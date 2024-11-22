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Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан

Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан - 22.11.2024 Украина.ру

Венгрия не будет соблюдать решение об аресте Нетаньяху — Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире государственной радиостанции заявил, что намерен пригласить главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в страну, несмотря на ордер Международного уголовного суда на его арест

2024-11-22T13:29

2024-11-22T13:29

2024-11-22T13:29

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международный уголовный суд (мус)

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"Мы не будем повиноваться этому решению. Для него не будет последствий (в случае визита в Венгрию - ИФ)", - заверил Орбан.По его словам, Нетаньяху должен иметь возможность проводить переговоры в Венгрии в "адекватных условиях безопасности".Премьер добавил, что "неправильное" и "циничное" решение МУС об ордере на арест Нетаньяху противоречит международному праву и способствует эскалации напряженности.По его оценке, МУС "вмешивается в действующий конфликт в политических целях".Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал постановление суда абсурдным.В четверг МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе конфликта в Газе.Подробнее - в материале МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта на сайте Украина.ру.

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новости, венгрия, виктор орбан, биньямин нетаньяху, израиль, газа, петер сийярто, международный уголовный суд (мус)