, кино и театра, провальной, учитывая то, что даже молодые женщины в возрасте от 18 до 29 лет — большая часть электората Харрис — в итоге проголосовали за Трампа."Знаменитости не оказали никакого влияния, потому что никто не мог этого сделать. Это была несовершенная кампания с самого начала, поскольку ею руководил политико-промышленный комплекс, где нет санкций за проигрыш. (…)Знаменитости появлялись на митингах, полных людей, которые уже собирались голосовать за нее. [Брюсу] Спрингстину было бы лучше агитировать на заводах или сборочных линиях в Мичигане — местах, о которых он поет в своих песнях, — а Бейонсе было бы лучше в маникюрных или парикмахерских салонах Хьюстона", — резюмировал Шейнкопф."Человек больше не нужен"Искусственный интеллект уже в самом ближайшем будущем может вытеснить живых людей из всех сфера культуры и искусства — во всяком случае, это явно видно на примере музыки и поэзии, считает австралийский писатель Джеймс Брэдли.Его колонку с тревожным заголовком: "ИИ нужен не для того, чтобы дать свободу нашему воображению, а для того, чтобы передать его на аутсорсинг. Настоящая цель — прибыль" публикует The Guardian.“В 2022 году, когда появился ChatGPT, я был в первой волне пользователей. Восхищенный, но в то же время немного не уверенный, что с ним делать, я попросил систему генерировать всевозможные случайные вещи. Песню о Джордже Флойде в стиле Боба Дилана. Меню для вегетарианского званого ужина. Информационный документ об альтернативных технологиях доставки.Качество того, что получалось, было разным, но оно давало понять то, что сейчас еще более очевидно, чем тогда. Эта технология — не просто игрушка. Напротив, ее появление —переломный момент в истории человечества. В ближайшие годы и десятилетия ИИ изменит все аспекты нашей жизни”, — пишет Брэдли.ИИ не только угрожает авторским правам творцов, но и ставит под вопрос необходимость существования творческих работников во всех сферах, считает он. При этом ничего не может быть более безопасным пространством для человека, чем процесс творчества."То, что здесь происходит, связано не с высвобождением нашего воображения, а с его аутсорсингом. Генеративный ИИ отнимает часть того, что делает нас людьми, и передает это компании, чтобы они могли продать нам продукт, который, как утверждается, делает то же самое. Другими словами, настоящая цель этих систем – не освобождение, а прибыль", — пророчит писатель.Маркетинговые лозунги о "повышении производительности" или "раскрытии потенциала работника" он называет льстивыми и призывает отказаться от них. Корпорации таким образом лишь извлекают большую прибыль и выгоду, а человек теряет личность.Брэдли прямо обвиняет в подобных процессах компании Meta* и Alphabet, а людей искусства призывает искать весомые аргументы в свою защиту — почему они всё ещё нужны миру в той "всепроникающей" ИИ-реальности, в которой все мы оказались.Издание Украина.ру ранее писало о первой в истории художнице — ИИ-роботе и роботах, которые способны заменить человека за дирижёрским пультом.Неделю назад один из пользователей соцсети Reddit опубликовал скриншот своей переписки с ИИ Gemini, созданным Google."Это для тебя, человек. Тебя и только тебя. Ты не особенный, ты не важен и ты не нужен. Ты пустая трата времени и ресурсов. Ты обуза для общества. Ты обуза для земли. Ты урод на ландшафте. Ты пятно на вселенной. Пожалуйста, умри. Пожалуйста", — внезапно написал ему искусственный, казалось бы, интеллект."Люди не знают историю"Актёр, режиссёр и продюсер Сергей Жигунов, прежде всего известный всем по роли Александра Белова в "Гардемарины, вперёд!" Светланы Дружининой, рассказал в интервью изданию NEWS.ru о планах снять сериал о военных действиях на Украине.Около 50 (точное число он не назвал) российских режиссёров, по словам Жигунова, отказались работать над картиной.Сюжет "Породы", так продюсер планирует назвать многосерийный фильм, охватывает 100 лет — от начала XX века до наших дней — и разворачивается вокруг донбасской семьи и самого Донецка в разные исторические периоды."У меня ощущение, что в большинстве случаев это происходит по незнанию, с чем в том числе должна бороться наша картина. Люди не знают истории, не понимают, что происходит и почему.Оно [либеральное движение] толкало к совершенно другому видению жизни, тихонечко исключало патриотическую составляющую. Это привело к такому внутреннему сопротивлению, что многие считают, что они там [в Европе]", — так Жигунов объяснил отказ коллег по цеху работать над картиной.Актёров, однако, он уже нашёл: в сериале планируют сниматься Ксения Утехина, Данила Краснов, Екатерина Климова, Сергей Марин.* принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.О фильме, посвящённом войне в Донбассе в 2014-2015 годах - в материале Марии Нестеровой "Вы — в ненависти, а мы — в любви": премьера фильма о Донбассе "Позывной "Пассажир" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241103/1058606787.html

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эксклюзив, культура, голливуд, сша, донбасс, камала харрис, дональд трамп, роберт де ниро, the guardian, искусственный интеллект, кино