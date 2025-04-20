Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны - 20.04.2025 Украина.ру
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Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны - 20.04.2025 Украина.ру
Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
До начала действия Пасхального перемирия подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны
2025-04-20T14:06
2025-04-20T14:26
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До объявления перемирия ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, отметили в военном ведомстве."Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", — уточнили в пресс-службе Минобороны.Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.Подробнее про ситуацию в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/rossiyskie-voennye-osvobodili-oleshnyu-v-kurskoy-oblasti-1062619333.html
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новости, россия, купянск, донецкая народная республика, владимир путин, минобороны, вооруженные силы украины, генштаб, вс рф, запад, днр, перемирие, сво, спецоперация
Новости, Россия, Купянск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Минобороны, Вооруженные силы Украины, Генштаб, ВС РФ, Запад, ДНР, перемирие, СВО, Спецоперация

Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны

14:06 20.04.2025 (обновлено: 14:26 20.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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До начала действия Пасхального перемирия подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе Минобороны

"Активными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новомихайловка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке МО РФ по состоянию на 20 апреля.

До объявления перемирия ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Смородьковка, Ивановка Харьковской области, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, отметили в военном ведомстве.
"Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожено три склада боеприпасов", — уточнили в пресс-службе Минобороны.
Вечером 19 апреля на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Приостановка боевых действий с российской стороны действует с 18 часов 19 апреля до 00 часов 21 апреля.
Подробнее про ситуацию в зоне СВО — в материале Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
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