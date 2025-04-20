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Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке войск на Украину и сколачиванию "коалиции желающих"

Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке войск на Украину и сколачиванию "коалиции желающих" - 20.04.2025 Украина.ру

Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке войск на Украину и сколачиванию "коалиции желающих"

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке своих вооруженных сил на Украину и сколачиванию соответствующей коалиции

2025-04-20T18:05

2025-04-20T18:05

2025-04-20T18:07

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Лавров подчеркнул, что так называемая "коалиция желающих", судя по всему, состоит из жаждущих ощущения собственного превосходства и вседозволенности."Это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо", — отметил глава российской дипломатии в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.Отвечая на вопрос о том, во что превратился Евросоюз, чиновники которого запрещают лидерам стран приезжать в Москву на 9 мая, Лавров заявил, что "нет такого слова, которое охарактеризовало бы это явление".Это уму непостижимо, как Евросоюз открыто хочет возобновить европейскую идеологию нацизма там, где она зародилась, где она была уничтожена и категорически запрещена нюрнбергским трибуналом на территории Европы, заявил глава МИД.Лавров отметил, что лидерство в этом процессе принадлежит руководителям брюссельской бюрократии, подчеркнув, что это "очень печальное и очень тревожное событие"."Конечно, мы с этим мириться не будем. Приложим все силы, чтобы идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена, и чтобы Европа всё таки вернулась к своим ценностям, которые заключаются не в том, чтобы всех под одну гребёнку постричь, поставить всех под ружье, натравливать на конкурентов Европы", — отметил глава МИД.Подробно про резкую активизацию "миротворческого" процесса со стороны Европы — в материале Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/ukraina-smozhet-voevat-do-2029-goda-esli-germaniya-peredast-kievu-30-arsenalov-bundesvera--melnik-1062634287.html

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новости, европа, украина, россия, сергей лавров, дональд трамп, ес, евросоюз, коалиция, нацизм, мид рф, война, 9 мая, день победы