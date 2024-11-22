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Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов

Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов - 22.11.2024 Украина.ру

Российские военные сорвали всю кампанию ВСУ 2025 года - Белоусов

Российские войска ускорили продвижение в зоне спецоперации, перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Север" и сорвали всю кампанию 2025 года, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов

2024-11-22T12:40

2024-11-22T12:40

2024-11-22T12:40

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"Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь (оперативное направление группировки "Север" - ред.) перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года", - сказал Белоусов.Он провел совещание в пункте управления группировки войск "Север".Командующий группировкой генерал-полковник Александр Лапин доложил министру о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотников в зоне ответственности.Министр поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды. Кроме того, на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих, где в настоящее время осуществляется боевое слаживание подразделений, и вручил госнаграды.Подробнее об успехах российских военных - в материале Главное за ночь 20 ноября на сайте Украина.ру.

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новости, андрей белоусов, вооруженные силы украины, минобороны, нато