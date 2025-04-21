Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну - 21.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250421/ekspert-obyasnil-pochemu-v-sumskoy-oblasti-nado-bit-ne-po-energetike-a-po-mostam-cherez-seym-i-desnu-1062637820.html
Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну
Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну - 21.04.2025 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну
В Сумскую область электричество поступает из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Поэтому там надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-21T04:30
2025-04-21T04:30
новости
сумская область
россия
украина
вс рф
энергетика
река
мост
электричество
мораторий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об окончании месяца моратория на удары по энергообъектам.Что касается энергетических объектов в Сумской области, которые следовало бы уничтожить, то, конечно, трансформаторы есть везде, потому что Сумская область – это промышленный регион, отметил эксперт."Но электричество поступает туда из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Там есть только ТЭЦ. Чтобы одна ТЭЦ обеспечивала город с населением в 10-15 тысяч человек, ей нужно две-три цистерны мазута в неделю", — подчеркнул Кутырь.Теоретически оставить такой город без энергетики легко, но в этом случае мы получим озлобленное мирное население, которое сидит без тепла и света, указал он. Поэтому в Сумской области надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм, отметил эксперт."Сейчас начался разлив рек. Как Украина будет доставлять в регион военные грузы, если мы оставим ее без железнодорожных и автомобильных мостов. На лодках? У противника в этом случае все сломается. Логистика – это кровь войны. Если она нарушается, все идет прахом", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/dlya-chego-byl-nuzhen-moratoriy-na-udary-po-energetike-i-kak-tramp-otkazhetsya-ot-ukrainy--gasparyan-1062618135.html
сумская область
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:59:895:730_1920x0_80_0_0_a754db5a50c50da81cef3b3311ec272c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, россия, украина, вс рф, энергетика, река, мост, электричество, мораторий, сво, спецоперация, население, логистика, война
Новости, Сумская область, Россия, Украина, ВС РФ, энергетика, река, мост, электричество, мораторий, СВО, Спецоперация, население, логистика, война

Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну

04:30 21.04.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
украинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : ДСНС України / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
В Сумскую область электричество поступает из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Поэтому там надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
18 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об окончании месяца моратория на удары по энергообъектам.
Что касается энергетических объектов в Сумской области, которые следовало бы уничтожить, то, конечно, трансформаторы есть везде, потому что Сумская область – это промышленный регион, отметил эксперт.
"Но электричество поступает туда из других регионов, потому что там нет гидроэлектростанций. Там есть только ТЭЦ. Чтобы одна ТЭЦ обеспечивала город с населением в 10-15 тысяч человек, ей нужно две-три цистерны мазута в неделю", — подчеркнул Кутырь.
Теоретически оставить такой город без энергетики легко, но в этом случае мы получим озлобленное мирное население, которое сидит без тепла и света, указал он. Поэтому в Сумской области надо бить не по энергообъектам, а по мостам через Десну, Псел и Сейм, отметил эксперт.
"Сейчас начался разлив рек. Как Украина будет доставлять в регион военные грузы, если мы оставим ее без железнодорожных и автомобильных мостов. На лодках? У противника в этом случае все сломается. Логистика – это кровь войны. Если она нарушается, все идет прахом", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
Гаспарян
19 апреля, 11:26
Для чего был нужен мораторий на удары по энергетике и как Трамп откажется от Украины — ГаспарянВместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьРоссияУкраинаВС РФэнергетикарекамостэлектричествомораторийСВОСпецоперациянаселениелогистикавойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России
06:00Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва
05:51Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации
05:45"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому
05:30Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия
05:00Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"
04:30Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну
04:15"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки
04:00"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону
03:30Наземные робототехнические комплексы: эксперт о том, как изобретения народных умельцев попадают на фронт
03:20"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем
18:31Пасхальные поздравления. Итоги 20 апреля
18:05Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке войск на Украину и сколачиванию "коалиции желающих"
17:26Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов
16:52ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны
16:00Виктор Суворов и гадящая англичанка
15:59Размораживание активов РФ на сумму 210 млрд евро заставит ЕС оплачивать кредиты Киеву — МИД Эстонии
15:28Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
14:41Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
14:06Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
Лента новостейМолния