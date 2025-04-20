https://ukraina.ru/20250420/vsu-444-raza-obstrelyali-pozitsii-vs-rossii-posle-obyavleniya-peremiriya--minoborony-1062634781.html

ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны

ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны - 20.04.2025 Украина.ру

ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны

Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, все атаки противника были отражены. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ

2025-04-20T16:52

2025-04-20T16:52

2025-04-20T16:56

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При этом ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, все атаки противника были отражены, подчеркнули в Минобороны.В течение ночи противник применил 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов квадрокоптерами со сбросом различных боеприпасов, в том числе противник нанес удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов. "В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — сообщили в пресс-службе Минобороны.ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотников, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже четвертая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля."Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.

https://ukraina.ru/20250420/rostislav-ischenko-ubiv-olesya-buzinu-neonatsistskaya-ukraina-obrekla-sebya-na-natsionalnuyu-katastrofu-1062614888.html

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