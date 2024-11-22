https://ukraina.ru/20241122/1058995745.html

Выходить из-под Курска 30-тысячная группировка ВСУ будет под ударами российской авиации и БПЛА — эксперт

Выходить из-под Курска 30-тысячная группировка ВСУ будет под ударами российской авиации и БПЛА — эксперт - 22.11.2024 Украина.ру

Выходить из-под Курска 30-тысячная группировка ВСУ будет под ударами российской авиации и БПЛА — эксперт

Отступать из Курской области ВСУ будут под ударами авиации и БПЛА, неся большие потери. Главный минус такого отступления в том, что вся подбитая техника останется на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2024-11-22T05:00

2024-11-22T05:00

2024-11-22T05:00

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техника

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В последнее время Украина не то, что не планировала выходить из Курской области – она только усиливала там свою группировку. Причем противник ввел в бой даже самые сберегаемые резервы, сообщил эксперт.Он отметил, что об этом свидетельствуют подбитые "Леопарды" и "Челленджеры". То есть накал сражений в Курской области настолько силен, что мы наблюдаем прямые танковые бои, чего на СВО не было уже давно.Вряд ли Сырский рассчитывает на добрую волю российского командования, которое откажется его преследовать. Поэтому отступать он будет под ударами авиации и БПЛА, неся потери в личном составе и технике, сказал историк.И главный минус такого отступления состоит в том, что вся подбитая техника останется на территории Курской области. Ее нельзя эвакуировать, она теряется безвозвратно, констатировал он."Так что Сырскому для отвода войск из Курской области требуется большое оперативное искусство и подготовительные мероприятия. Пока он ничего этого не делает", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергей Сазонов: Если Россия ударит на Чернигов, ВСУ под Курском придется решать сложную задачу на сайте Украина.ру.О том, к каким последствиям приведет разрешение США Украине применять ракеты повышенной дальности по территории РФ — в статье Павла Котова США разрешили Украине применять дальнобойные ракеты: куда долетят, что будет дальше на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241117/1058927395.html

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новости, курская область, россия, украина, александр сырский, отступление, всу, вс рф, потери всу, техника, военная техника, бои, детали, сво, спецоперация