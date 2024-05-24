"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков
Если российские подразделения от Липцев и Волчанска подойдут к Харькову, это будет серьезный успех. Туда можно будет доставать ствольной артиллерией, что в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российские приграничные территории продолжительное время подвергались угрозе со стороны Украины. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию безопасной зоны, рассказал эксперт.
Именно для этого была создана группировка Вооруженных сил России "Север". Да, скрыть ее от космической разведки противника было невозможно. Тем не менее она за два-три дня успешно зашла на территорию Украины, добавил он.
"Этот участок со стороны противника прикрывали подразделения территориальной обороны, которые фактически охраняли кукурузные поля, полагая, что там ничего не случится. Но туда вошла наша хорошо укомплектованная группировка, которая сейчас пытается рассечь отдельные участки украинской обороны", - подчеркнул Насонов.
Если российские подразделения от Липцев и Волчанска подойдут к Харькову, это будет серьезный успех. Туда можно будет доставать ствольной артиллерией, что в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов в городе и его окрестностях, подытожил собеседник издания.
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