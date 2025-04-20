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Размораживание активов РФ на сумму 210 млрд евро заставит ЕС оплачивать кредиты Киеву — МИД Эстонии

Размораживание активов РФ на сумму 210 млрд евро заставит ЕС оплачивать кредиты Киеву — МИД Эстонии - 20.04.2025 Украина.ру

Размораживание активов РФ на сумму 210 млрд евро заставит ЕС оплачивать кредиты Киеву — МИД Эстонии

Глава МИД Эстонии Магнус Цахкна заявил, что Евросоюзу грозят серьезные проблемы в случае разморозки заблокированных российских активов. Его слова приводит издание Financial Times

2025-04-20T15:59

2025-04-20T15:59

2025-04-20T16:08

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Президент Венгрии Виктор Орбан выставит европейским налогоплательщикам еще больший счет за поддержку Украине, если заставит ЕС снять ограничения на замороженные российские активы на сумму 210 млрд евро, предупредил Цахкна.Он заявил, что блокирование продления санкций ЕС — угроза, которую Орбан неоднократно высказывал, но никогда не выполнял ранее — оставит G7 и правительства ЕС "на крючке" многомиллиардных кредитов, предоставленных Киеву, которые были обеспечены активами России. "ЕС и G7, в которую входят США, Канада, Япония, Франция, Италия, Германия и Великобритания, в прошлом году использовали прибыль, полученную от замороженных активов по всему миру на сумму около 260 млрд евро, для обеспечения кредита Украине в размере 50 млрд евро", — пишет издание.Если активы будут разморожены, ЕС и США будут нести ответственность за 20 млрд евро кредита, в то время как остальное ляжет на плечи других членов G7, отмечают журналисты FT."Проблема в том, что эти активы, которые гарантируют этот кредит, исчезнут", — заявил Цахкна, подразумевая сценарий, при котором санкции ЕС не сработают.Ожидается, что президент Венгрии примет еще более жесткий подход в предстоящем обсуждении переноса санкций, срок действия которых истекает в конце июля, пишет Financial Times, уточняют авторы издания.Санкции должны быть согласованы государствами-членами ЕС единогласно, большинство замороженных активов хранится в Euroclear, финансовом посреднике, базирующемся в Бельгии, говорится в публикации."Если они собираются это заблокировать, то санкции будут снижены. А активы центрального банка будут переданы России, [президенту РФ Владимиру] Путину, в качестве награды", — сказал Цахкна, отметив, что "мы не можем этого допустить".Также на тему замороженных российских активов: ЕС демонстрирует нехорошую тенденцию в истории с российскими активами – Песков.

https://ukraina.ru/20250420/ukraina-smozhet-voevat-do-2029-goda-esli-germaniya-peredast-kievu-30-arsenalov-bundesvera--melnik-1062634287.html

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новости, россия, киев, эстония, виктор орбан, дмитрий песков, ес, мид, financial times, активы, замороженные активы, кредит, украина, евросоюз