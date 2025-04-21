"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону - 21.04.2025 Украина.ру
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"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону
"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону - 21.04.2025 Украина.ру
"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону
Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-21T04:00
2025-04-21T04:00
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.Эта местность – высоты и сплошной лес, с одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в такой местности можно скрытно накапливать силы, отметил эксперт."То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам", — указал собеседник Украина.ру.Он отметил, что Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев — Брянск", подчеркнул Кутырь."И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/bogdan-bezpalko-tramp-obyavit-paskhalnoe-peremirie-svoey-pobedoy-no-vsu-vse-ravno-otkroyut-ogon-1062625193.html
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новости, россия, сумы, украина, сумская область, плацдарм, санитарная зона, сво, дзен новости сво, спецоперация, харьковская область, всу, война, война на украине
Новости, Россия, Сумы, Украина, Сумская область, плацдарм, санитарная зона, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Харьковская область, ВСУ, война, война на Украине

"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону

04:00 21.04.2025
 
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.
Эта местность – высоты и сплошной лес, с одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в такой местности можно скрытно накапливать силы, отметил эксперт.
"То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам", — указал собеседник Украина.ру.
Он отметил, что Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев — Брянск", подчеркнул Кутырь.
"И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
19 апреля, 22:26
Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огоньПроблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.
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