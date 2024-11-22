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Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"

Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике" - 22.11.2024 Украина.ру

Орбан призвал Запад серьезно отнестись к словам Путина об "Орешнике"

Европе и США стоит очень серьезно отнестись к сделанному накануне заявлению президента РФ Владимира Путина, в котором он прокомментировал участие Запада в конфликте на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Такое мнение в эфире радиостанции Kossuth озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

2024-11-22T12:05

2024-11-22T12:05

2024-11-22T12:05

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Он напомнил, что Россия обладает "одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие". Также Орбан напомнил, что совсем недавно Россия внесла корректировки в свою ядерную доктрину.В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа американское издание Вloomberg, британский The Telegraph подтвердили и обстрел Курской области со стороны Украины западными дальнобойными ракетами Storm Shadow дальностью до 560 километров. Спустя день еще две ракеты Storm Shadow прилетели на территорию РФ.Накануне утром стало известно об ударе по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что удар якобы был нанесен российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Однако вечером президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором отметил, что на самом деле удар возмездия был нанесен баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Российский лидер также отметил, что ни один агрессивный шаг противника впредь не будет оставаться без ответа.Еще по теме: В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете.

https://ukraina.ru/20241119/1059026936.html

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новости, россия, запад, украина, виктор орбан, владимир путин, джо байден, вооруженные силы украины, "орешник"