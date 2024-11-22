Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям - 22.11.2024 Украина.ру
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Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям
Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям - 22.11.2024 Украина.ру
Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям
Владимир Зеленский в своем телеграм-канале в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина об атаках по Брянской и Курской областям отметил, что применение Украиной дальнобойного оружия не стало каким-то новым шагом
2024-11-22T07:53
2024-11-22T07:43
новости
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украина
крым
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
впк
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"Мы уже не в первый раз применяем это оружие", - написал Зеленский.Он не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.При этом дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.В четверг Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, украина, крым, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, впк
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Крым, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВПК

Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям

07:53 22.11.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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Владимир Зеленский в своем телеграм-канале в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина об атаках по Брянской и Курской областям отметил, что применение Украиной дальнобойного оружия не стало каким-то новым шагом
"Мы уже не в первый раз применяем это оружие", - написал Зеленский.
Он не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.
При этом дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Власти Украины в течение долгого времени просили у западных стран, которые поставляют ВСУ вооружения, разрешить применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России, а не только по территориям, которые Киев и Запад считают "украинскими" - Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении, в частности, американских ATACMS и британских Storm Shadow, например, в Крыму.
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно признанных границах, появилась 17 ноября.
В четверг Путин заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Подробнее о словах российского лидера - в материале Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВладимир ПутинУкраинаКрымВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныВПК
 
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08:13За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько
08:09Главное за ночь 22 ноября
07:53Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям
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