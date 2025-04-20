ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны
16:52 20.04.2025 (обновлено: 16:56 20.04.2025)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, все атаки противника были отражены. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации [] все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", — говорится в сообщении военного ведомства.
При этом ВСУ в ночное время пытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР, все атаки противника были отражены, подчеркнули в Минобороны.
В течение ночи противник применил 48 БПЛА самолетного типа, в том числе один – по территории Крыма.
В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ 444 раза обстреляли позиции российских войск, осуществили 900 ударов квадрокоптерами со сбросом различных боеприпасов, в том числе противник нанес удары по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и семь сбросов боеприпасов.
"В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — сообщили в пресс-службе Минобороны.
ВСУ атаковали Горловку в ДНР при помощи беспилотников, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, это уже четвертая атака на город за воскресенье, сообщило управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.
"Руководствуюсь гуманитарными мерами сегодня с 18 часов до 00 часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие", — заявил президент России.
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