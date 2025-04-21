"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону
Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев-Брянск". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области. Наш плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.
Эта местность – высоты и сплошной лес, с одной стороны, держать фронт вдоль леса удобно. С другой стороны, в такой местности можно скрытно накапливать силы, отметил эксперт.
"То есть это важный рубеж и для нас, и для противника. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам", — указал собеседник Украина.ру.
Он отметил, что Сумы – это "балкон", нависающий над Харьковом и над всей восточной Украиной. Более того, Сумская область – это не только Сумы, через ее территорию проходит большая часть севера Украины и трасса "Киев — Брянск", подчеркнул Кутырь.
"И у нас есть большой участок от Шостки до Белополья, который пока никак не задействован", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
19 апреля, 22:26Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огоньПроблема в том, что на Западе и на Украине это будут считать победой не столько Владимира Путина и нашей страны, сколько своей собственной. Но в мире дипломатии это будет восприниматься как очень хороший политический ход.
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