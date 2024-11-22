https://ukraina.ru/20241122/1059128853.html
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов - 22.11.2024 Украина.ру
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
Российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Север" и сорвали всю кампанию 2025 года, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов
2024-11-22T12:40
2024-11-22T12:40
2024-11-22T12:40
новости
андрей белоусов
вооруженные силы украины
минобороны
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055036075_0:95:2891:1721_1920x0_80_0_0_d8bfadccebeca9c51a8ea6a4e2953b20.jpg.webp
"Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь (оперативное направление группировки "Север" - ред.) перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов.Он провел совещание в пункте управления группировки войск "Север".Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил госнаграды.Подробнее об успехах российских военных - в материале Главное за ночь 20 ноября на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055036075_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8f723dfa99a2abfb224e57d90d688998.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, андрей белоусов, вооруженные силы украины, минобороны, нато
Новости, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
Российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Север" и сорвали всю кампанию 2025 года, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов
"Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь (оперативное направление группировки "Север" - ред.) перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов.
Он провел совещание в пункте управления группировки войск "Север".
Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.
"Также на командном пункте Андрею Белоусову было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение", - сообщили в Минобороны.
Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил госнаграды.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Главное за ночь 20 ноября на сайте Украина.ру.