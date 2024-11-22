https://ukraina.ru/20241122/1059121046.html

Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября

Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября - 22.11.2024 Украина.ру

Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября

Президент России Владимир Путин рассказал об ударе по Днепропетровску и о реакции РФ на разрешение США бить по российской территории американскими ракетами. На Украине встревожились

2024-11-22T09:08

2024-11-22T09:08

2024-11-22T09:08

эксклюзив

хроники

россия

украина

сша

владимир путин

тарас батенко

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059121646_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_28cc2ead37d5251ca2e0634573f88146.jpg.webp

Вечером 21 ноября президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу ситуации на Украине. Он проинформировал личный состав ВС РФ, граждан России, российских друзей во всём мире, "а также тех, кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России", о тех событиях, которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции, а именно после применения по территории России дальнобойного оружия западного производства.Так, Путин рассказал, что 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Storm Shadow производства Великобритании и HIMARS производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации – в Брянской и Курской областях."С этого момента, как мы неоднократно подчёркивали ранее, спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрёл элементы глобального характера. Наши системы противовоздушной обороны отражали эти атаки. В результате цели, которые, очевидно, были поставлены перед собой противником, не достигнуты", - подчеркнул Путин.Он указал, что возникшее на складе боеприпасов в Брянской области возгорание от падения обломков ракет ATACMS ликвидировано, жертв и серьёзных разрушений нет. В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов российской группировки "Север"."В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие и раненые из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала. Командный и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области", - указал Путин.Он подчеркнул, что применение ВСУ подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне СВО. Вооружённые силы России успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения. Все поставленные задачи будут решены.Также Путин рассказал об ответе на применение западного оружия по целям на территории России."В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские Вооружённые силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности – в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали её "Орешник". Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута. На территории Украины в городе Днепропетровске поражён один из крупнейших и известных ещё со времён Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение", - заявил Путин.По его словам, разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется Россией в качестве ответной меры на планы США по производству и развёртыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Президент России указал, что США совершили ошибку, разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности."Сегодня США не только производят такую технику, но, как мы видим, они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира, в том числе в Европу, своих перспективных ракетных систем. Более того, в ходе учений они проводят тренировки по их применению", - рассказал Путин.Он напомнил, что Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развёртывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира."Повторю: испытания в боевых условиях ракетной системы "Орешник" проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России. Вопрос о дальнейшем развёртывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов. Объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации. Мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять своё оружие против наших объектов, а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально. Об этом рекомендую серьёзно задуматься и правящим элитам тех стран, которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингенты", - отметил Путин.Он также заявил, что, выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объекты для поражения такими системами, как "Орешник", на территории Украины, мы будем заранее предлагать мирным жителям, а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны."Будем делать это по гуманитарным соображениям – открыто, публично, без опасения противодействия со стороны противника, также получающего эту информацию. Почему без опасений? Потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует. Ракеты атакуют цели со скоростью 10 Махов – это 2,5–3 километра в секунду. Современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают, это исключено", - указал президент России.Он ещё раз подчеркнул, что не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту."Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами. Но мы готовы также и к любому развитию событий. Если в этом кто-то ещё сомневается, то напрасно – ответ всегда будет", - подытожил президент России.OSINT-группа "Юстас" рассказала о том, какие цели могли поразить в Днепропетровске."По сообщениям от наших источников в силовых структурах города Днепропетровска, в результате испытаний ракетного гиперзвукового комплекса "Орешник ", по объектам ВПК на территории города Днепропетровск, на данный момент имеется следующая информация: Визуально попадание в производственный комплекс * (сборка ОТРК Гром-2), цех * * *. (производство углеродных волокон и радиопередающих покрытий). И плюс прилёт рядом цехом N *, (производство БПЛА и модернизация боеголовок к тактическим крылатым ракетам). Так же нашим источникам известно, что в подземных сооружениях Южмаша, как раз под цехом No*** работники ЮМЗ на западных станках собирают некие средства поражения (по внешним параметрам и ТТХ очень похожи на НАТОвские), с целью выдать их под средства поражения собственной разработки", - отмечалось в публикации в телеграм-канале группы.Инженер и ракетостроитель Алексей Васильев прокомментировал эту публикацию, уточнив, что благодаря удару был нанесён урон ракетной программе ВСУ."ОСИНТ группа Юстаса, собрала первоначальную информацию о поражённых объектах. Самое главное, что второй раз накрывается ракетная программа ВСУ, по созданию собственного ОТРК Гром-2. Первый раз в прошлом году, когда взрыв в Павлограде откинул эту разработку очень сильно назад, вместе со специалистами кто им занимался. Теперь уничтожены заготовки двигательных установок, которые создать заново, займёт не менее года", - указал он.Между тем, на Украине новости о применении "Орешника" вызвали панику. Как сообщили украинские СМИ, в частности - "РБК-Украина" и "Украинская правда" - в Верховной Раде отменили заседание 22 ноября. Отмену заседания подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов - Ред.). По его словам, следующее заседание украинского парламента состоится в декабре. СМИ сообщили, что депутатов перевели на дистанционную работу.Народный депутат Тарас Батенко сообщил, что поступило предупреждение об угрозе удара по зданию Верховной Рады."Нас информируют об угрозе ракетной атаки на парламент Украины в ближайшие дни", - заявил он в комментарии программе "Говорит Великий Львов" вечером 21 ноября.Кроме того, рассказал Батенко, накануне удара по Днепропетровску нардепы получили от украинских силовых ведомств информацию "о том, что в ближайшее время будет применено определённое экспериментальное оружие баллистического характера".Об обращении президента России Владимира Путина — в статье Павла Котова "Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина".

https://ukraina.ru/20241121/1059108790.html

https://ukraina.ru/20241121/1059094953.html

https://ukraina.ru/20241121/1059088614.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, сша, владимир путин, тарас батенко, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, нато, верховная рада