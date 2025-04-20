Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов - 20.04.2025 Украина.ру
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Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов
Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов - 20.04.2025 Украина.ру
Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов
Украина показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2025-04-20T17:26
2025-04-20T17:27
новости
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донецкая народная республика
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
минобороны
обстрелы
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"Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, сейчас 30-часовое перемирие [проходит] как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live".Дипломат отметил, что не помнит "ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным", поэтому пока нет серьезных оснований говорить, что "Украина в состоянии это сделать".Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, атаки противника были отражены. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов квадрокоптерами со сбросом различных боеприпасов, в том числе противник нанес удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов."В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [президента России Владимира Путина] все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — подчеркнули в Минобороны.Также на эту тему в новостях: Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/bolee-75-tysyach-voennykh-v-minoborony-soobschili-o-poteryakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-do-nachala-peremiriya-1062634114.html
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Новости
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новости, украина, россия, донецкая народная республика, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, минобороны, обстрелы, обстрелы россии сегодня, сво, дзен новости сво, сводка сво, новости сво сейчас, спецоперация, перемирие
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, обстрелы, обстрелы России сегодня, СВО, дзен новости СВО, сводка СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, перемирие

Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов

17:26 20.04.2025 (обновлено: 17:27 20.04.2025)
 
© из личного архиваРодион Мирошник
Родион Мирошник
© из личного архива
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Украина показала, что не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов, не соблюдая предложенное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Киев пытался забыть про 30-дневный режим прекращения огня по энергообъектам, сейчас 30-часовое перемирие [проходит] как-то очень тяжело, потому что они буквально на протяжении прошлой недели всё время пытались вспомнить о том, как настойчиво предлагали ввести такой режим прекращения огня, но никогда его не выполняли", — сказал Мирошник в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Дипломат отметил, что не помнит "ни одного режима прекращения огня, который был бы успешным и долгосрочным", поэтому пока нет серьезных оснований говорить, что "Украина в состоянии это сделать".
Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия ВСУ пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, атаки противника были отражены. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов квадрокоптерами со сбросом различных боеприпасов, в том числе противник нанес удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов.
"В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [президента России Владимира Путина] все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — подчеркнули в Минобороны.
Также на эту тему в новостях: Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
14:41
Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирияДо начала перемирия в Курской области украинские военные за сутки потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО "Ураган" и станцию РЭБ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны
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Заголовок открываемого материала
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