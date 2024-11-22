20 лет "Оранжевой революции" 2004 года: как это было - 22.11.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20241122/1041055752.html
20 лет "Оранжевой революции" 2004 года: как это было
20 лет "Оранжевой революции" 2004 года: как это было - 22.11.2024 Украина.ру
20 лет "Оранжевой революции" 2004 года: как это было
21 ноября 2004 года состоялся второй тур президентских выборов, на котором победителем был объявлен Виктор Янукович. Уже вечером на Майдане Независимости в Киеве собралась толпа, готовящаяся праздновать победу Виктора Ющенко... 22 ноября начались акции протеста, получившие название "оранжевой революции" в честь цветов избирательной кампании Ющенко
2024-11-22T08:21
2024-11-22T08:21
эксклюзив
оранжевая революция
украина
виктор янукович
леонид кучма
виктор ющенко
история
история
история украины
верховная рада
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Протесты начались после того, как 21 ноября 2004 года Центризбирком (ЦИК) объявил, что во втором туре президентских выборов с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.Сторонники основного соперника Януковича на выборах — Виктора Ющенко – и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах.Акция началась как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов.Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные области страны (включая Киев), в то время как Виктора Януковича поддерживали преимущественно восточные и южные области.Общественное мнение РФ находилось на стороне Януковича, западных стран — на стороне украинской оппозиции.3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря.К урегулированию политического кризиса были привлечены международные посредники: президенты Литвы Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский,представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы Борис Грызлов.7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины.Также была достигнута договоренность, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную Раду новые кандидатуры членов ЦИК.Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий Кабинета министров и Администрации президента.8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная Рада Украины утвердила новый ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной Рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента.10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко, набравшего 51,99% голосов избирателей, за Виктора Януковича проголосовали 44,2%.23 января состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко.К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева.Главной политической силой, которая поддерживала Ющенко, была коалиция «Сила народа» (в ней объединились партия Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко).Также договор о поддержке Ющенко подписала Социалистическая партия Украины. В состав «Нашей Украины» входило около десятка партий национально-демократического направления, в том числе «Народный Рух Украины» и Украинская народная партия.
https://ukraina.ru/20221121/1041042328.html
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эксклюзив, оранжевая революция, украина, виктор янукович, леонид кучма, виктор ющенко, история, история украины, верховная рада, цик, киев
Эксклюзив, Оранжевая революция, Украина, Виктор Янукович, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, История, История, история Украины, Верховная Рада, ЦИК, Киев

20 лет "Оранжевой революции" 2004 года: как это было

08:21 22.11.2024
 
© Дмитрий Чеботаев / Перейти в фотобанк
© Дмитрий Чеботаев
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Украина. ру
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21 ноября 2004 года состоялся второй тур президентских выборов, на котором победителем был объявлен Виктор Янукович. Уже вечером на Майдане Независимости в Киеве собралась толпа, готовящаяся праздновать победу Виктора Ющенко... 22 ноября начались акции протеста, получившие название "оранжевой революции" в честь цветов избирательной кампании Ющенко
Протесты начались после того, как 21 ноября 2004 года Центризбирком (ЦИК) объявил, что во втором туре президентских выборов с преимуществом в 3% победил Виктор Янукович, бывший в то время премьер-министром.
Сторонники основного соперника Януковича на выборах — Виктора Ющенко – и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах.
Акция началась как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли на результат выборов.
Основной базой объединённой оппозиции стали западные и центральные области страны (включая Киев), в то время как Виктора Януковича поддерживали преимущественно восточные и южные области.
Общественное мнение РФ находилось на стороне Януковича, западных стран — на стороне украинской оппозиции.
3 декабря 2004 года Верховный суд признал недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября и назначил повторный тур на 26 декабря.
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21 ноября 2022, 14:48
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К урегулированию политического кризиса были привлечены международные посредники: президенты Литвы Валдас Адамкус и Польши Александр Квасьневский,представитель ЕС Хавьер Солана, генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш, спикер Госдумы Борис Грызлов.
7 декабря в переговорах президента Украины Леонида Кучмы, председателя Верховной Рады Украины Владимира Литвина, кандидатов в президенты Украины Виктора Януковича и Виктора Ющенко с участием международных посредников была достигнута договоренность о том, что решение Верховного суда Украины должно выполняться всеми участниками избирательного процесса по выборам нового президента Украины.
Также была достигнута договоренность, что президент Украины досрочно приостанавливает полномочия членов Центризбиркома и вносит в Верховную Раду новые кандидатуры членов ЦИК.
Участники переговоров договорились и о разблокировании зданий Кабинета министров и Администрации президента.
8 декабря 2004 года бывший состав ЦИК по требованию оппозиции был отправлен в отставку, и Верховная Рада Украины утвердила новый ЦИК в составе 15 человек. Президент Украины подписал закон об изменениях в Конституции относительно расширения полномочий Верховной Рады за счет функций президента и закон об изменениях закона о выборах президента.
10 января 2005 года ЦИК Украины объявил победителем президентских выборов Виктора Ющенко, набравшего 51,99% голосов избирателей, за Виктора Януковича проголосовали 44,2%.
23 января состоялась инаугурация нового президента Украины Виктора Ющенко.
К 25 января палаточные городки были убраны из центра Киева.
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января 2021, 18:55
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Главной политической силой, которая поддерживала Ющенко, была коалиция «Сила народа» (в ней объединились партия Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко).
Также договор о поддержке Ющенко подписала Социалистическая партия Украины. В состав «Нашей Украины» входило около десятка партий национально-демократического направления, в том числе «Народный Рух Украины» и Украинская народная партия.
 
ИсторияЭксклюзивОранжевая революцияУкраинаВиктор ЯнуковичЛеонид КучмаВиктор ЮщенкоИсторияистория УкраиныВерховная РадаЦИККиев
 
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