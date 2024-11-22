Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды - 22.11.2024 Украина.ру
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Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды
Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды - 22.11.2024 Украина.ру
Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды
Решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта, обернулось грандиозным международным скандалом и довольно наглядно расколола западных политиков по глубокой оси ближневосточного кризиса.
2024-11-22T13:08
2024-11-22T13:08
эксклюзив
израиль
сша
нидерланды
биньямин нетаньяху
дональд трамп
жозеп боррель
ес
украина
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Жозеп Боррель в своем излюбленном стиле безапелляционно заявил – Евросоюз считает ордеры МУС против Нетаньяху и Галанта "обязательными к исполнению".Он убежден: все европейские страны обязаны арестовать израильского премьера, его бывшего соратника, а также палестинского полевого командира Дейфа – которого убили еще летом (что почему-то не помешало прокурорам в Гааге выписать на него ордер).Другими словами, такие страны, как Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Британия отныне являются для Нетаньяху небезопасными.Хотя все эти государства – да и сам Боррель – публично поддерживали действия Израиля после терактов 7 октября 2023 года, оказывая ему политическую, а зачастую и военную помощь.Официальный представитель швейцарского министерства юстиции Ингрид Райзер уже пообещала, что Нетаньяху будет передан Международному уголовному суду, если он окажется на территории Швейцарии.Премьер Канады Джастин Трюдо, который как будто бы нарочно давал свой комментарий на фоне вице-премьера Христи Фриланд – внучки украинского националиста – тоже высказался в поддержку ордеров МУС:"Мы на стороне международного права, и мы будем соблюдать все нормативные акты и постановления международных судов. Мы просто такие, какие есть, канадцы", – бесхитростно и цинично заявил Трюдо.Между тем, общеизвестно, что Канада десятилетиями была убежищем для украинских военных преступников, бежавших после Великой Отечественной войны. И ни международные суды, ни канадские власти, как правило, не интересовались этой проблемой – за исключением немногочисленных случаев, когда дело доходило до крупных резонансных скандалов.Ордера на арест израильских политиков также поддержали некоторые ближневосточные страны, у которых наблюдаются известные сложности в отношениях с МУС и западными элитами."Решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта – вердикт, принятый от имени всего человечества. Эти два лица в конечном счете будут привлечены к ответственности за геноцид", – заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.В самом Израиле реакция, конечно же, была диаметрально противоположной.Политические элиты, которые в последнее время фрондировали против Беньямина Нетаньяху (именно эта вялотекущая конфронтация привела к отставке Йоава Галанта, который слишком часто вступал с премьером в политическую полемику), моментально сплотились вокруг правительства – осознавая, что они находятся в одной лодке.Правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вообще предложил ответить либеральному Западу с позиции силы – официально аннексировав Западный берег реки Иордан в ответ на попытку арестовать Нетаньяху и Галанта.Не менее жесткая реакция наблюдалась в США – в первую очередь, в республиканских кругах.По словам одного из советников Дональда Трампа, Америка должна принципиально отреагировать на "антисемитские действия МУС в отношении Израиля".А сенатор Том Коттон, который рассматривался Трампом в качестве возможного главы Пентагона, вообще призвал США к вторжению в Нидерланды.Таким образом он напоминает: в случае, если МУС позволит арестовать кого-то из американцев и их союзников, Вашингтон считает себя вправе устроить по этому поводу военную интервенцию – не больше, ни меньше.Именно благодаря подобным угрозам карманный западный МУС ни разу не решился привлечь к ответственности участников американских агрессивных кампаний в Ираке, Афганистане и других странах мира.Текущая политическая задача Нетаньяху заключается в том, чтобы дотянуть до инаугурации Трампа. И это вполне реально. Уходящие американские демократы все равно не будут открыто поддерживать ордера на арест израильских политиков – несмотря на желание отомстить Биби, который умело использовал их в своих целях, в ущерб предвыборной кампании Харрис.В крайнем случае премьер-министр Израиля всегда может опубликовать документы, показывая, что Белый дом, Пентагон и Госдеп от начала и до конца поддерживали его военные операции – в том числе, поставляя оружие для бомбардировок Газы.И тогда придется спросить – почему Международный уголовный суд не выписывает ордера на арест Джо Байдена, Камалы Харрис, Ллойда Остина и Энтони Блинкена, причастных к организации военных конфликтов – в том числе, на территории Украины?О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, израиль, сша, нидерланды, биньямин нетаньяху, дональд трамп, жозеп боррель, ес, украина
Эксклюзив, Израиль, США, Нидерланды, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, ЕС, Украина

Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды

13:08 22.11.2024
 
© AP / Abir Sultan
- РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© AP / Abir Sultan
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Решение Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта, обернулось грандиозным международным скандалом и довольно наглядно расколола западных политиков по глубокой оси ближневосточного кризиса.
Жозеп Боррель в своем излюбленном стиле безапелляционно заявил – Евросоюз считает ордеры МУС против Нетаньяху и Галанта "обязательными к исполнению".
Он убежден: все европейские страны обязаны арестовать израильского премьера, его бывшего соратника, а также палестинского полевого командира Дейфа – которого убили еще летом (что почему-то не помешало прокурорам в Гааге выписать на него ордер).
Другими словами, такие страны, как Австрия, Бельгия, Кипр, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Британия отныне являются для Нетаньяху небезопасными.
Хотя все эти государства – да и сам Боррель – публично поддерживали действия Израиля после терактов 7 октября 2023 года, оказывая ему политическую, а зачастую и военную помощь.
Официальный представитель швейцарского министерства юстиции Ингрид Райзер уже пообещала, что Нетаньяху будет передан Международному уголовному суду, если он окажется на территории Швейцарии.
Премьер Канады Джастин Трюдо, который как будто бы нарочно давал свой комментарий на фоне вице-премьера Христи Фриланд – внучки украинского националиста – тоже высказался в поддержку ордеров МУС:
"Мы на стороне международного права, и мы будем соблюдать все нормативные акты и постановления международных судов. Мы просто такие, какие есть, канадцы", – бесхитростно и цинично заявил Трюдо.
Между тем, общеизвестно, что Канада десятилетиями была убежищем для украинских военных преступников, бежавших после Великой Отечественной войны. И ни международные суды, ни канадские власти, как правило, не интересовались этой проблемой – за исключением немногочисленных случаев, когда дело доходило до крупных резонансных скандалов.
Ордера на арест израильских политиков также поддержали некоторые ближневосточные страны, у которых наблюдаются известные сложности в отношениях с МУС и западными элитами.
"Решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта – вердикт, принятый от имени всего человечества. Эти два лица в конечном счете будут привлечены к ответственности за геноцид", – заявил официальный представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
В самом Израиле реакция, конечно же, была диаметрально противоположной.
Политические элиты, которые в последнее время фрондировали против Беньямина Нетаньяху (именно эта вялотекущая конфронтация привела к отставке Йоава Галанта, который слишком часто вступал с премьером в политическую полемику), моментально сплотились вокруг правительства – осознавая, что они находятся в одной лодке.
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Израиля Б. Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 17:10
Месть демократов? Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, а также Йоава Галанта, который вплоть до недавнего времени занимал пост министра обороны.
Правый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир вообще предложил ответить либеральному Западу с позиции силы – официально аннексировав Западный берег реки Иордан в ответ на попытку арестовать Нетаньяху и Галанта.
Не менее жесткая реакция наблюдалась в США – в первую очередь, в республиканских кругах.
По словам одного из советников Дональда Трампа, Америка должна принципиально отреагировать на "антисемитские действия МУС в отношении Израиля".
А сенатор Том Коттон, который рассматривался Трампом в качестве возможного главы Пентагона, вообще призвал США к вторжению в Нидерланды.
"МУС – это пародия на правосудие, а Карим Хан (прокурор, санкционировавший попытку ареста Нетаньяху и Галанта) – ненормальный фанатик. Горе ему и всем, кто попытается привести в исполнение эти незаконные ордера. Позвольте мне напомнить им всем по-дружески: американский закон о Международном уголовном суде не просто так называют Гаагским актом о вторжении. Подумайте об этом", – сказал Коттон.
Таким образом он напоминает: в случае, если МУС позволит арестовать кого-то из американцев и их союзников, Вашингтон считает себя вправе устроить по этому поводу военную интервенцию – не больше, ни меньше.
Именно благодаря подобным угрозам карманный западный МУС ни разу не решился привлечь к ответственности участников американских агрессивных кампаний в Ираке, Афганистане и других странах мира.
Текущая политическая задача Нетаньяху заключается в том, чтобы дотянуть до инаугурации Трампа. И это вполне реально. Уходящие американские демократы все равно не будут открыто поддерживать ордера на арест израильских политиков – несмотря на желание отомстить Биби, который умело использовал их в своих целях, в ущерб предвыборной кампании Харрис.
В крайнем случае премьер-министр Израиля всегда может опубликовать документы, показывая, что Белый дом, Пентагон и Госдеп от начала и до конца поддерживали его военные операции – в том числе, поставляя оружие для бомбардировок Газы.
И тогда придется спросить – почему Международный уголовный суд не выписывает ордера на арест Джо Байдена, Камалы Харрис, Ллойда Остина и Энтони Блинкена, причастных к организации военных конфликтов – в том числе, на территории Украины?
О том, как и кто может поддерживать амбиции Израиля в случае прихода к власти в США Дональда Трампа - в статье Павла Котова "Связной с Израилем. Какую роль уготовил Трамп для своего зятя Кушнера"
 
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