ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны - 20.04.2025 Украина.ру
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ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны
ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны - 20.04.2025 Украина.ру
ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны
Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, все атаки противника были отражены. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2025-04-20T16:52
2025-04-20T16:56
новости
россия
донецкая народная республика
крым
владимир путин
вооруженные силы украины
минобороны
обстрелы
перемирие
горловка
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При этом ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, все атаки противника были отражены, подчеркнули в Минобороны.В течение ночи противник применил 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов квадрокоптерами со сбросом различных боеприпасов, в том числе противник нанес удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов. "В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — сообщили в пресс-службе Минобороны.ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотников, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже четвертая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.
https://ukraina.ru/20250420/rostislav-ischenko-ubiv-olesya-buzinu-neonatsistskaya-ukraina-obrekla-sebya-na-natsionalnuyu-katastrofu-1062614888.html
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Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Крым, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Минобороны, обстрелы, перемирие, Горловка, СВО, Донбасс, Спецоперация, война, обстрелы России сегодня

ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны

16:52 20.04.2025 (обновлено: 16:56 20.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, все атаки противника были отражены. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [] все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сообщении военного ведомства.
При этом ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, все атаки противника были отражены, подчеркнули в Минобороны.
В течение ночи противник применил 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма.
В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов квадрокоптерами со сбросом различных боеприпасов, в том числе противник нанес удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов.
"В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — сообщили в пресс-службе Минобороны.
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотников, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже четвертая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.
"Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.
Ростислав Ищенко интервью
07:10
Ростислав Ищенко: Убив Олеся Бузину, неонацистская Украина обрекла себя на национальную катастрофуНа Украине произошёл очень жуткий перекос политической структуры. То есть значительная часть населения больше в политике не представлена. Люди вынуждены выбирать не среди тех, чьими сторонниками могли бы являться, а среди оставшегося предложения. То есть среди разных групп нацистов.
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