https://ukraina.ru/20241122/1059109416.html

Связались с самой опасной страной в мире. Украинские эксперты и политики о близящемся Армагеддоне

Связались с самой опасной страной в мире. Украинские эксперты и политики о близящемся Армагеддоне - 22.11.2024 Украина.ру

Связались с самой опасной страной в мире. Украинские эксперты и политики о близящемся Армагеддоне

На Украине продолжают обсуждать, к чему приведет разрешение Байдена Киеву бить дальнобойными ракетами в глубину территории России, каким может быть ответ Москвы. И думают над тем, какова мера "стойкости" страны.

2024-11-22T06:31

2024-11-22T06:31

2024-11-22T06:31

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Первые удары американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по российской территории уже нанесены. В то же время Россия обновила ядерную доктрину, заявив о своем праве на ядерный ответ.Чего в связи с этим ожидать? Опальный депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что ответ от России обязательно будет. Вопрос лишь в том, куда и что прилетит (пока прилетело по знаменитому Южмашу в Днепропетровске, но это ведь только начало).Нардеп процитировал в своем телеграм-канале высказывание известного американского журналиста Такера Карлсона, написавшего по поводу разрешения Байдена бить американскими ракетами по России: "Президент-хромая утка только что начал горячую войну с самой опасной страной в мире. Все мы очень близки к тому, чтобы быть убитыми".Сохраняет относительное спокойствие украинский политолог Руслан Бортник. В эфире ютуб-канале "Дикий live" он предположил, что теперь главным фронтом будет все же фронт политический, а не военный."Это обмен угрозами. С одной стороны, понятно, что Украина и союзники, ближайшие военные союзники Украины угрожают России увеличить цену ее продвижения на Украине. Потому что те ракеты и те объемы ракет, которые обещают, они вряд ли, скажем так, приведут к разгрому российской армии и к украинской победе в войне. Но они увеличат количество российских потерь, увеличат количество ресурсов, которые необходимо направлять на ведение войны. А Россия в свою очередь фактически угрожает возможностью ограниченного применения ядерного оружия", - сказал политолог.Он напомнил об обновлении ядерной доктрины РФ и подчеркнул, что риски применения ЯО сегодня стали абсолютно реальными.При этом, по мнению Бортника, самим США ничего не угрожает, объектами возможных ответных ударов России будет территория Украины "или, в самом худшем случае, это территория соседей Украины – Польши и других стран, где размещены главные логистические узлы, с которых идет поставка помощи Украине".Эксперт добавил, что сейчас все пытаются создать политический кризис, который не позволит Трампу решить конфликт условно "в 24 часа". Не хотят этого позволить по той причине, что тогда возникнет вопрос к Байдену, почему же он не мог этого сделать?По словам эксперта, то, что сейчас делает Байден, потом вполне может стать основанием для его уголовного преследования. Он сослался на республиканского юриста, который сказал, что это нарушает американские традиции – уходящий президент никогда не делает резких вещей, у него уже нет политического мандата на такого рода действия. Потому впоследствии могут устроить показательную порку не только Байдена, но и его администрации, и вообще всех демократов.На фоне всех этих угроз обсуждают и представленный Зеленским на закрытом (трансляция не велась, связь и интернет отключили) заседании парламента "план стойкости" из десяти пунктов. Не все его приняли с восторгом.Экс-спикер Верховной Рады IX созыва Дмитрий Разумков отметил, что кроме слова "план", ничего похожего на план он в выступлении Зеленского в парламенте не уловил. Политик добавил, что он вообще запутался в многочисленных планах – "план победы" и прочие, а теперь вот еще и "план стойкости".Но в чем заключается этот план? В полуторачасовом выступлении Зеленского были просто слова, ничем не подкрепленные, поскольку в бюджетной декларации на следующий год "ничего этого нет", подчеркнул Разумков в эфире интернет-канала Politeka.Он также напомнил, что Зеленский является верховным главнокомандующим и отвечает и за главкома, и за Генштаб, и за ТЦК, которые творят беспредел. По словам Разумкова, наверное, в ТЦК есть и правильные офицеры, но "когда защитник (политик не уточнил, кого именно защищают сотрудники ТЦК — Ред.) бежит за человеком и пытается в него попасть из пистолета – то, что мы с вами все видели… то это не защитник, это преступник".Экс-спикер подчеркнул, что Зеленскому следовало бы признать, что это зона его ответственности, ведь именно он лоббировал принятие закона о мобилизации и подписал его. При этом Разумков сообщил, что "это тот закон о мобилизации, где есть мобилизация 18-летних", там была такая норма (ее убрали голосованием в ВР).Стоило бы признать, что принятие закона не дало результата, и мы видим сейчас серьезное сокращение объемов мобилизации, продолжил Разумков. Он добавил, что люди, которые таким образом мобилизованы в ряды армии, "на сегодняшний момент являются серьезнейшим образом демотивированными, и их эффективность в качестве солдат и офицеров ВСУ – ну, мягко говоря, часто оставляет желать лучшего".В общем, по мнению экс-спикера, "план стойкости" на самом деле никаким планом не является.Но вот украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян придерживается другого мнения. Она отметила в выступлении Зеленского в парламенте высказывание относительно выборов — сейчас они "повредят Украине", их не будет до достижения "справедливого мира".Если учесть, как именно Зеленский понимают "справедливый мир" (границы 1991 года, репарации, международный трибунал и т.д.), "то выборы, по Зеленскому, на Украине в следующий раз пройдут примерно никогда", констатировала Монтян. И добавила: "Отличный план, что тут скажешь?".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в статье Владимира Скачко "Трампа берут на слабо. США выбирают эскалацию, чтобы воевать за мир на Украине"

https://ukraina.ru/20241121/1059095619.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, киев, россия, джо байден, сша, владимир зеленский, дмитрий разумков, верховная рада, генштаб, вооруженные силы украины