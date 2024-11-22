https://ukraina.ru/20241122/1059131971.html
Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан
Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан - 22.11.2024 Украина.ру
Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственной радиостанции заявил, что намерен пригласить главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в страну, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест
2024-11-22T13:29
2024-11-22T13:29
2024-11-22T13:29
новости
венгрия
виктор орбан
биньямин нетаньяху
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газа
петер сийярто
международный уголовный суд (мус)
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"Мы не будем повиноваться этому решению. Для него не будет последствий (в случае визита в Венгрию - ИФ)", - заверил Орбан.По его словам, Нетаньяху должен иметь возможность проводить переговоры в Венгрии в "адекватных условиях безопасности".Премьер добавил, что "неправильное" и "циничное" решение МУС об ордере на арест Нетаньяху противоречит международному праву и способствует эскалации напряженности.По его оценке, МУС "вмешивается в действующий конфликт в политических целях".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал постановление суда абсурдным.В четверг МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликта в Газе.Подробнее - в материале МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта на сайте Украина.ру.
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новости, венгрия, виктор орбан, биньямин нетаньяху, израиль, газа, петер сийярто, международный уголовный суд (мус)
Новости, Венгрия, Виктор Орбан, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Газа, Петер Сийярто, Международный уголовный суд (МУС)
Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственной радиостанции заявил, что намерен пригласить главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в страну, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест
"Мы не будем повиноваться этому решению. Для него не будет последствий (в случае визита в Венгрию - ИФ)", - заверил Орбан.
По его словам, Нетаньяху должен иметь возможность проводить переговоры в Венгрии в "адекватных условиях безопасности".
Премьер добавил, что "неправильное" и "циничное" решение МУС
об ордере на арест Нетаньяху противоречит международному праву и способствует эскалации напряженности.
По его оценке, МУС "вмешивается в действующий конфликт в политических целях".
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто
назвал постановление суда абсурдным.
В четверг МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликта в Газе
.
Подробнее - в материале МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта на сайте Украина.ру.