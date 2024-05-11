Тихий азиатский тигр, готовый к прыжку. Что такое современный Лаос - 11.05.2024 Украина.ру
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Тихий азиатский тигр, готовый к прыжку. Что такое современный Лаос
Тихий азиатский тигр, готовый к прыжку. Что такое современный Лаос - 11.05.2024 Украина.ру
Тихий азиатский тигр, готовый к прыжку. Что такое современный Лаос
Лаосская Народно-Демократическая Республика – страна, про которую слыхали не многие. Хотя она не имеет выхода к морю, через Лаос протекает огромная река – потенциальный путь из Китая в Юго-Восточную Азию с целым рядом портов
2024-05-11T20:31
2024-05-11T20:31
эксклюзив
вьетнам
китай
сша
камаз (завод)
челябинский тракторный завод
азия
россия
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Это сердце Индокитая – его настоящий ключ, утраченный французами и разделяющий такие непохожие регионы – монархический Таиланд и северные, наиболее развитые области социалистического Вьетнама.Лаос принято относить к числу "азиатских тигров". В настоящее время его экономка входит в число наиболее быстро растущих экономик мира: средний показатель роста составляет 8% в год. Хотя проблемы бедности еще не преодолены, как это всегда бывает при таком быстром развитии.Но самой важной спецификой ЛНДР является ее ориентация на страны так называемого марксистского блока. Вьетнам, Северная Корея, Китай и Куба официально считаются главными союзниками Лаоса.Благодарны там и России – как правопреемнице СССР. По той простой причине, что все эти страны помогли лаосцам в войне с США, которые буквально стирали страну с лица земли бомбами. Хотя победа осталась именно за Лаосом.Около третьей части страны до сих пор заминирована воздушным путем, и там орудуют проамериканские террористы, которые выращивают опийный мак, не говоря уже о простых бандитах.Но главная стратегия Лаоса – экономическое соперничество между могущественными соседями – Китаем и Вьетнамом. Обе социалистические страны, которые немало помогли в отражении агрессии США, соревнуются за внутренний рынок Лаоса и его стратегическое положение.Это приносит Лаосу немалые преимущества, позволяя сотрудничать с несравненно более крупными союзниками, не теряя при этом их расположения. К примеру, кукурузу и рис, а также прочие продукты питания жители Лаоса в основном получают именно от китайских и вьетнамских компаний.Однако торговля и любые серьезные связи с США до сих пор является для Лаосской Народно-Демократической Республики чем-то вроде политического табу, нарушить которое невозможно. Несмотря на огромный экономический потенциал, который и привлек сюда американцев в ходе Вьетнамской войны .По неполным подсчетам, в эту зону сбросили около 260 тысяч бомб – то есть, намного больше, чем на Калининград, Гамбург и Лейпциг. Как цинично пиcала газета The New York Times, "по крайней мере два миллиона тонн бомб было сброшено с 1964 по 1973, почти тонну на каждого лаосца".Подобной трагедии не было в современной истории (кроме Хиросимы и Нагасаки), но американцы не выплатили родственникам убитых и изувеченных никаких существенных репараций. О войне, в которой лаосцы сражались с супер-вооруженными рэмбо, используя пики и арбалеты, вообще попробовали забыть во всем мире – невзирая на горы трупов.Впрочем, арбалетами дело не обошлось. Лаос был страной, которой помогали все прогрессивные силы мира – Советский Союз, Китай и Вьетнам, на время отложив в строну свои фракционные разногласия. Даже Куба слала лаосскиим детишкам сахар.Но главную роль в военной поддержке Лаоса – как и Вьетнама – сыграла Москва. И потому военное сотрудничество между дружественными странами скреплено свинцом и сталью.В частности, перспективным направлением военно-технического сотрудничества является правительственный контракт на боевые машины, а также поставка транспортных вертолётов "Ансат" для осуществления официальных и гуманитарных миссий."Санкт-Петербургская авиаремонтная компания" ремонтирует в Лаосе заслуженные вертолёты Ми-8 и Ми-17. Причем для этого построили авиаремонтную мастерскую на территории международного аэропорта "Ваттай"в лаосской столице Вьентьян.На базе этого хаба в Лаос будут базироваться и самолеты Ил-103, поставщиком которых с российской стороны выступило объединение "Авиаэкспорт".В открытых источниках сообщается и о том, что ОАО "РусавтоГАЗ" должно отправить в Лаос автомобили производства ОАО "КамАЗ".Челябинский тракторный завод установил контакты с лаосской компанией "ВАСКО", заинтересованной в приобретении его продукции. А специалисты "Мосгоргипротранса" провели необходимые расчеты и предварительные проектные работы по реализации плана создания троллейбусного сообщения во Вьентьяне – тем более, что он выгодно вытянут вдоль Меконга.Еще с 2004 года в Лаосе действует российско-лаосское совместное предприятие "Намикор", которое занято перспективной разведкой олова и железа. Олово обнаружили и вскоре уже планируют добывать, но российские геологи также ищут на Меконге золото, которое в этой реке ранее находили те же французы.Специфика Лаоса заключается в том, что это большой динамичный рынок, который не откроется для всех — потому что с бывшими колонизаторами, сбросившими на них едва ли не ядерную бомбу в тротиловом эквиваленте, лаосцы без особых на то потребностей не работают.Не говоря уже о том, что в верховьях Меконга сосредоточены настоящие геологические сокровища, которые не хотели отдавать ни французские, ни американские корпорации, прекрасно осознававшие ценность этой земли.Поэтому россиянам следует отбросить прочь перестроечные журналы, клеймившие КНДР и Лаос как заповедник хронической нищеты и открыть для себя Глобальный Юг, гораздо более перспективный, чем Дикий Запад.Потому что тихий тигр в дебрях Индокитая уже изготовился для прыжка.
https://ukraina.ru/20240411/1054443043.html
https://ukraina.ru/20240418/1054566615.html
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, вьетнам, китай, сша, камаз (завод), челябинский тракторный завод , азия, россия
Эксклюзив, Вьетнам, Китай, США, КамАЗ (завод), Челябинский тракторный завод , Азия, Россия

Тихий азиатский тигр, готовый к прыжку. Что такое современный Лаос

20:31 11.05.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и Лаоса
Встреча президентов России и Лаоса
© POOL
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Сергей Котвицкий
Все материалы
Лаосская Народно-Демократическая Республика – страна, про которую слыхали не многие. Хотя она не имеет выхода к морю, через Лаос протекает огромная река – потенциальный путь из Китая в Юго-Восточную Азию с целым рядом портов
Это сердце Индокитая – его настоящий ключ, утраченный французами и разделяющий такие непохожие регионы – монархический Таиланд и северные, наиболее развитые области социалистического Вьетнама.
Лаос принято относить к числу "азиатских тигров". В настоящее время его экономка входит в число наиболее быстро растущих экономик мира: средний показатель роста составляет 8% в год. Хотя проблемы бедности еще не преодолены, как это всегда бывает при таком быстром развитии.
Но самой важной спецификой ЛНДР является ее ориентация на страны так называемого марксистского блока. Вьетнам, Северная Корея, Китай и Куба официально считаются главными союзниками Лаоса.
Благодарны там и России – как правопреемнице СССР. По той простой причине, что все эти страны помогли лаосцам в войне с США, которые буквально стирали страну с лица земли бомбами. Хотя победа осталась именно за Лаосом.
Около третьей части страны до сих пор заминирована воздушным путем, и там орудуют проамериканские террористы, которые выращивают опийный мак, не говоря уже о простых бандитах.
Но главная стратегия Лаоса – экономическое соперничество между могущественными соседями – Китаем и Вьетнамом. Обе социалистические страны, которые немало помогли в отражении агрессии США, соревнуются за внутренний рынок Лаоса и его стратегическое положение.
Это приносит Лаосу немалые преимущества, позволяя сотрудничать с несравненно более крупными союзниками, не теряя при этом их расположения. К примеру, кукурузу и рис, а также прочие продукты питания жители Лаоса в основном получают именно от китайских и вьетнамских компаний.
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11 апреля, 12:41
"Ось зла 2.0". Как Запад придумал себе нового монстра под кроватьюАвстралийское Sky News, которое обычно отражает наиболее актуальные политические позиции англосаксонской элиты к югу от экватора, написала о юбилее НАТО вовсе не в позитивном духе, пугая читателей пришествием новой "Оси Зла".
Однако торговля и любые серьезные связи с США до сих пор является для Лаосской Народно-Демократической Республики чем-то вроде политического табу, нарушить которое невозможно. Несмотря на огромный экономический потенциал, который и привлек сюда американцев в ходе Вьетнамской войны .
По неполным подсчетам, в эту зону сбросили около 260 тысяч бомб – то есть, намного больше, чем на Калининград, Гамбург и Лейпциг. Как цинично пиcала газета The New York Times, "по крайней мере два миллиона тонн бомб было сброшено с 1964 по 1973, почти тонну на каждого лаосца".
Подобной трагедии не было в современной истории (кроме Хиросимы и Нагасаки), но американцы не выплатили родственникам убитых и изувеченных никаких существенных репараций. О войне, в которой лаосцы сражались с супер-вооруженными рэмбо, используя пики и арбалеты, вообще попробовали забыть во всем мире – невзирая на горы трупов.
Впрочем, арбалетами дело не обошлось. Лаос был страной, которой помогали все прогрессивные силы мира – Советский Союз, Китай и Вьетнам, на время отложив в строну свои фракционные разногласия. Даже Куба слала лаосскиим детишкам сахар.
Но главную роль в военной поддержке Лаоса – как и Вьетнама – сыграла Москва. И потому военное сотрудничество между дружественными странами скреплено свинцом и сталью.
В частности, перспективным направлением военно-технического сотрудничества является правительственный контракт на боевые машины, а также поставка транспортных вертолётов "Ансат" для осуществления официальных и гуманитарных миссий.
"Санкт-Петербургская авиаремонтная компания" ремонтирует в Лаосе заслуженные вертолёты Ми-8 и Ми-17. Причем для этого построили авиаремонтную мастерскую на территории международного аэропорта "Ваттай"в лаосской столице Вьентьян.
На базе этого хаба в Лаос будут базироваться и самолеты Ил-103, поставщиком которых с российской стороны выступило объединение "Авиаэкспорт".
В открытых источниках сообщается и о том, что ОАО "РусавтоГАЗ" должно отправить в Лаос автомобили производства ОАО "КамАЗ".
Челябинский тракторный завод установил контакты с лаосской компанией "ВАСКО", заинтересованной в приобретении его продукции. А специалисты "Мосгоргипротранса" провели необходимые расчеты и предварительные проектные работы по реализации плана создания троллейбусного сообщения во Вьентьяне – тем более, что он выгодно вытянут вдоль Меконга.
Еще с 2004 года в Лаосе действует российско-лаосское совместное предприятие "Намикор", которое занято перспективной разведкой олова и железа. Олово обнаружили и вскоре уже планируют добывать, но российские геологи также ищут на Меконге золото, которое в этой реке ранее находили те же французы.
Специфика Лаоса заключается в том, что это большой динамичный рынок, который не откроется для всех — потому что с бывшими колонизаторами, сбросившими на них едва ли не ядерную бомбу в тротиловом эквиваленте, лаосцы без особых на то потребностей не работают.
Не говоря уже о том, что в верховьях Меконга сосредоточены настоящие геологические сокровища, которые не хотели отдавать ни французские, ни американские корпорации, прекрасно осознававшие ценность этой земли.
Поэтому россиянам следует отбросить прочь перестроечные журналы, клеймившие КНДР и Лаос как заповедник хронической нищеты и открыть для себя Глобальный Юг, гораздо более перспективный, чем Дикий Запад.
Потому что тихий тигр в дебрях Индокитая уже изготовился для прыжка.
Президент РФ В. Путин посетил космодром Восточный и встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном
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