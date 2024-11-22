Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции - 22.11.2024 Украина.ру
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Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции
Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции - 22.11.2024 Украина.ру
Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру... Украина.ру, 22.11.2024
2024-11-22T12:07
2024-11-22T12:07
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вооруженные силы украины
нато
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру проанализировал западную информационную кампанию вокруг ударов вглубь России, вопрос применения ядерного оружия, контуры и перспективы реального завершения конфликта на Украине, а также подоплёку "зрадных" заявлений Зеленского. 00:28 – Зачем Россию вынуждают применить ядерное оружие? 03:27 – Западное ИПСО и ответ Кремля; 04:24 – О контурах завершения конфликта; 09:01 – О попытках самоубийства Украины; 14:07 – О консолидации Украины; 16:40 – О "зрадных" заявлениях Зеленского.#Денисов #ЯдернаяДоктрина #ЯО #МБР #Россия #РФ #Путин #ATACMS #StormShadow #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #НАТО #Зеленский #Байден #Трамп #США #мир #Китай #КНР #Бразилия #заморозка #Нобелевка #ПремияМира #победа #провокация #Курск #контрнаступ #ТЦК #энергетика #удар #удары #социология #переговоры #Стамбул #Минск #капитуляция #ВСУ #президент #мобилизация Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram: https://t.me/ukr_2025_ruОдноклассники: https://ok.ru/ukrainaruДзен:Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, украина, сша, владимир зеленский, украина.ру, вооруженные силы украины, нато, удары, дальнобойные ракеты, капитуляция
Видео, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, НАТО, удары, дальнобойные ракеты, капитуляция

Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции

12:07 22.11.2024
 
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Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру проанализировал западную информационную кампанию вокруг ударов вглубь России, вопрос применения ядерного оружия, контуры и перспективы реального завершения конфликта на Украине, а также подоплёку "зрадных" заявлений Зеленского.
00:28 – Зачем Россию вынуждают применить ядерное оружие?
03:27 – Западное ИПСО и ответ Кремля;
04:24 – О контурах завершения конфликта;
09:01 – О попытках самоубийства Украины;
14:07 – О консолидации Украины;
16:40 – О "зрадных" заявлениях Зеленского.
#Денисов #ЯдернаяДоктрина #ЯО #МБР #Россия #РФ #Путин #ATACMS #StormShadow #СВО #спецоперация #война #конфликт #Украина #НАТО #Зеленский #Байден #Трамп #США #мир #Китай #КНР #Бразилия #заморозка #Нобелевка #ПремияМира #победа #провокация #Курск #контрнаступ #ТЦК #энергетика #удар #удары #социология #переговоры #Стамбул #Минск #капитуляция #ВСУ #президент #мобилизация
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ВидеоРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийУкраина.руВооруженные силы УкраиныНАТОударыдальнобойные ракетыкапитуляция
 
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