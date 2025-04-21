Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
© Фото : ДСНС України / Telegram
В Сумскую область электричество поступает из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Поэтому там надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об окончании месяца моратория на удары по энергообъектам.
Что касается энергетических объектов в Сумской области, которые следовало бы уничтожить, то, конечно, трансформаторы есть везде, потому что Сумская область – это промышленный регион, отметил эксперт.
"Но электричество поступает туда из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Там есть только ТЭЦ. Чтобы одна ТЭЦ обеспечивала город с населением в 10-15 тысяч человек, ей нужно две-три цистерны мазута в неделю", — подчеркнул Кутырь.
Теоретически оставить такой город без энергетики легко, но в этом случае мы получим озлобленное мирное население, которое сидит без тепла и света, указал он. Поэтому в Сумской области надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм, отметил эксперт.
"Сейчас начался разлив рек. Как Украина будет доставлять в регион военные грузы, если мы оставим ее без железнодорожных и автомобильных мостов. На лодках? У противника в этом случае все сломается. Логистика – это кровь войны. Если она нарушается, все идет прахом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
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