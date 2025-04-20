Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
14:41 20.04.2025 (обновлено: 15:35 20.04.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
До начала перемирия в Курской области украинские военные за сутки потеряли до 155 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО "Ураган" и станцию РЭБ. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны
До начала перемирия подразделения ГВ "Север" нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Горналь, говорится в сводке МО РФ по состоянию на 20 апреля.
"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Беловоды, Вакаловщина, Великая Рыбица, Великий Прикол, Запселье, Малая Рыбица, Марьино, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области", — отмечается в сообщении военного ведомства.
В Минобороны отметили, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 75 325 военнослужащих, 411 танков, 335 боевых машин пехоты, 309 бронетранспортеров, 2 281 боевую бронированную машину, 2 747 автомобилей, 629 артиллерийских орудий, 62 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 15 HIMARS и семь MLRS производства США, 28 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 129 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, 12 РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники.
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12:01"Четыре снаряда по 155 миллиметров": ВСУ обстреляли Горловку, несмотря на пасхальное перемириеНесмотря на перемирие, пасхальным утром 20 апреля ВСУ обстреляли Горловку, выпустив по городу четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Об этом сообщили в управлении правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины
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