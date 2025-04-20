Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия - 20.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250420/bolee-75-tysyach-voennykh-v-minoborony-soobschili-o-poteryakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-do-nachala-peremiriya-1062634114.html
Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия - 20.04.2025 Украина.ру
Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
До начала перемирия в Курской области украинские военные за сутки потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО "Ураган" и станцию РЭБ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны
2025-04-20T14:41
2025-04-20T15:35
новости
курская область
юнаковка
минобороны
всу
потери всу
разгром всу
сумская область
курск
новости сво: курск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_865faf65083179c3935925fabd5717ad.jpg
До начала перемирия подразделения ГВ "Север" нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Горналь, говорится в сводке МО РФ по состоянию на 20 апреля."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", — отмечается в сообщении военного ведомства.Потери ВСУ до объявления перемирия составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе МО РФ.В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 325 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2 281 боевую бронированную машину, 2 747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/chetyre-snaryada-po-155-millimetrov-vsu-obstrelyali-gorlovku-nesmotrya-na-paskhalnoe-peremirie-1062627860.html
курская область
юнаковка
сумская область
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_197:0:1828:1223_1920x0_80_0_0_b753ddc4698548cb2ea8e19fed704938.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, юнаковка, минобороны, всу, потери всу, разгром всу, сумская область, курск, новости сво: курск, война, кто, сво, спецоперация, война на украине, перемирие
Новости, Курская область, Юнаковка, Минобороны, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, Сумская область, Курск, новости СВО: Курск, война, КТО, СВО, Спецоперация, война на Украине, перемирие

Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия

14:41 20.04.2025 (обновлено: 15:35 20.04.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
До начала перемирия в Курской области украинские военные за сутки потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО "Ураган" и станцию РЭБ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны
До начала перемирия подразделения ГВ "Север" нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Горналь, говорится в сводке МО РФ по состоянию на 20 апреля.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", — отмечается в сообщении военного ведомства.
Потери ВСУ до объявления перемирия составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе МО РФ.
В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 325 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2 281 боевую бронированную машину, 2 747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.
Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
12:01
"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемириеНесмотря на перемирие, пасхальным утром 20 апреля ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьЮнаковкаМинобороныВСУпотери ВСУразгром ВСУСумская областьКурскновости СВО: КурсквойнаКТОСВОСпецоперациявойна на Украинеперемирие
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
14:41Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
14:06Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
13:53"Вера – лучший РЭБ". О религии на войне
13:41Плодовитая и вороватая. Девять лиц "фюрера Урсулы", которая может угробить европейский рейх
13:23"Киев, Россия" и негодование МИД, нарушения пасхального перемирия. Главное на Украине на 13:00 20 апреля
12:56Переговоры по Украине в Париже. Прорыв или провал?
12:33Почему США заблокировали для России доступ к базам медицинских данных — Ищенко
12:27"Уму непостижимо": Лавров отреагировал на запрет чиновникам в ЕС приезжать в Москву на 9 мая
12:01"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемирие
11:21Путин поздравил россиян и всех православных христиан с Пасхой
10:55"Москва переиграла Киев": Пушков прокомментировал заявление Зеленского о пасхальном перемирии
10:26Как Путин относится к войне и какую цену нужно будет заплатить за возвращение Одессы — Казаков
10:05Москалькова: Зеленский обязан поддержать пасхальное перемирие ради украинских семей
09:51Соблюдают ли ВСУ перемирие, контрпредложение Зеленского. Главное на Украине на утро 20 апреля
09:34Объявленное Путиным пасхальное перемирие может пророссийски настроить Трампа — CNN
08:00Операция "Восход солнца": как американцы вели сепаратные переговоры с гитлеровцами
07:53Кёнигсберг – генеральная репетиция перед Берлином
07:45Нет смысла ждать перемирия: Прилепин о проблеме, которую нужно решать уже сейчас
07:30К декабрю Россия и Украина останутся один на один — Перенджиев
Лента новостейМолния