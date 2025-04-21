https://ukraina.ru/20250421/nazemnye-robototekhnicheskie-kompleksy-ekspert-o-tom-kak-izobreteniya-narodnykh-umeltsev-popadayut-na-1062636570.html

Наземные робототехнические комплексы: эксперт о том, как изобретения народных умельцев попадают на фронт

Наземные робототехнические комплексы: эксперт о том, как изобретения народных умельцев попадают на фронт - 21.04.2025 Украина.ру

Наземные робототехнические комплексы: эксперт о том, как изобретения народных умельцев попадают на фронт

Когда изобретения народных умельцев стали попадать на фронт, им начали давать рекомендации: где и что надо поменять. Таким образом, мы определили потребности армии и сформировали гособоронзаказ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-21T03:30

2025-04-21T03:30

2025-04-21T03:30

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россия

робот

танки

изобретение

минирование

эвакуация

сво

спецоперация

техника

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в 2024 году получила несколько сотен наземных робототехнических комплексов, в 2025 году планируется поставить на порядок больше."В перспективе роль наземных роботов будет только возрастать. Уже в ближайшие годы можно будет говорить об интегрированных в единую сеть беспилотных системах в воздухе, на воде и земле, выполняющих боевые задачи в рамках общего замысла", — подчеркнул министр обороны.Если этой темой занимается министр обороны, у которого есть властные полномочия и финансовые возможности, он понимает, что это нужно, сказал Насонов. Он отметил, что раньше роботизированная техника была на уровне гаражного производства, которым занимались народные умельцы. "Когда их изобретения стали попадать на фронт, им начали давать соответствующие рекомендации: где надо поменять двигатель, где – усилить подвеску, где – сделать защиту, где – дальность управления видоизменить, где – дополнительно замаскировать", — подчеркнул эксперт. Эту работу провели и теперь каждая группировка войск будет иметь право смотреть и применять на вооружение те или иные образцы техники, добавил Насонов."Таким образом, мы определили потребности армии и сформировали гособоронзаказ. Более того, мы теперь будем поощрять и конкретных военнослужащих, которые поставили техническое задание, и конкретных народных умельцев", отметил он.Эксперт указал, что войскам нужны устройства для эвакуации бойцов из подбитого танка, а также устройства для доставки боеприпасов и минирования местности. Полагаю, к концу 2025 года мы сможем закрыть наиболее острые потребности, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250411/operator-bpla-mark-posle-voyny-budu-uchit-drugikh-tomu-chemu-nauchilsya-zdes-sam-1062460163.html

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новости, россия, робот, танки, изобретение, минирование, эвакуация, сво, спецоперация, техника, военная техника, технологии, война, война на украине, вс рф