Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах - 22.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241122/1059123404.html
Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах
Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах - 22.11.2024 Украина.ру
Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах
Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
2024-11-22T10:11
2024-11-22T10:31
новости
россия
польша
дмитрий песков
владимир путин
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", - отметил Песков.По его словам, чтобы Россия динамично развивалась и реализовала все планы развития, ей "нужны рабочие руки".В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны. Глава государства подчеркивал, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком. Подробнее о миграционной политике стран - в материале Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС на сайте Украина.ру.
россия
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, польша, дмитрий песков, владимир путин, ес
Новости, Россия, Польша, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ЕС

Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах

10:11 22.11.2024 (обновлено: 10:31 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия нуждается в трудовых мигрантах из других государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости
"Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", - отметил Песков.
По его словам, чтобы Россия динамично развивалась и реализовала все планы развития, ей "нужны рабочие руки".

"Мы их (мигрантов) только приветствуем", - добавил он.

В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что власти в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего об интересах граждан страны.
Глава государства подчеркивал, что мигранты не будут вызывать неприятия у россиян, если будут знать законы и будут готовы соблюдать их, а также хорошо владеть русским языком.
Подробнее о миграционной политике стран - в материале Беженцы и мигранты: Польша заняла глухую оборону против "гостей" вопреки требованию ЕС на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияПольшаДмитрий ПесковВладимир ПутинЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56В районе военного аэродрома в Хмельницкой области прогремели взрывы
10:34Ворота в котел закрываются: что происходит в Курахово
10:11Песков объяснил, почему Россия нуждается в мигрантах
09:59В "Википедии" появились статьи об "Орешнике", Google взорвался запросами: что известно об этой ракете
09:20Генсек НАТО хочет уговорить Трампа не уступать России - Washington Post
09:08Удар "Орешником" и его последствия. Главное на Украине на утро 22 ноября
08:45Заявления Путина "встревожили" ООН
08:29Белый дом отреагировал на запуск российской ракеты "Орешник"
08:2120 лет "оранжевой революции" 2004 года: как это было
08:13За час до ядерной войны? О реальных намерениях и подлых провокациях – Безпалько
08:09Главное за ночь 22 ноября
07:53Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областям
07:30Байден разрешил Киеву бить вглубь России из-за победы Трампа - Рейтер
07:15В Раде испугались российского удара и отменили заседание — СМИ
06:53Авдеевская нирвана. Что сейчас происходит в освобожденном пригороде Донецка?
06:31Связались с самой опасной страной в мире. Украинские эксперты и политики о близящемся Армагеддоне
06:30Таких ударов не было два месяца: Поликарпов раскрыл, какие цели поразили ракеты и "Герани" на Украине
06:15Поликарпов: посреди холодной зимы на Украину "придет Рагнарек", но элита обогреет свои семьи на виллах
06:00ВС РФ скоро захлопнут Кураховский карман, но ВСУ будут "бодаться" до конца в Курской области — эксперт
05:59Владимир Евсеев: Россия доламывает Курахово и срезает Кореневский выступ, а ВСУ готовят удар на Брянск
Лента новостейМолния