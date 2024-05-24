https://ukraina.ru/20240524/1055274657.html

Детектив из мира живописи: в Кракове арестовали украинца с картиной XVII века, которую ищет вся Европа

Детектив из мира живописи: в Кракове арестовали украинца с картиной XVII века, которую ищет вся Европа - 24.05.2024 Украина.ру

Детектив из мира живописи: в Кракове арестовали украинца с картиной XVII века, которую ищет вся Европа

В четверг, 23 мая, в официальном аккаунте X* польской Погранслужбы появилось сообщение о том, что в Кракове обнаружена картина Яна Линсена, украденная из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году. Нашли ее у гражданина Украины, а уже в пятницу это стало топ-темой польских СМИ

2024-05-24T18:54

2024-05-24T18:54

2024-05-24T18:54

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Но история началась гораздо раньше.1635Когда точно родился голландский живописец Ян Линсен – неизвестно, (предположительно – 1602 – 1603 год), но художник и писатель Арнольд Хубракен утверждал, что родился он не один, а с тридцатью тремя несчастьями. Прожил он чуть более тридцати лет, но жизнь его была полна приключений.Приближался золотой век голландской живописи, полотна Питера де Хоха, Ян Вермеера, и многих других, в Риме существовал кружок голландских и фламандских художников Bentvueghels – "Птицы пера", в который входил в том числе и Линсен.Хубракен, собирая биографические данные о нем, опирался на немногочисленные свидетельства других художников, знавших Линсена лично или исследовавших его творчества. Так, в истории с его похищением он ссылается на Йоханнеса Бронкхорста: в 1635 году Линсен отправился в морское путешествие на итальянском корабле, который захватили мавританские пираты.Плененного пиратами художника выкупили за небольшую сумму его товарищи по кружку, а впечатление от встречи с "вождем", как называет предводителей пиратов Хубракен, произвело на него сильнейшее впечатление, и по возвращении в Голландию Линсен написал одну из своих самых известных жанровых картин. Картина, по информации писателя, в 1718 году хранилась в доме у некого господина Адриана Бевервика в Хорне.Где находится теперь эта картина – неизвестно, но современники утверждают, что свои жанровые полотна на сюжеты античных мифов Линсен писал под впечатлением от своих путешествий, а образы для героев брал у случайно встреченных людей, порой вдали от родных мест.Линсен ушел из жизни не только рано, но и драматично: Хубракен в красках, но без исторических подробностей, дат и имен описывает его гибель. Вернувшись в Хорн, художник играл в кости в трактире с неизвестным скандальным юношей. Проигрывая, тот стал угрожать ему смертью, но в этот момент появился скрывавшийся под столом бывший любовник Линсена и заколол его ножом.Большая часть работ Линсена – жанровые сюжеты из мифологии и лично увиденные им во время путешествий сцены. Многие его картины, подаренные друзьям или проданные случайным заказчикам, были утеряны, но для Хорна Линсен – один из важнейших художников города и региона, занявшие позднее значительное место в экспозиции музея Западной Фрисландии…1881Музей Западной Фрисландии в Хорне, в том виде, в котором его можно увидеть сейчас, существует с 1881 года, когда из частных коллекций были собраны и выкуплены полотна голландских мастеров и получено разрешение разместить музей в здании бывшего колледжа Gecommitteerde Raden, на центральной площади города. Здание это – историческое, памятник архитектуры, построено оно было в 1632 году.Акцент в музее изначально был сделан именно на истории и живописи XVII века, который в Хорне, как утверждает администрация музея, "без сомнения был самым захватывающим историческим периодом".Целые экспозиции музея были и остаются (сейчас, во время реконструкции, некоторые онлайн) посвящены отдельным страницам нидерландской истории – завоеванию индонезийских островов и Амбонской резне, битве с испанскими моряками в заливе Зёйдерзе и другим.К маю 2024 года в коллекции музея находится около 38 000 экспонатов, охватывающие период истории Западной Фрисландии с 1500 по 1800 год.2005Но не все в истории хорнского музея было благополучно.В ночь на 9 января 2005 года двери музея были взломаны, преступники похитили 24 картины (большинство – живописца, гравёра Ян ван Гойена, Яна Линсена, Генрика Богарда) и 70 серебряных экспонатов – предметов быта, украшений, военных наград.Кроме того, был похищен гроб вице-адмирала Адмиралтейства Западной Фрисландии (с 1653 года) Питера Флорисзона, военачальника, которому посчастливилось принять участие в большинстве ключевых для Голландии XVII века битв. В 1653 году он участвовал в экспедиции против Швеции, в 1657 воевал против португальцев, а в 1658 погиб, командуя арьергардом при взятии Копенгагена.Мраморная гробница, которую создал Питер ван Кампфорт, сильно пострадала при пожаре в 1838 году, а так как Флорисзон всегда считался почетным гражданином и выдающимся уроженцем Хорна, и похоронен был со всевозможными почестями, то, что осталось от гробницы, поместили в музей, откуда в 2005 году оставшиеся фрагменты гробницы были украдены.Десять лет упорных поисков пропавших картин и ценностей по всей Европе не давал никаких результатов, но вдруг…20157 декабря 2015 года директор музея Ад Гирдинк заявил, что все, украденное у музея, нашлось на Украине у некоторых "радикальных, криминальных структур". В голландской прессе звучали имена бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко, лидера националистической партии "Свобода" Олега Тягнибока и даже тогдашнего президента Петра Порошенко.Украинское издание "Знай" тогда написало о собственном расследовании, заявив, что картины похитили по заказу одного из "криминальных авторитетов Луганской области", являющегося владельцем футбольного клуба.Детали своего расследования рассказал и частный детектив, голландец Артур Бранд, которого нанял музей:В 2015 году с сотрудниками посольства Нидерландов в Киеве неожиданно связался некий Борис Гуменюк, представившийся бойцом из батальона ОУН**. Он прислал фотографию одной из похищенных картин, и сообщил, что они находятся "на востоке страны у беглых чиновников из бывшей власти"."Если бы полотна обнаружил нормальный человек, он сделал бы следующее: обратился в посольство, полицию и сказал: "Смотрите, мы нашли ваши картины, нам положена медаль, а еще, с учетом того что мы понесли затраты, мы очень рассчитываем на денежное вознаграждение". Вот это законно. Вы можете попросить награду, однако, если вы ее не получили или сумма оказалась не такой, на которую вы рассчитывали, а вы не отдаете найденное, вы занимаетесь вымогательством", — заявил Бранд в комментарии Sputnik.Спустя год, в 2016 году, после долгих переговоров, детективу удалось вернуть пять полотен. Это масштабно отметили в Нидерландах, но большинство ценностей музея все еще оставались где-то на Украине.2024История получила неожиданное продолжение уже теперь, 23 мая 2024 года, когда в Польше находится около миллиона беженцев с Украины.Погранслужба страны опубликовала сообщение:"Офицеры Карпатского погранотряда в одной из частных квартир в Кракове обнаружили выполненную маслом картину XVII века "Ребекка и Илия" голландского художника Яна Линсена, украденную из музея Западной Фрисландии в Хорне в 2005 году".Картина "Ребекка и Илия", написанная предположительно в 1629 году, как сообщают польские специалисты, представляет собой исключительную ценность. В течение многих лет она фигурировала в списке Интерпола.Украинец, который по версии следствия, привез картину в Польшу, чтобы продать, находится под стражей. Ему уже предъявлено обвинение, грозит от одного до десяти лет лишения свободы. Дело расследует региональная прокуратура в Кракове, польские правоохранители сотрудничают с посольством Нидерландов.Картину же отправили временно в Королевский замок в Кракове, но в будущем, вероятно, она будет возвращена в Хорн. Основная же задача краковской прокуратуры теперь – распутать клубок загадок и интриг длиною в десятилетие, и выяснить, наконец, у кого находятся основные полотна.* Соцсеть заблокирована в РФ** Организация запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240331/1054214647.html

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эксклюзив, культура, живопись, краков, украина, нидерланды, валентин наливайченко, олег тягнибок, сбу, оун, sputnik