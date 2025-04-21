https://ukraina.ru/20250421/ekspert-obyasnil-pochemu-v-sumskoy-oblasti-nado-bit-ne-po-energetike-a-po-mostam-cherez-seym-i-desnu-1062637820.html

Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну

Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну - 21.04.2025 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну

В Сумскую область электричество поступает из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Поэтому там надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-21T04:30

2025-04-21T04:30

2025-04-21T04:30

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18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об окончании месяца моратория на удары по энергообъектам.Что касается энергетических объектов в Сумской области, которые следовало бы уничтожить, то, конечно, трансформаторы есть везде, потому что Сумская область – это промышленный регион, отметил эксперт."Но электричество поступает туда из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Там есть только ТЭЦ. Чтобы одна ТЭЦ обеспечивала город с населением в 10-15 тысяч человек, ей нужно две-три цистерны мазута в неделю", — подчеркнул Кутырь.Теоретически оставить такой город без энергетики легко, но в этом случае мы получим озлобленное мирное население, которое сидит без тепла и света, указал он. Поэтому в Сумской области надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм, отметил эксперт."Сейчас начался разлив рек. Как Украина будет доставлять в регион военные грузы, если мы оставим ее без железнодорожных и автомобильных мостов. На лодках? У противника в этом случае все сломается. Логистика – это кровь войны. Если она нарушается, все идет прахом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250419/dlya-chego-byl-nuzhen-moratoriy-na-udary-po-energetike-i-kak-tramp-otkazhetsya-ot-ukrainy--gasparyan-1062618135.html

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