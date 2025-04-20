Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник - 20.04.2025 Украина.ру
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Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник - 20.04.2025 Украина.ру
Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии. Об этом пишет в колонке для газеты Die Welt представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник
2025-04-20T15:28
2025-04-20T15:28
новости
германия
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фридрих мерц
дональд трамп
андрей мельник
вооруженные силы украины
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Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование ВСУ, а также передадут Киеву много оружия, считает Мельник.В связи с этим он опубликовал список требований к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу и другим лидерам западных стран передать для нужд ВСУ 30% военной техники, которая есть в арсеналах бундесвера.Мельник уточнил, что речь идет о 45 истребителях Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетах NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger, 100 танках Leopard-2, 115 боевых машинах пехоты Puma, 130 БМП Marder, 20 РСЗО MARS-II, 130 бронемашинах GTK Boxer и 300 бронетранспортерах Fuchs. По его словам, Германия должна законодательно закрепить выделение 0,5% своего ВВП на нужды ВСУ, то есть 86 млрд евро до 2029 года. Мельник призвал принять такое же решение на уровне ЕС и "большой семерки" (помощь в 550 млрд евро за четыре года).Представитель Украины при ООН также призвал ЕС конфисковать замороженные активы РФ на 200 млрд евро, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление Украины в НАТО и ЕС .Мельник допустил, что его требования могут вызвать недовольство среди членов ХДС/ХСС и СДПГ и отметил, что "не питает иллюзий", но в пасхальные дни "можно надеяться на чудо".Также на тему украинского кризиса: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.
https://ukraina.ru/20250420/umu-nepostizhimo-lavrov-otreagiroval-na-zapret-chinovnikam-v-es-priezzhat-v-moskvu-na-9-maya-1062628063.html
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Новости
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новости, германия, украина, киев, фридрих мерц, дональд трамп, андрей мельник, вооруженные силы украины, ес, оон, eurofighter typhoon, леопард, бундесвер, война, сво, оружие, вооружения, война на украине
Новости, Германия, Украина, Киев, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Андрей Мельник, Вооруженные силы Украины, ЕС, ООН, Eurofighter Typhoon, леопард, Бундесвер, война, СВО, оружие, вооружения, война на Украине

Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник

15:28 20.04.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
- РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии. Об этом пишет в колонке для газеты Die Welt представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник
Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование ВСУ, а также передадут Киеву много оружия, считает Мельник.
В связи с этим он опубликовал список требований к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу и другим лидерам западных стран передать для нужд ВСУ 30% военной техники, которая есть в арсеналах бундесвера.
Мельник уточнил, что речь идет о 45 истребителях Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетах NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger, 100 танках Leopard-2, 115 боевых машинах пехоты Puma, 130 БМП Marder, 20 РСЗО MARS-II, 130 бронемашинах GTK Boxer и 300 бронетранспортерах Fuchs.
По его словам, Германия должна законодательно закрепить выделение 0,5% своего ВВП на нужды ВСУ, то есть 86 млрд евро до 2029 года. Мельник призвал принять такое же решение на уровне ЕС и "большой семерки" (помощь в 550 млрд евро за четыре года).
Представитель Украины при ООН также призвал ЕС конфисковать замороженные активы РФ на 200 млрд евро, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление Украины в НАТО и ЕС .
Мельник допустил, что его требования могут вызвать недовольство среди членов ХДС/ХСС и СДПГ и отметил, что "не питает иллюзий", но в пасхальные дни "можно надеяться на чудо".
Также на тему украинского кризиса: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.
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Заголовок открываемого материала
15:28Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
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