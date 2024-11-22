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Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября

Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября - 22.11.2024 Украина.ру

Перемололи лучшие части и сорвали кампанию, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 22 ноября

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и рассказал о сорванной кампании ВСУ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-11-22T13:00

2024-11-22T13:00

2024-11-22T13:00

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Министр обороны Андрей Белоусов провёл рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" в зоне специальной военной операции."Перемололи здесь лучшие части ВСУ", — заявил Белоусов во время совещания.Кроме того, он указал, что ВС РФ сорвали украинским военным планировавшуюся последними кампанию."Сорвали им по сути дела всю кампанию 2025 года", - подчеркнул Белоусов.Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, Белоусов заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника."Командующий группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин доложил министру обороны РФ о ходе выполнения боевых задач на операционных направлениях группировки и особенностях применения оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов в зоне ответственности", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Кроме того, на командном пункте Белоусову представили применяемое ВСУ вооружение производства стран НАТО, в том числе беспилотные летательные аппараты, средства связи и стрелковое вооружение.Министр обороны России поблагодарил командиров подразделений группировки за высокие результаты боевой работы и вручил военнослужащим, проявившим отвагу, мужество и героизм, государственные награды.Также на одном из полигонов группировки войск "Север" Белоусов проверил организацию боевой подготовки военнослужащих и вручил государственные награды.Обстрелы и налётыУтром 22 ноября Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа. Над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять БПЛА уничтожены над территорией Калужской области и два БПЛА – над территорией Курской области", - отмечалось в публикации в телеграм-канале министерства.Спустя час оборонное ведомство сообщило о ещё одной отражённой атаке украинских БПЛА."С 06:30 до 06:50 по московскому времени пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области", - указывалось в публикации.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 7 ударов.Все удары были совершены на горловском направлении. ВСУ выпустили в общей сложности 23 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 13 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 2 жилых домостроения, 8 автомобилей, автобус и коммунальная техника и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 кассетных снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 48 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 48 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 11; Князе-Григоровка — 3; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 7; Корсунка — 5; Райское — 2; Горностаевка — 5; Каиры — 8; Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Пролетарка, Великие Копани и Каховка.Позднее, в 12:06, канал со ссылкой на экстренные службы сообщил о том, что при обстреле со стороны ВСУ пострадал мирный житель, сообщили в экстренных службах"В Новой Каховке в результате обстрела пострадал мужчина 1961 года рождения. Пострадавший госпитализирован с минно-взрывной травмой, рваной раной шеи", — гласило сообщение экстренных служб.Также было повреждено остекление оконных рам многоквартирного жилого дома, газопровод низкого давления Д-40 мм.Утром 22 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородским районом сбит один беспилотник самолётного типа. Без пострадавших и повреждений. В Грайворонском муниципальном округе село Козинка подверглось обстрелу с помощью 3 артиллерийских снарядов. Без последствий", - писал Гладков.В Краснояружском районе по селу Колотиловка выпущено 3 снаряда в ходе одного обстрела. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе хутор Марьино обстрелян единожды с помощью 5 артснарядов. Пострадавших и разрушений нет", - сообщил губернатор.Позднее Гладков рассказал об атаке на Шебекино и Черемошное. Обошлось без пострадавших.В 10:49 губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о ракетной опасности в регионе."Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал Смирнов в своём телеграм-канале.В 12:37 Смирнов сообщил об отбое ракетной опасности.В самой области идут бои с вторгшимися в регион украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об обращении президента России Владимира Путина — в статье Павла Котова "Неуязвимый "Орешник", ответ на агрессию, будущее СВО. Обращение Владимира Путина".

https://ukraina.ru/20241122/1059121046.html

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хроники, эксклюзив, россия, украина, андрей белоусов, вячеслав гладков, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, нато