https://ukraina.ru/20250420/ukraina-smozhet-voevat-do-2029-goda-esli-germaniya-peredast-kievu-30-arsenalov-bundesvera--melnik-1062634287.html

Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник

Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник - 20.04.2025 Украина.ру

Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник

Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование украинской армии. Об этом пишет в колонке для газеты Die Welt представитель Украины при ООН и бывший посол в Германии Андрей Мельник

2025-04-20T15:28

2025-04-20T15:28

2025-04-20T15:28

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Украина сможет продолжать войну до 2029 года, если Германия и другие союзники возьмут на себя финансирование ВСУ, а также передадут Киеву много оружия, считает Мельник.В связи с этим он опубликовал список требований к будущему канцлеру Германии Фридриху Мерцу и другим лидерам западных стран передать для нужд ВСУ 30% военной техники, которая есть в арсеналах бундесвера.Мельник уточнил, что речь идет о 45 истребителях Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетах NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger, 100 танках Leopard-2, 115 боевых машинах пехоты Puma, 130 БМП Marder, 20 РСЗО MARS-II, 130 бронемашинах GTK Boxer и 300 бронетранспортерах Fuchs. По его словам, Германия должна законодательно закрепить выделение 0,5% своего ВВП на нужды ВСУ, то есть 86 млрд евро до 2029 года. Мельник призвал принять такое же решение на уровне ЕС и "большой семерки" (помощь в 550 млрд евро за четыре года).Представитель Украины при ООН также призвал ЕС конфисковать замороженные активы РФ на 200 млрд евро, а также обеспечить Киеву гарантии безопасности и гарантировать вступление Украины в НАТО и ЕС .Мельник допустил, что его требования могут вызвать недовольство среди членов ХДС/ХСС и СДПГ и отметил, что "не питает иллюзий", но в пасхальные дни "можно надеяться на чудо".Также на тему украинского кризиса: Сто дней Трампа и полгода Зеленского.

https://ukraina.ru/20250420/umu-nepostizhimo-lavrov-otreagiroval-na-zapret-chinovnikam-v-es-priezzhat-v-moskvu-na-9-maya-1062628063.html

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