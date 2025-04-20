https://ukraina.ru/20250420/paskhalnye-pozdravleniya-itogi-20-aprelya-1062635461.html

Пасхальные поздравления. Итоги 20 апреля

Пасхальные поздравления. Итоги 20 апреля - 20.04.2025 Украина.ру

Пасхальные поздравления. Итоги 20 апреля

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

2025-04-20T18:31

2025-04-20T18:31

2025-04-20T18:35

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Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Пасху — Светлое Христово Воскресение."Великий праздник Пасхи дарит нам любовь и надежду, веру в добро и справедливость, объединяет вокруг непреходящих духовно-нравственных идеалов. В дни пасхальных торжеств с глубоким удовлетворением хочу отметить, что сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии играют большую, вдохновляющую роль в укреплении общественного согласия и взаимопонимания между людьми, воспитании подрастающего поколения, упрочении семейных ценностей. И конечно, самого искреннего признания заслуживают усилия религиозных организаций, направленные на поддержку защитников Отечества и их близких, реализацию востребованных патриотических, благотворительных, просветительских инициатив. Желаю православным христианам, всем гражданам России, отмечающим Пасху Христову, счастья и всего наилучшего", — заявил Путин.Президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём пасхальном поздравлении указал, что Пасха – это время надежды, прилива сил и духовного обновления, это торжество победы жизни над смертью и любви над ненавистью."Сегодняшний праздник напоминает о том, что каждый из нас способен на изменения, преодоление трудностей и проявление доброты. В этот день звонят колокола и проходят праздничные богослужения на всей территории России", — отметил Пушилин.Он также сообщил, что посетил пасхальное богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Совершил богослужение митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир."Дорогие земляки! Пусть Светлое Христово Воскресение наполнит ваши дома теплом и радостью, а души – миром и гармонией! Христос Воскресе!" — заявил Пушилин.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в своём поздравлении отметил, что Пасха – это символ победы жизни над смертью, духовного обновления и милосердия."В этот светлый день мы обращаемся к вечным ценностям, которые объединяют нас, помогают преодолевать трудности и укрепляют наш дух. Особое значение в этот праздник приобретает восстановление храмов на нашей земле. Духовные традиции всегда являлись опорой для народа России. И мы приложим все усилия, чтобы эта работа продолжалась", — указал Пасечник.Он отметил, что в этот день в ЛНР молятся о мире в республике, о счастье и согласии в каждой семье, о здоровье и благополучии родных и близких."Пусть свет Пасхи наполнит ваши дома теплом и любовью, укрепит веру в лучшее будущее и вдохновит на добрые дела. Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и благоденствия! Христос Воскресе! Воистину Воскресе!" — завершил своё поздравление Пасечник.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что Светлое Христово Воскресение — праздник, который знаменует пробуждение природы, начало новой жизни, победу добра над злом, жизни над смертью."Несмотря на любые сложности, в этот день нас озаряет тепло всего православного мира, мы чувствуем особую благодать, поддержку и тепло каждого сердца. Праздник Светлой Пасхи наполняет наши сердца радостью, добротой, силой наших многовековых духовных ценностей и традиций. Дорогие земляки, пусть эти пасхальные дни наполнят нас чувством созидания и добра! Пусть светлый праздник принесет в ваши дома мир, любовь и радость! Христос воскресе!" — заявил Балицкий.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также поздравил земляков с Пасхой."Желаю вам здоровья, душевного равновесия, любви и согласия. Пусть Господь хранит каждую херсонскую семью, а свет Воскресения Христова озаряет каждый день вашей жизни. Христос Воскресе!" — гласило поздравление Сальдо.На контрасте поздравлением президента России, а также глав новых российских регионов, в поздравлении Владимира Зеленского упоминались зло и война."У зла есть свой час, а у Бога — свой день. Это один из смыслов, заложенных в историю Христа. О том, что рано или поздно зло отступит и жизнь победит", — заявил Зеленский.Он также отметил, что в этом желании едины все украинцы."Каждый день и особенно сегодня, когда украинцы всех христианских конфессий отмечают Пасху в одну дату. Вместе Мы вместе боремся за Украину. И вместе молимся за Украину. Пусть час зла закончится. Придёт день жизни. День мира. День Украины. День длиной в век. И мы снова сможем собраться вместе. За одним столом. В мирную Пасху", — подчеркнул Зеленский.Он выразил надежду на то, что всё это сбудется."Пусть будет мир. Пусть будет Украина. Христос воскрес! Воистину воскрес!" — подытожил Зеленский.Однако на деле в Пасху на Украине даже Пасху пытались использовать для военных целей.Так, как сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сотрудники украинских территориальных центров комплектования (военкоматов) на Пасху дежурили у церквей в подконтрольном ВСУ городе Запорожье."Запорожье: проезжал сегодня возле двух церквей, у обоих дежурят полицаи с тцкшниками (сотрудниками украинских военкоматов — Ред.). Предполагаю, что такое же возле всех церквей", - процитировал Лебедев слова своего информатора.При этом в стране продолжаются захваты церквей каноничной Украиной православной церкви в пользу раскольничьей структуры "Православная церковь Украины".Кроме того, как сообщило Минобороны России днём 20 апреля рассказали о нарушениях Украиной пасхального перемирия."В соответствии с приказом Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18.00 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населённых пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", — отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Помимо этого, в течение ночи украинские военные применили 48 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе один – по территории Крыма."Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции наших войск, осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов, в том числе по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей – 12 обстрелов, 33 удара БпЛА и семь сбросов боеприпасов. В результате имеются погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов", — подчеркнули в Минобороны РФ.Сам же Зеленский предсказуемо обвинил в нарушении перемирия Россию и пообещал уничтожить российских военных, но в то же время отметил, что не отказывается от своего предложения об установлении 30-дневного перемирия. О Пасхальном богослужении в зоне СВО - в репортаже Игоря Гомольского ""Вера – лучший РЭБ". О религии на войне".

https://ukraina.ru/20250420/kiev-rossiya-i-negodovanie-mid-narusheniya-paskhalnogo-peremiriya-glavnoe-na-ukraine-na-1300-20-aprelya-1062630456.html

https://ukraina.ru/20250420/soblyudayut-li-vsu-peremirie-kontrpredlozhenie-zelenskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-20-aprelya-1062626515.html

https://ukraina.ru/20250419/putin-obyavil-paskhalnoe-peremirie-itogi-19-aprelya-1062621296.html

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Егор Леев

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