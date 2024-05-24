В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы - 24.05.2024 Украина.ру
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В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы
В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы - 24.05.2024 Украина.ру
В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы
Британский премьер-министр Риши Сунак удивил своих соотечественников – включая соратников и врагов – назначив досрочные выборы в парламент на 4 июля. Украина.ру, 24.05.2024
2024-05-24T14:17
2024-05-24T14:17
эксклюзив
великобритания
борис джонсон
черчилль
риши сунак
нато
сша
выборы
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Британский премьер-министр Риши Сунак удивил своих соотечественников – включая соратников и врагов – назначив досрочные выборы в парламент на 4 июля.Дело не только в том, что в этот день традиционно празднуется день независимости США, которые в 1776 году объявили 4 июля о выходе из состава Королевства Великобритания. А такое совпадение выглядит довольно двусмысленно.Британцы давно ожидают выборов, которые однозначно завершат четырнадцатилетнее правление Консервативной партии. Однако считалось, что премьер, по традиции, проведет их осенью. Хотя бы для того, чтобы его партия могла руководить страной еще несколько месяцев.Тем не менее, Риши Сунак решил последовать примеру Уинстона Черчилля, которые оказался со всех сторон неудачным.В далеком 1945 году знаменитый британский политик, который тоже возглавлял консерваторов, неожиданно для всех решил провести голосование 5 июля.Оппоненты Черчилля из Лейбористской партии сами не возражали против того, чтобы голосование прошло в октябре – потому что страна еще продолжала войну с Японией. Но уверенный в своей популярности премьер решился на досрочные выборы, которые закончились для Консервативной партии решительным поражением.В итоге Черчиллю пришлось покинуть Потсдамскую конференцию, на которой решались судьбы послевоенного мира – на переговорах с Иосифом Сталином и Гарри Трумэном его заменил лидер лейбористов Клемент Эттли.А консерваторы сделали из этой истории выводы, и больше не проводили досрочные выборы летом. Пока на это не решился Риши Сунак.Параллели с 1945 годом являются тем более очевидными, что все понимают – Консервативная партия обречена потерпеть на будущих выборах поражение, и в любом уступит власть лейбористам. Не так давно тори с треском проиграли на местных выборах, а их рейтинги продолжают падать.Социологи полагают, что Лейбористская партия может рассчитывать на летних выборах примерно на 400 мест из 650, в то время как консерваторы получат 100-150 мест. И такой сценарий будет считаться для них очень неплохим результатом.70 депутатов от Консервативной партии собираются уйти в отставку заранее, понимая, что они обречены проиграть в своих округах. Однако другие члены партии пытаются бунтовать, оспаривая решение своего премьера.Существует вероятность, что они даже попытаются отправить в его отставку, чтобы заблокировать решение о досрочных выборах летом, и дотянуть свое правление до конца года. Но, судя по всему, из этой затеи вряд ли получится что-то путное.При этом, мотивы Сунака являются не до конца понятными даже для искушенных британских политологов.Британские издания рассуждают о том, что Риши уже смирился с неизбежным разгромом, и желает поскорее сбросить с себя властные полномочия.По некоторым данным, он якобы собирается посвятить себя IT-бизнесу в Калифорнии, и проводит выборы в июле только потому, что собирается вскоре переехать со своей семьей в США, где в августе начинается прием в школы.Выступая перед соотечественниками, Сунак объяснил все проблемы страны двумя факторами – пандемией коронавируса и кознями Москвы, которая якобы лишила британцев доступа к дешевым энергоносителям.Но все знают – Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном полностью провалила борьбу с ковидом, превратив ее в гротескный коррупционный фарс. А от покупки российского газа торжественно отказалась сама Европа.Аргументы премьера очевидно не покажутся избирателям убедительными. Тем более, что у британского общества накопилось к власти слишком много других серьезных вопросов.Соединенное Королевство живет в состоянии хронического социального кризиса.Жизнь людей постоянно дорожает. Потребительские цены в Великобритании выросли в апреле еще на 2,3%, предвещая новый виток инфляции.Отсутствие доступного российского газа разорило немало компаний, а жители туманных островов привыкают к тому, что отопление жилья зимой становится роскошью. Замерзнуть в Англии, конечно, сложно – но проживание в сырых квартирах комфортным и нормальным тоже не назовешь.Число бездомных людей увеличилось в течение прошлого года почти на 7% – то есть, на 300 тысяч семей – что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В Манчестере, который не так давно считался богатым и развитым центром британской промышленности, каждый 80-й житель не имеет сегодня крова над головой.Система здравоохранения, созданная лейбористами именно после победы над Черчиллем, деградирует. Записавшемуся на прием к доктору больному приходится ожидать приема около двадцати недель. И такие сроки давно стали привычной нормой.Согласно прогнозам Банка Англии, рост безработицы составит в этом году 4,6%. Сопротивление профсоюзов подавили с помощью специально принятого закона. А коммерциализация образования делает его недоступным для многих молодых англичан из простых семей, которым приходится искать работу в уличном фаст-фуде.Но самая плохая новость для Соединенного Королевства состоит в том, что победа Лейбористской партии все равно не изменит эту ситуацию к лучшему. И на этот счет нельзя питать никаких иллюзий.В руководстве британской оппозиции давно нет людей, которые могли бы решиться даже на ограниченные социальные реформы в интересах народного большинства – как это было после сорок пятого года, когда в составе лейбористов были легендарные личности, вроде потомственного шахтера Эньюрина Бивена, который четырежды посещал Советский Союз, внимательно изучая советский опыт.Джереми Корбин, сторонник подобных социальных инициатив, последовательно критиковавший действия США и НАТО, был изгнан из Лейбористской партии еще в 2020 году, после абсолютно надуманных обвинений в антисемитизме. Потому что он критиковал израильскую политику по отношению к палестинцам.Всех недовольных партийцев зачистили вместе с ним. И сейчас во главе лейбористов стоит Кир Стармер – абсолютно безликий представитель британского истеблишмента, который отличается от Джонсона или Сунака разве что своим внешним видом.После его победы в стране не произойдет никаких значимых перемен. Можно с уверенностью спрогнозировать, что правительство Стармера по-прежнему будет проводить политику, направленную на защиту интересов богатого меньшинства, а также продолжит конфронтацию с Москвой и Пекином.Эти безрадостные перспективы понимают сегодня многие английские избиратели, которые не доверяют ни лейбористам, не консерваторам. Но альтернативные политические силы пока что слишком слабы. И это предвещает Великобритании непростое будущее – как, впрочем, и всей остальной Европе.
https://ukraina.ru/20240509/1045996764.html
https://ukraina.ru/20240522/1055231077.html
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Леонид Николенко
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4.7
96
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великобритания, борис джонсон, черчилль, риши сунак, нато, сша, выборы
Эксклюзив, Великобритания, Борис Джонсон, Черчилль, Риши Сунак, НАТО, США, выборы

В ожидании разгрома. Великобритания впервые с 1945-го проведет досрочные летние выборы

14:17 24.05.2024
 
© AP / Daniel Leal
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© AP / Daniel Leal
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Леонид Николенко
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Британский премьер-министр Риши Сунак удивил своих соотечественников – включая соратников и врагов – назначив досрочные выборы в парламент на 4 июля.
Дело не только в том, что в этот день традиционно празднуется день независимости США, которые в 1776 году объявили 4 июля о выходе из состава Королевства Великобритания. А такое совпадение выглядит довольно двусмысленно.
Британцы давно ожидают выборов, которые однозначно завершат четырнадцатилетнее правление Консервативной партии. Однако считалось, что премьер, по традиции, проведет их осенью. Хотя бы для того, чтобы его партия могла руководить страной еще несколько месяцев.
Тем не менее, Риши Сунак решил последовать примеру Уинстона Черчилля, которые оказался со всех сторон неудачным.
В далеком 1945 году знаменитый британский политик, который тоже возглавлял консерваторов, неожиданно для всех решил провести голосование 5 июля.
Оппоненты Черчилля из Лейбористской партии сами не возражали против того, чтобы голосование прошло в октябре – потому что страна еще продолжала войну с Японией. Но уверенный в своей популярности премьер решился на досрочные выборы, которые закончились для Консервативной партии решительным поражением.
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В итоге Черчиллю пришлось покинуть Потсдамскую конференцию, на которой решались судьбы послевоенного мира – на переговорах с Иосифом Сталином и Гарри Трумэном его заменил лидер лейбористов Клемент Эттли.
А консерваторы сделали из этой истории выводы, и больше не проводили досрочные выборы летом. Пока на это не решился Риши Сунак.
Параллели с 1945 годом являются тем более очевидными, что все понимают – Консервативная партия обречена потерпеть на будущих выборах поражение, и в любом уступит власть лейбористам. Не так давно тори с треском проиграли на местных выборах, а их рейтинги продолжают падать.
Социологи полагают, что Лейбористская партия может рассчитывать на летних выборах примерно на 400 мест из 650, в то время как консерваторы получат 100-150 мест. И такой сценарий будет считаться для них очень неплохим результатом.
70 депутатов от Консервативной партии собираются уйти в отставку заранее, понимая, что они обречены проиграть в своих округах. Однако другие члены партии пытаются бунтовать, оспаривая решение своего премьера.
Существует вероятность, что они даже попытаются отправить в его отставку, чтобы заблокировать решение о досрочных выборах летом, и дотянуть свое правление до конца года. Но, судя по всему, из этой затеи вряд ли получится что-то путное.
При этом, мотивы Сунака являются не до конца понятными даже для искушенных британских политологов.
Британские издания рассуждают о том, что Риши уже смирился с неизбежным разгромом, и желает поскорее сбросить с себя властные полномочия.
По некоторым данным, он якобы собирается посвятить себя IT-бизнесу в Калифорнии, и проводит выборы в июле только потому, что собирается вскоре переехать со своей семьей в США, где в августе начинается прием в школы.
Выступая перед соотечественниками, Сунак объяснил все проблемы страны двумя факторами – пандемией коронавируса и кознями Москвы, которая якобы лишила британцев доступа к дешевым энергоносителям.
Но все знают – Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном полностью провалила борьбу с ковидом, превратив ее в гротескный коррупционный фарс. А от покупки российского газа торжественно отказалась сама Европа.
Аргументы премьера очевидно не покажутся избирателям убедительными. Тем более, что у британского общества накопилось к власти слишком много других серьезных вопросов.
Соединенное Королевство живет в состоянии хронического социального кризиса.
Жизнь людей постоянно дорожает. Потребительские цены в Великобритании выросли в апреле еще на 2,3%, предвещая новый виток инфляции.
Отсутствие доступного российского газа разорило немало компаний, а жители туманных островов привыкают к тому, что отопление жилья зимой становится роскошью. Замерзнуть в Англии, конечно, сложно – но проживание в сырых квартирах комфортным и нормальным тоже не назовешь.
Число бездомных людей увеличилось в течение прошлого года почти на 7% – то есть, на 300 тысяч семей – что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений. В Манчестере, который не так давно считался богатым и развитым центром британской промышленности, каждый 80-й житель не имеет сегодня крова над головой.
Система здравоохранения, созданная лейбористами именно после победы над Черчиллем, деградирует. Записавшемуся на прием к доктору больному приходится ожидать приема около двадцати недель. И такие сроки давно стали привычной нормой.
Согласно прогнозам Банка Англии, рост безработицы составит в этом году 4,6%. Сопротивление профсоюзов подавили с помощью специально принятого закона. А коммерциализация образования делает его недоступным для многих молодых англичан из простых семей, которым приходится искать работу в уличном фаст-фуде.
- РИА Новости, 1920, 22.05.2024
22 мая, 19:29
Сунак объявил о роспуске британского парламента и назвал дату досрочных выборовПремьер-министр Великобритании Риши Сунак публично заявил, что получил санкцию короля Карла III распустить парламент и провести выборы, о чем прежде сообщала газета Guardian, ссылаясь на источники
Но самая плохая новость для Соединенного Королевства состоит в том, что победа Лейбористской партии все равно не изменит эту ситуацию к лучшему. И на этот счет нельзя питать никаких иллюзий.
В руководстве британской оппозиции давно нет людей, которые могли бы решиться даже на ограниченные социальные реформы в интересах народного большинства – как это было после сорок пятого года, когда в составе лейбористов были легендарные личности, вроде потомственного шахтера Эньюрина Бивена, который четырежды посещал Советский Союз, внимательно изучая советский опыт.
Джереми Корбин, сторонник подобных социальных инициатив, последовательно критиковавший действия США и НАТО, был изгнан из Лейбористской партии еще в 2020 году, после абсолютно надуманных обвинений в антисемитизме. Потому что он критиковал израильскую политику по отношению к палестинцам.
Всех недовольных партийцев зачистили вместе с ним. И сейчас во главе лейбористов стоит Кир Стармер – абсолютно безликий представитель британского истеблишмента, который отличается от Джонсона или Сунака разве что своим внешним видом.
После его победы в стране не произойдет никаких значимых перемен. Можно с уверенностью спрогнозировать, что правительство Стармера по-прежнему будет проводить политику, направленную на защиту интересов богатого меньшинства, а также продолжит конфронтацию с Москвой и Пекином.
Эти безрадостные перспективы понимают сегодня многие английские избиратели, которые не доверяют ни лейбористам, не консерваторам. Но альтернативные политические силы пока что слишком слабы. И это предвещает Великобритании непростое будущее – как, впрочем, и всей остальной Европе.
 
ЭксклюзивВеликобританияБорис ДжонсонЧерчилльРиши СунакНАТОСШАвыборы
 
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