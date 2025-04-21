https://ukraina.ru/20250421/balkon-navisayuschiy-nad-kharkovom-kutyr-rasskazal-gde-vs-rf-uzhe-nachali-sozdavat-bufernuyu-zonu-1062637111.html

"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону

"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону - 21.04.2025 Украина.ру

"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону

Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-21T04:00

2025-04-21T04:00

2025-04-21T04:00

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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.Эта местность – высоты и сплошной лес, с одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в такой местности можно скрытно накапливать силы, отметил эксперт."То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам", — указал собеседник Украина.ру.Он отметил, что Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев — Брянск", подчеркнул Кутырь."И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250419/bogdan-bezpalko-tramp-obyavit-paskhalnoe-peremirie-svoey-pobedoy-no-vsu-vse-ravno-otkroyut-ogon-1062625193.html

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