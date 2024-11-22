https://ukraina.ru/20241122/1059125894.html

Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву

Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву - 22.11.2024 Украина.ру

Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву

Удар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Что они будут делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса.

2024-11-22T12:22

2024-11-22T12:22

2024-11-22T12:22

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А потом мы остановим США и заставим их сесть за стол переговоров, считает военный историк и писатель Михаил Поликарпов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия в ответ на ракетные атаки Запада руками Украины нанесла по днепропетровскому заводу "Южмаш" удар новой баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Глава государства при этом подчеркнул, что Москва имеет право применять оружие против объектов тех стран, которые позволяют использовать свое оружие против российских объектов.- Михаил Аркадьевич, на эту тему в интернете родилось много шуток. Вам особенно запомнилась переделанная сцена из фильма "ДМБ", когда прапорщик просто сказал: "Обязательно бахнем", а на вместо ответа на уточняющий вопрос новобранца "Но потом?" многозначительно промолчал…- Да, вчера был веселый день. Меня с утра поздравили с Днем архангела Михаила и прочих небесных сил бесплотных (я сперва прочитал "беспилотных"), а поздно вечером я узнаю, что мы нанесли предупредительный удар "Орешником" по Днепропетровску (смеется)."Орешник" - это межконтинентальная ракета с разделяющимися боеголовками. Хочу подчеркнуть, что боеголовки были пустыми. В них не было даже обычной боевой части. Обрушение каких-то перекрытий и стен на "Южмаше" и встречная детонация произошла из-за того, что сам по себе удар ракеты был мощным.Что еще в этой истории интересно?Ракеты с разделяющимися боеголовкой были поставлены в СССР на вооружение в 1970-1980-е годы. У США тоже были аналогичные "Минитмены" и "Трайденты". Нечто похожее есть у Франции и у Китая, а вот насчет Британии – не знаю. Потом и мы, и они в значительной степени эти ракеты порезали.Что такое "Орешник"? Либо мы запилили нечто новое, либо мы модернизировали "Ярс". Убрав одну ступень, мы сделали ракету, которая успешно бьет на 3500-4000 километров. Если бы "Орешник" был оснащен обычными боеголовками, они бы упали со значительно большим эффектом. Никакой "Пэтриот" сбить бы их не смог. Он не может перехватывать разделяющиеся боеголовки.И я допускаю, что если мы для более весомого убеждения противника ударим обычными такими боеголовками по Киеву, то выведем из строя какое-то количество военных и инфраструктурных объектов.Повторюсь, удар "Орешником" по "Южмашу" - это было предупреждение США. Вчера у Штатов на это было две реакции. В Белом доме сказали, что их этим не испугать. В Пентагоне заявили, что будут внимательно анализировать эту ситуацию.Понятное дело, что администрация Байдена должна была сохранить лицо. Что она будет делать дальше – не знаем. Но эскалация на Украине приведет нас к красной черте, когда напряженность в мире достигнет уровня Карибского кризиса, а потом мы остановим США и заставим их сесть за стол переговоров.С другой стороны, все это может и не понадобиться. Все-таки администрации Байдена осталось сидеть в Белом доме меньше двух месяцев. Может быть, администрация Трампа включит холодную голову и начнет расследования злоупотреблений при поставках оружия на Украину. Во всяком случае, там сейчас пойдет закулисный торг между Трампом и военными в администрации Байдена, чтобы они скорректировали свои действия на этот период до инаугурации (20 января).- То есть "Орешник" — это пока политическое оружие, а не военное?- Это однозначно политическое оружие, которым ударили по серьезному военному заводу. Если бы мы ударили "Орешником" в чистое поле, это бы не возымело никакого эффекта. Его бы даже никто не заснял. Грубо говоря, мы выстрелили резиновой пулей по зданию, но от этого выстрела это здание рухнуло.- Что будет, если Байден решит продолжать эту эскалацию? Например, снова запустит шесть ATACMS по Воронежской области?- Мы нанесем удар "Орешником" с настоящими боеголовками по Киеву.Путин же уточнил, что будем предупреждать мирных жителей о нанесении таких ударов. Вы представляете, какие последствия это может повлечь. В Киеве же полно беженцев из других регионов. Как вы думаете, за какой срок организовано и без паники можно эвакуировать трехмиллионный город?То есть если Путин скажет: "Мы собираемся нанести удар по Киеву. Уходите оттуда", а потом нанесет удар, это будет очень эффективный и эффектный ход.- Мы всего это не делали раньше, потому что Запад так не наглел?- Да. Мы сейчас подходим к красной черте, потому раньше Запад не давал разрешение наносить ракетные удары по нашей территории.Официальная Москва заявляет, что такие удары могут наносить только специалисты НАТО. Хотя последние атаки из StormShadow по Курской области были произведены с самолетов. В этом конкретном случае на кнопку могли нажать украинцы, хотя, все равно, информацию об объектах они получали с натовских спутников. Если бы Запад не залез в эту прокси-войну с Россией по локоть и по колено, ничего бы этого не было.Еще раз. Если Мыкола нажимает на кнопку, его рукой водят технические специалисты НАТО. И рано или поздно на это нужно было ответить.- А насколько в принципе тактика запугивания жителей крупных украинских городов прилетом очень большой ракеты могла бы помочь нам на фронте?- Как минимум у киевского режима возникнут серьезные организационно-логистические проблемы из-за эвакуации большого количества жителей, когда перегруз транспортных систем отвлечет серьезные ресурсы от фронта. Более того, людям придется бросать все нажитое имущество, а это может вызвать серьезное недовольство населения вплоть до массовых протестов. Но мы же не можем точно предсказать, как на это отреагирует Украина. Она может решить, что это блеф. А может просто наплевать на свое собственное население. Так что у меня нет однозначного ответа.- Что сейчас может стать тем самым Карибским кризисом, когда мы дойдем до грани ядерной войны, а потом все затихнет? Казалось, что мы "нормально же общались", а теперь этот "Орешник" стал для всех шоком.- Хороший вопрос.Для меня "Орешник" шоком не стал. Я вообще оптимистично настроен в плане окончания войны. А если мои прогнозы не сбудутся и наступит худший сценарий, то нам придется вспомнить, что смерти нельзя бояться. Пока есть мы – смерти нет. От нас с вами ничего не зависит. Поэтому смело запасайтесь попкорном и смотрите.А если где-то взорвется ядерный боезаряд, выйдите на балкон и насладитесь этим зрелищем. Такое событие бывает раз в жизни (смеется).- А если серьезно?- Повторение Карибского кризиса – это если Запад обнаглеет настолько, что нам придется наносить предупредительные удары по Жешуву. Если мы взорвем склады, куда подошел очередной натовский груз для Украины, для меня это будет сигнал, что мы подошли к красной черте. Вот тогда Запад точно задумается, нужен ли им "грибной сезон" по всему субконтиненту (смеется).На ту же тему: Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

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интервью, сша, украина, запад, владимир путин, джо байден, дональд трамп, южмаш, нато, днепропетровск, ракета, ядерное оружие, "орешник", киев