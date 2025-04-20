Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке войск на Украину и сколачиванию "коалиции желающих"
18:05 20.04.2025 (обновлено: 18:07 20.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке своих вооруженных сил на Украину и сколачиванию соответствующей коалиции
Лавров подчеркнул, что так называемая "коалиция желающих", судя по всему, состоит из жаждущих ощущения собственного превосходства и вседозволенности.
"Это связано с тенденцией возрождения нацистских взглядов, нацистских привычек, замашек. Но с Россией таким языком разговаривать не надо", — отметил глава российской дипломатии в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Лавров отметил, что лидерство в этом процессе принадлежит руководителям брюссельской бюрократии, подчеркнув, что это "очень печальное и очень тревожное событие".
"Конечно, мы с этим мириться не будем. Приложим все силы, чтобы идеология не поднимала голову, чтобы она была раз и навсегда уничтожена, и чтобы Европа всё таки вернулась к своим ценностям, которые заключаются не в том, чтобы всех под одну гребёнку постричь, поставить всех под ружье, натравливать на конкурентов Европы", — отметил глава МИД.
Подробно про резкую активизацию "миротворческого" процесса со стороны Европы — в материале Сергей Ермаков: Трамп теряет терпение, глядя на "миротворчество" Европы и панику Киева на сайте Украина.ру.
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