Выходить из-под Курска 30-тысячная группировка ВСУ будет под ударами российской авиации и БПЛА — эксперт
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУТероборона ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Тероборона ВСУ
Отступать из Курской области ВСУ будут под ударами авиации и БПЛА, неся большие потери. Главный минус такого отступления в том, что вся подбитая техника останется на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
В последнее время Украина не то, что не планировала выходить из Курской области – она только усиливала там свою группировку. Причем противник ввел в бой даже самые сберегаемые резервы, сообщил эксперт.
Он отметил, что об этом свидетельствуют подбитые "Леопарды" и "Челленджеры". То есть накал сражений в Курской области настолько силен, что мы наблюдаем прямые танковые бои, чего на СВО не было уже давно.
"Понимаете, отступление – это гораздо более сложный маневр, чем наступление. Если вы начали отвод войск, вам нужно сохранить эти войска на время отступления. Поэтому [главком ВСУ Александр] Сырский находится в пикантном положении. Он загнал под Курск 30-тысячную группировку и усилил ее. А как он собирается ее выводить – это большой вопрос", — подчеркнул Сазонов.
Вряд ли Сырский рассчитывает на добрую волю российского командования, которое откажется его преследовать. Поэтому отступать он будет под ударами авиации и БПЛА, неся потери в личном составе и технике, сказал историк.
И главный минус такого отступления состоит в том, что вся подбитая техника останется на территории Курской области. Ее нельзя эвакуировать, она теряется безвозвратно, констатировал он.
"Так что Сырскому для отвода войск из Курской области требуется большое оперативное искусство и подготовительные мероприятия. Пока он ничего этого не делает", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.
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