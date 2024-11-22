Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"
Виктор Орбан
Европе и США стоит очень серьезно отнестись к сделанному накануне заявлению президента РФ Владимира Путина, в котором он прокомментировал участие Запада в конфликте на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Такое мнение в эфире радиостанции Kossuth озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
"Если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка. <...> Необходимо действовать исходя из здравого смысла, иначе могут быть проблемы", - заявил Орбан.
Он напомнил, что Россия обладает "одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие". Также Орбан напомнил, что совсем недавно Россия внесла корректировки в свою ядерную доктрину.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.
Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
Вчера, 16:20Зеленский в истерике, Ермак перебирает смайлики: как на Украине отреагировали на слухи о русском "Рубеже"На Украине собрали обломки предполагаемой межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж", которой, по версии киевского режима, Россия ударила по военным объектам Днепра (Днепропетровска). Эти материалы будут направлены на экспертизу, заявил Владимир Зеленский
Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch MagazineРоссия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)