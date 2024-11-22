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Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах

Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах - 22.11.2024 Украина.ру

Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах

Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

2024-11-22T10:11

2024-11-22T10:11

2024-11-22T10:31

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"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", - отметил Песков.По его словам, чтобы Россия динамично развивалась и реализовала все планы развития, ей "нужны рабочие руки".В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркивал, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Подробнее о миграционной политике стран - в материале Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС на сайте Украина.ру.

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новости, россия, польша, дмитрий песков, владимир путин, ес