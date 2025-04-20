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Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны - 20.04.2025 Украина.ру
Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
До начала действия Пасхального перемирия подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны
2025-04-20T14:06
2025-04-20T14:06
2025-04-20T14:26
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До объявления перемирия ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, отметили в военном ведомстве."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", — уточнили в пресс-службе Минобороны.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.Подробнее про ситуацию в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/rossiyskie-voennye-osvobodili-oleshnyu-v-kurskoy-oblasti-1062619333.html
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Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
14:06 20.04.2025 (обновлено: 14:26 20.04.2025)
До начала действия Пасхального перемирия подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны