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Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям

Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям - 22.11.2024 Украина.ру

Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям

Владимир Зеленский в своем телеграм-канале в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина об атаках по Брянской и Курской областям отметил, что применение Украиной дальнобойного оружия не стало каким-то новым шагом

2024-11-22T07:53

2024-11-22T07:53

2024-11-22T07:43

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"Мы уже не в первый раз применяем это оружие", - написал Зеленский.Он не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.При этом дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.В четверг Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.

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