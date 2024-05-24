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Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству

Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству - 24.05.2024 Украина.ру

Аресты в Минобороны РФ: взятки, мошенничество и большой ущерб государству

За последний месяц в России по разным уголовным делам были задержаны четверо высокопоставленных сотрудников Минобороны

2024-05-24T17:10

2024-05-24T17:10

2024-05-24T17:59

эксклюзив

минобороны рф

коррупция

россия

арест

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Тимур ИвановПервым в череде арестов стало задержание 48-летнего Тимура Иванова – заместителя министра обороны, который курировал в ведомстве вопросы строительства и военной ипотеки. Сообщение Следственного комитета об этом появилось 24 апреля.Иванов в армейских кругах был человеком сравнительно новым, на работу в министерство перешел в 2016 году. Три года до этого он возглавлял подведомственную Минобороны компанию "Оборонстрой", еще раньше в его карьере была должность заместителя председателя правительства Подмосковья при губернаторе Сергее Шойгу.По версии следствия, он "вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны".Сумму взятки оценили в 1,185 млрд рублей.Вместе с Ивановым были задержаны соучредитель ООО "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин. Первому замминистра обеспечивал протекцию при распределении госконтрактов, второй строил Иванову его виллу под Тверью.До прихода в структуры Минобороны имя Иванова периодически всплывало в светской хронике из-за его личной жизни. Так, миллиардер Михаил Маниович заявлял, что будущий замминистра увел от него жену – телеведущую и светскую львицу Светлану Захарову.Этот брак, впрочем, распался незадолго до того, как против Иванова были введены западные санкции в 2022 году, что породило версию о том, что чиновник таким образом хочет переписать активы на бывшую жену, чтобы оно не попало под ограничения.Юрий КузнецовВторой знаковый арест среди верхушки Министерства обороны случился 13 мая. В этот день под стражу был взят начальник Главного управления кадров Юрий Кузнецов.В СИЗО он отправился по той же статье – получение взятки в особо крупном размере. Отмечалось, что Кузнецов "получил взятку от коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу".Уголовное дело, по которому проходит Кузнецов, касается его деятельности в предыдущей должности - начальника 8-го управления Генерального штаба (отвечает за работу Службы защиты гостайны)."В ходе обысков по местам фактического проживания и регистрации подозреваемого обнаружены и изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши", - говорилось в сообщении СК.Как и Иванов, Кузнецов своей вины не признал.В четверг, 23 мая, суд рассмотрел ходатайство бывшего главного кадровика Минобороны об изменении меры пресечения. В ходе заседания Кузнецов утверждал, что все найденные у него деньги были заработаны им на законных основаниях."Как порядочный гражданин, я хранил их на счетах или дома. Во время обыска мы показали все сейфы. Всё, копейка в копейку сходится", - заявил он.Суд доводы Кузнецова не принял и оставил его в СИЗО.Иван ПоповДалее, 17 мая, последовал арест генерал-майора Ивана Попова. Дело бывшего командующего 58-й армии выбивается из общего ряда.Так, в отличие от остальных задержанных в последнее время представителей Министерства обороны, Попов имеет много положительных отзывов в среде военкоров и в патриотических пабликах, посвященных СВО.Попов непосредственно участвовал в отражении украинского контрнаступления в прошлом году, однако вскоре был отстранен. Официально причины такого решения вышестоящего командования обнародованы не были.В июле прошлого года депутат Госдумы Андрей Гурулев, в свое время также командовавший 58-й армией, опубликовал у себя в телеграм-канале голосовое сообщение, якобы сделанное Поповым для своих сослуживцев. В нем он рассказал, что попал в опалу за свое стремление донести правду о проблемах ВС РФ до руководства страны.Неделю назад, 17 мая, генерал-майор был взят под стражу в рамках уголовного дела по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере". Его подозревают в том, что он причастен к хищению 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, которые закупила администрация Запорожской области для оборудования оборонительных сооружений на линии соприкосновения.Накануне стало известно, что следствие обратилось с ходатайством о замене Попову меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. В пятницу, 24 мая, суд не стал удовлетворять эту просьбу и оставил генерала в следственном изоляторе.Вадим ШамаринВ четверг, 23 мая, под стражу был взят начальник главного управления связи ВС РФ, заместитель начальника Генштаба Вадим Шамарин.Начало дела Шамарина тянется из июля прошлого года, когда были арестованы экс-директор оборонного предприятия ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Алексей Высоков, экс-бухгалтер завода Елена Гришина и бывший акционер компании Игорь Морозов.По информации, которую тогда озвучило следствие, эта троица была причастна к хищению денег при исполнении контрактов с Минобороны РФ на поставку телефонных аппаратов. Свою схему они проворачивали с 2014 по 2023 г. В феврале этого года, как пишут СМИ, Высокову и Гришиной изменили обвинение с мошенничества на дачу взятки в особо крупном размере. В деле также фигурировали должностные лица структур Минобороны.Теперь выяснилось, что Высоков и Гришина передали Шамарину 36 млн рублей в качестве взятки, чтобы он повысил объемы поставляемой Минобороны продукции их завода.Владимир ВертелецкийВ тот же день, когда задержали Шамарина, под арест отправился еще один высокопоставленный сотрудник оборонного ведомства - начальник управления департамента по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого.Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями."В 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту". В результате противоправных действий обвиняемого государству причинен ущерб на сумму более 70 млн рублей", - сообщили в Следственном комитете.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, ни о какой компанейщине в задержаниях генералов и сотрудников Минобороны речи не идет."Ведь борьба с коррупцией - это последовательная работа. Это не кампания, это постоянно продолжающаяся работа. Это составная часть, собственно, деятельности наших правоохранительных органов… Ни о какой кампанейщине здесь, конечно же, речи не идет", - сказал он.Песков отметил, что данный процесс продолжается на всех уровнях, будь то федеральные ведомства или же муниципальные органы.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, минобороны рф, коррупция, россия, арест