"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков - 24.05.2024 Украина.ру
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"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков
"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков - 24.05.2024 Украина.ру
"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков
Если российские подразделения от Липцев и Волчанска подойдут к Харькову, это будет серьезный успех. Туда можно будет доставать ствольной артиллерией, что в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-05-24T05:50
2024-05-24T05:50
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харьков
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Российские приграничные территории продолжительное время подвергались угрозе со стороны Украины. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию безопасной зоны, рассказал эксперт.Именно для этого была создана группировка Вооруженных сил России "Север". Да, скрыть ее от космической разведки противника было невозможно. Тем не менее она за два-три дня успешно зашла на территорию Украины, добавил он.Если российские подразделения от Липцев и Волчанска подойдут к Харькову, это будет серьезный успех. Туда можно будет доставать ствольной артиллерией, что в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов в городе и его окрестностях, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.руО том, как как России отбить замороженные активы у Запада, чтобы они не попали на Украину можно прочесть в интервью Грега Вайнера Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
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новости, украина, россия, харьков, всу, харьковская область, наступление, сво, тероборона, белгород, граница, спецоперация, артиллерия
Новости, Украина, Россия, Харьков, ВСУ, Харьковская область, наступление, СВО, тероборона, Белгород, граница, Спецоперация, артиллерия

"Это будет серьезный успех": полковник раскрыл, почему после Липцев и Волчанска нужно идти на Харьков

05:50 24.05.2024
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Если российские подразделения от Липцев и Волчанска подойдут к Харькову, это будет серьезный успех. Туда можно будет доставать ствольной артиллерией, что в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Российские приграничные территории продолжительное время подвергались угрозе со стороны Украины. Когда эти угрозы стали нестерпимыми, было принято военно-техническое решение по созданию безопасной зоны, рассказал эксперт.
Именно для этого была создана группировка Вооруженных сил России "Север". Да, скрыть ее от космической разведки противника было невозможно. Тем не менее она за два-три дня успешно зашла на территорию Украины, добавил он.
"Этот участок со стороны противника прикрывали подразделения территориальной обороны, которые фактически охраняли кукурузные поля, полагая, что там ничего не случится. Но туда вошла наша хорошо укомплектованная группировка, которая сейчас пытается рассечь отдельные участки украинской обороны", - подчеркнул Насонов.
Если российские подразделения от Липцев и Волчанска подойдут к Харькову, это будет серьезный успех. Туда можно будет доставать ствольной артиллерией, что в десятки раз удешевит возможности по уничтожению военных объектов в городе и его окрестностях, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова Россия в Волчанске нанесла ВСУ три удара, чтобы из хромой утки сделать сбитого селезня читайте на сайте Украина.ру
О том, как как России отбить замороженные активы у Запада, чтобы они не попали на Украину можно прочесть в интервью Грега Вайнера Трамп, кредиты и Украина. Грег Вайнер рассказал, как России отбить 260 миллиардов евро у Запада
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