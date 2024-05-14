Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
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Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая
Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая - 14.05.2024 Украина.ру
Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая
Украина.ру, 14.05.2024
2024-05-14T13:00
2024-05-14T13:39
хроники
эксклюзив
спецоперация
сво
харьковская область
россия
кирилл буданов
украина
андрей деркач
олег синегубов
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Киевские власти эвакуируют жителей Харьковской области, руководство Харьковского направления ВСУ бежит, ВС РФ освобождают новые территории. Резервы личного состава ВСУ достигли минимума и находятся на пределе. Установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков"Из-за обострения ситуации под Харьковом киевские власти эвакуировали из приграничных с Россией районов области более семи тысяч человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов."В настоящее время эвакуировано 7023 человека", - написал он, уточнив, что местных жителей вывезли из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.Харьковский и Богодуховский районы граничат с Россией на белгородском участке. На прошлой неделе глава Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили сообщал о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов.Позже Синегубов отметил, что украинские власти расширяют список населенных пунктов Харьковской области, откуда проводится эвакуация, теперь уже в принудительном порядке.Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что руководство группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении также уже покинуло город Купянск и даже Харьков.По информации Водолацкого, на первой линии остались лишь бригады из мобилизованных, а на второй – подразделения прикрытия и наемники из западных стран."Они (руководство группировки ВСУ) понимают, что не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России, только озлобленные действия, направленные на обстрел мирных людей, проживающих в Белгородской области", - добавил депутат.По его мнению, в настоящее время задача вооруженных сил максимально быстро, но с сохранением жизней российских солдат, освобождать данную территорию.Генштаб ВСУ признал во вторник, что украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области."В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб. - Ред.) по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в телеграм-канале ведомства.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала рассказал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками."Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.… Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками", - отметил Ганчев.Он заверил, что украинские вооруженные формирования испытывают панику.По его словам, в ближайшее время группировка "Север" начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области, российские войска подошли к окраинам."Группировка "Север", которая сейчас работает на северном направлении Харьковской области, объединила направления, (идет – ред.) наступление в районе поселка Терны, и сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться", - заверил Ганчев.Он также рассказал, что свыше 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области."Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сыронизировал Ганчев.Накануне президент Украины Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Также он назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В минувшие выходные ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.ВСУ на пределеГлава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* на фоне сложной ситуации в Харьковской области заявил, что резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.Как пишет газета New York Times, поговорившая с Будановым, по его мнению, украинские силы находятся на пределе и имеют минимальные резервы, помимо нехватки оружия.По его словам, украинские войска "пытались перенаправить войска из других районов линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но было трудно найти личный состав".В этом же интервью Буданов назвал ситуацию под Харьковом близкой к критической."Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", - сообщил Буданов.Как пишет газета, эти слова Буданова перекликаются со сделанными в последние дни оценками других украинских офицеров - они говорят, что военные перспективы Киева тускнеют.Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в свою очередь заявил газете New York Times, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно."Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас ракет ПВО. Если мы попытаемся их сбить, у нас не хватит ракет Patriot, - признал Евлаш.Газета New York Times полагает, что Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта.Как говорится в публикации издания, которое ссылается на украинских солдат и командиров, "Украина более уязвима, чем когда-либо с первых" недель конфликта.Отмечается, что солдаты ВСУ истощены из-за недостатка боеприпасов и роста потерь.Заместитель командира батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин также рассказал о том, что украинские военные подпускают российские силы ближе к себе, как следствие, возникают боестолкновения и потери со стороны Украины растут.По мнению газеты Wall Street Journal, перехват Киевом инициативы на поле боя, которого хотят США, кажется недосягаемым.Издание напомнило, что основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину стало обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону и "вернуть инициативу" на поле боя. При этом издание отметило, что "эта инициатива может оказаться недосягаемой" на фоне ситуации в Харьковской области.Ситуация, по данным газеты, уже вынудила Киев направить подкрепление в регион. Также "это может поставить под угрозу другие участки украинского фронта".Связь подрывов "Северных потоков" с УкраинойБывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта заявил, что установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков"."Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", - перечислил он.Кроме того, Деркач сообщил, что в списке фигурирует женщина Ситала Марина Александровна, 50 лет, один из лучших технодайверов Украины, она специалист, в том числе по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара. Ее муж также занимался дайвингом."Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения", - сказал экс-депутат украинского парламента.По его словам, участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта."Все это проходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве США на Украине на тот промежуток времени, известный цээрушник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии. &lt;...&gt; Парня повысили, у него были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР (МО Украины – ред.) Бурбой. И он тоже участвовал в подготовке этой операции", - сказал Деркач.Он уточнил, что ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на "Северные потоки".Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России.В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240514/1055048389.html
https://ukraina.ru/20240513/1055031397.html
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хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, харьковская область, россия, кирилл буданов, украина, андрей деркач, олег синегубов, вооруженные силы украины, госдума, помощь, энтони блинкен, военные, северный поток, подрыв
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, СВО, Харьковская область, Россия, Кирилл Буданов, Украина, Андрей Деркач, Олег Синегубов, Вооруженные силы Украины, Госдума, помощь, Энтони Блинкен, военные, Северный поток, подрыв

Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая

13:00 14.05.2024 (обновлено: 13:39 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота экипажа самоходного миномёта 2с4 "Тюльпан" ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа экипажа самоходного миномёта 2с4 Тюльпан ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сергей Зуев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Киевские власти эвакуируют жителей Харьковской области, руководство Харьковского направления ВСУ бежит, ВС РФ освобождают новые территории. Резервы личного состава ВСУ достигли минимума и находятся на пределе. Установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков"
Из-за обострения ситуации под Харьковом киевские власти эвакуировали из приграничных с Россией районов области более семи тысяч человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Олег Синегубов.
"В настоящее время эвакуировано 7023 человека", - написал он, уточнив, что местных жителей вывезли из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов.
Харьковский и Богодуховский районы граничат с Россией на белгородском участке. На прошлой неделе глава Волчанской городской администрации в Харьковской области Тамаз Гамбарашвили сообщал о начале эвакуации жителей Волчанска и соседних населенных пунктов.
Позже Синегубов отметил, что украинские власти расширяют список населенных пунктов Харьковской области, откуда проводится эвакуация, теперь уже в принудительном порядке.
Депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что руководство группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении также уже покинуло город Купянск и даже Харьков.
"Сегодня даже (Владимир) Зеленский признает, что российские вооруженные силы на Харьковском направлении имеют огромные успехи и перевес. Каждый день мы продвигаемся вперед, и уже не только укрепрайоны забираем, но каждый день освобождаем по 2-3 населенных пункта. Естественно, руководство этого направления ВСУ покинуло не только Купянск, но и даже переехало за Харьков", - заверил он.
По информации Водолацкого, на первой линии остались лишь бригады из мобилизованных, а на второй – подразделения прикрытия и наемники из западных стран.
"Они (руководство группировки ВСУ) понимают, что не могут ничего противопоставить Вооруженным силам России, только озлобленные действия, направленные на обстрел мирных людей, проживающих в Белгородской области", - добавил депутат.
По его мнению, в настоящее время задача вооруженных сил максимально быстро, но с сохранением жизней российских солдат, освобождать данную территорию.
Генштаб ВСУ признал во вторник, что украинские военные отошли со своих позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области.
"В результате интенсивного огневого влияния противника, а именно авиационных ударов с применением 10 КАБов (корректируемых авиабомб. - Ред.) по нашим подразделениям, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Боевые действия продолжаются", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
09:00
Внезапный визит Блинкена, зверства ВСУ, меткие удары ВС РФ. Главное на Украине на утро 14 мая
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире Первого канала рассказал, что западная и северная части харьковского Волчанска контролируются российскими войсками.
"Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.… Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками", - отметил Ганчев.
Он заверил, что украинские вооруженные формирования испытывают панику.
По его словам, в ближайшее время группировка "Север" начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области, российские войска подошли к окраинам.
"Группировка "Север", которая сейчас работает на северном направлении Харьковской области, объединила направления, (идет – ред.) наступление в районе поселка Терны, и сейчас уже имеются основания считать, что поселок Липцы тоже в скором времени начнет освобождаться", - заверил Ганчев.
Он также рассказал, что свыше 60 человек из неонацистского формирования "Кракен" попали в плен в Харьковской области.
"Дают показания, уже не такие бравые воины, как это обычно происходило с автоматом в руках", - сыронизировал Ганчев.
Накануне президент Украины Зеленский, заслушав доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из "наиболее горячих" на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Также он назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске.
Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
В минувшие выходные ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.
ВСУ на пределе
Глава Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* на фоне сложной ситуации в Харьковской области заявил, что резервы среди личного состава ВСУ достигли минимума.
Как пишет газета New York Times, поговорившая с Будановым, по его мнению, украинские силы находятся на пределе и имеют минимальные резервы, помимо нехватки оружия.

"Все наши силы находятся либо здесь, либо в Часовом Яру (в Донбассе)... Я использовал все, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - сообщил Буданов по видеозвонку из бункера в Харькове.

По его словам, украинские войска "пытались перенаправить войска из других районов линии фронта, чтобы укрепить свою оборону на северо-востоке, но было трудно найти личный состав".
В этом же интервью Буданов назвал ситуацию под Харьковом близкой к критической.
"Ситуация на грани. С каждым часом она приближается к критической", - сообщил Буданов.
Как пишет газета, эти слова Буданова перекликаются со сделанными в последние дни оценками других украинских офицеров - они говорят, что военные перспективы Киева тускнеют.
Представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в свою очередь заявил газете New York Times, что у России так много ракет С-300, что перехватывать их все бесполезно.
"Мы не можем позволить себе истощить наш бесценный запас ракет ПВО. Если мы попытаемся их сбить, у нас не хватит ракет Patriot, - признал Евлаш.
Рассмотрение кандидатур на пост глав силовых ведомств и МИД в Совете Федерации - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 13:33
Белоусов и реформы, командующий группировкой "Харьков", обстрелы. Главное на Украине на 13:00 13 маяКандидат на пост главы Минобороны РФ Андрей Белоусов рассказал о том, что нужно изменить по отношению к армии России. На Украине сменили командующего группировкой ВСУ "Харьков". Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Газета New York Times полагает, что Украина находится в наиболее уязвимом положении с начала конфликта.
Как говорится в публикации издания, которое ссылается на украинских солдат и командиров, "Украина более уязвима, чем когда-либо с первых" недель конфликта.
Отмечается, что солдаты ВСУ истощены из-за недостатка боеприпасов и роста потерь.
Заместитель командира батальона 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин также рассказал о том, что украинские военные подпускают российские силы ближе к себе, как следствие, возникают боестолкновения и потери со стороны Украины растут.
По мнению газеты Wall Street Journal, перехват Киевом инициативы на поле боя, которого хотят США, кажется недосягаемым.
Издание напомнило, что основной целью визита госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину стало обсуждение того, как дополнительная американская помощь может помочь Киеву укрепить оборону и "вернуть инициативу" на поле боя. При этом издание отметило, что "эта инициатива может оказаться недосягаемой" на фоне ситуации в Харьковской области.
Ситуация, по данным газеты, уже вынудила Киев направить подкрепление в регион. Также "это может поставить под угрозу другие участки украинского фронта".
Связь подрывов "Северных потоков" с Украиной
Бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью госагентству Белта заявил, что установлена вся группа, причастная к подрыву "Северных потоков".
"Мы установили практически всю группу… Это и Бургомистренко Андрей Анатольевич, интересный персонаж… Это и сам Роман Червинский. Это Кузнецов Сергей Анатольевич, офицер 7 управления контрразведки СБУ… Варрава Олег Юрьевич, Руслан Руденко, бывший заместитель мэра Белоцеркви", - перечислил он.
Кроме того, Деркач сообщил, что в списке фигурирует женщина Ситала Марина Александровна, 50 лет, один из лучших технодайверов Украины, она специалист, в том числе по изготовлению подводных смесей, имеет опыт погружения в разных точках земного шара. Ее муж также занимался дайвингом.
"Они выполняли функцию операции прикрытия, погружения", - сказал экс-депутат украинского парламента.
По его словам, участников подрыва "Северных потоков" готовили в Житомирской области на Украине, а также в Румынии.
"Мы достаточно глубоко изучили эту проблему… Их готовили долгий промежуток времени, они готовились на территории Житомирской области, там есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Тренировки сначала проходили там, потом в Румынии рядом с базой НАТО, они тренировались на Южных потоках, потом арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда", - рассказал Деркач.
Он также отметил, что участникам сделали румынские паспорта.
"Все это проходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве США на Украине на тот промежуток времени, известный цээрушник, сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии. <...> Парня повысили, у него были очень хорошие личные отношения с бывшим руководителем ГУР (МО Украины – ред.) Бурбой. И он тоже участвовал в подготовке этой операции", - сказал Деркач.
Он уточнил, что ЦРУ координировало операцию по прикрытию в рамках атаки на "Северные потоки".
Ранее Следственный комитет России сообщил, что рассмотрит обращение ряда депутатов Госдумы о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны США и других западных стран против России.
В обращении депутатов перечислены теракты, совершенные за последние годы, включая подрыв "Северных потоков", убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, покушение на писателя Захара Прилепина.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Президент Владимир Путин принял участие в торжественном мероприятии по случаю празднования 50-летия с начала строительства БАМа - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Вчера, 09:38
Белоусов — министр обороны, последствия удара по Белгороду. Главное на Украине на утро 13 маяПрезидент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого зампреда правительства Андрея Белоусова министром обороны. В Белгороде завершили спасательные работы на месте обрушения дома после удара ВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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13:00Обстановка под Харьковом, ВСУ на пределе, причастные к подрывам "СП". Главное на Украине на 13:00 14 мая
12:58В Кремле оценили последствия кадровых перестановок в МО РФ для Киева
12:55Экс-депутат Рады сообщил, кто готовил группу для подрыва "Северных потоков"
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