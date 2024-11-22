Что кроется за "зрадой" в исполнении Зеленского и чего хотят США – Денисов об условиях капитуляции
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в эфире Украина.ру проанализировал западную информационную кампанию вокруг ударов вглубь России, вопрос применения ядерного оружия, контуры и перспективы реального завершения конфликта на Украине, а также подоплёку "зрадных" заявлений Зеленского.
00:28 – Зачем Россию вынуждают применить ядерное оружие?
03:27 – Западное ИПСО и ответ Кремля;
04:24 – О контурах завершения конфликта;
09:01 – О попытках самоубийства Украины;
14:07 – О консолидации Украины;
16:40 – О "зрадных" заявлениях Зеленского.
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