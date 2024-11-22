Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов - 22.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241122/1059128853.html
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов - 22.11.2024 Украина.ру
Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
Российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Север" и сорвали всю кампанию 2025 года, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов
2024-11-22T12:40
2024-11-22T12:40
новости
андрей белоусов
вооруженные силы украины
минобороны
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055036075_0:95:2891:1721_1920x0_80_0_0_d8bfadccebeca9c51a8ea6a4e2953b20.jpg.webp
"Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь (оперативное направление группировки "Север" - ред.) перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов.Он провел совещание в пункте управления группировки войск "Север".Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил госнаграды.Подробнее об успехах российских военных - в материале Главное за ночь 20 ноября на сайте Украина.ру.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0d/1055036075_159:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_8f723dfa99a2abfb224e57d90d688998.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, андрей белоусов, вооруженные силы украины, минобороны, нато
Новости, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО

Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов

12:40 22.11.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкРассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Север" и сорвали всю кампанию 2025 года, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов
"Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь (оперативное направление группировки "Север" - ред.) перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов.
Он провел совещание в пункте управления группировки войск "Север".
Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.
"Также на командном пункте Андрею Белоусову было представлено применяемое противником вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение", - сообщили в Минобороны.
Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.
Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил госнаграды.
Подробнее об успехах российских военных - в материале Главное за ночь 20 ноября на сайте Украина.ру.
 
НовостиАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныМинобороныНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08Ордер на арест Нетаньяху: в США призвали к вторжению в Нидерланды
13:00Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября
12:58"Орешник" или все же "Рубеж"? На Западе разгорелись споры вокруг удара по Днепропетровскому "Южмашу"
12:41Молчание Трампа затянулось. Новый президент США вляпался в стратегическую неопределенность
12:40Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов
12:22Михаил Поликарпов: Если США не перестанут наглеть, следующие "Орешники" прилетят по Киеву и по Жешуву
12:21Лукашенко: мир стоит на пороге третьей мировой войны
12:07Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции
12:05Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"
12:02Отменой заседания Верховная Рада "помогает Путину" - Гончаренко*
11:47Алаудинов заявил об освобождении Ольговского леса в Курской области
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch Magazine
11:32Звёзды Голливуда украли у демократов любовь рабочего класса, ИИ побеждает искусство. События культуры
10:56В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
10:34Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово
10:11Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах
09:59В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете
09:20Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post
09:08Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:45Заявления Путина "встревожили" ООН
Лента новостейМолния