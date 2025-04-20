https://ukraina.ru/20250420/bolee-75-tysyach-voennykh-v-minoborony-soobschili-o-poteryakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-do-nachala-peremiriya-1062634114.html

Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия

Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия - 20.04.2025 Украина.ру

Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия

До начала перемирия в Курской области украинские военные за сутки потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО "Ураган" и станцию РЭБ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны

2025-04-20T14:41

2025-04-20T14:41

2025-04-20T15:35

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До начала перемирия подразделения ГВ "Север" нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Горналь, говорится в сводке МО РФ по состоянию на 20 апреля."Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", — отмечается в сообщении военного ведомства.Потери ВСУ до объявления перемирия составили до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, пусковая установка реактивной системы залпового огня "Ураган" и станция радиоэлектронной борьбы, уточнили в пресс-службе МО РФ.В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 325 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2 281 боевую бронированную машину, 2 747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/chetyre-snaryada-po-155-millimetrov-vsu-obstrelyali-gorlovku-nesmotrya-na-paskhalnoe-peremirie-1062627860.html

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