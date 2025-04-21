https://ukraina.ru/20250421/ukraina-za-nedelyu-zelenskiy-protiv-trampa-i-kuklachva-1062594564.html

Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва

Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва - 21.04.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва

Высокопоставленные представители США провели переговоры в Париже со странами ЕС при участии Украины. В Вашингтоне полагают, что через считанные недели им, возможно, удастся добиться прекращения огня. Одновременно с этим завершился 30-дневный мораторий на взаимные удары по энергетике. Итоги этого месяца ставят тему перемирия под вопрос

2025-04-21T06:00

2025-04-21T06:00

2025-04-21T06:00

эксклюзив

украина

россия

сша

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

эммануэль макрон

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Мораторию конецРешение отказаться от ударов по объектам энергоинфраструктуры было достигнуто в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Американский президент выдвинул соответствующее предложение, а глава российского государства его поддержал и дал соответствующую команду военным.Данное соглашение было нарушено Киевом буквально на следующий день, когда был нанесен удар по нефтебазе в станице Кавказская Краснодарского края. На Украине это объяснили тем, что ни к какому мораторию они еще не присоединялись.Официально это произошло только 25 марта после встречи в Саудовской Аравии делегаций США и Украины. Но и это не мешало украинской армии постоянно нарушать мораторий. Согласно подсчетам, за 30 дней таких атак было произведено со стороны ВСУ более сотни. Россия при этом подчеркивала, что соблюдает взятые на себя обязательства.Косвенно это пришлось признать и Владимиру Зеленскому, хотя он и оговорился, что общее количество ударов по украинской территории не снизилось."Смотрите, они уменьшили удары по энергетике – факт. Но я хотел бы вот на что обратить внимание. Количество ударов Россия не уменьшила, и в этом стратегия. Они ежедневно используют то же количество дронов и ракет, включая баллистические, в ударах по нашей инфраструктуре. Меньше ударов по Украине не было в течение этого месяца – вот, что я хотел сказать", - заявил он.Как отметил постпред России при ООН Василий Небензя, Запад не выразил готовность надавить на Киев для прекращения ударов по энергетической инфраструктуре. Такой вывод он сделал после закрытых консультаций Совета безопасности ООН, которые состоялись в ночь на 18 апреля. По его словам, это были самые странные консультации, на которых он присутствовал, так как слово взял только он и представитель США, больше никто не говорил.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, от Путина не поступало каких-либо новых команд, касающихся этого моратория. Следовательно, его можно считать окончившимся.Переговоры в ПарижеПровал даже с таким частичным перемирием ставит под сомнение способность договориться о более широком приостановлении боевых действий, тем более о полном прекращении огня.Как рассказал Небензя, на данном этапе говорить о перемирии не представляется возможным."У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично", - заявил он.Тем не менее, на Западе, во всяком случае, в публичных оценках, настроены более оптимистично. В четверг, 17 апреля, госсекретарь США Марко Рубио, а также спецпредставители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог провели в Париже переговоры с Великобританией, Германией и Францией, а также Украиной, которую представляли глава Офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и другие.После этого Рубио созвонился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, чтобы рассказать об итогах встреч."Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась. Мы представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира. Обнадеживающий прием в Париже американской делегации показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения", - так прокомментировала произошедшее пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс.Переговоры в Париже показали, что Европа снова включена в процесс мирного урегулирования на Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон не скрывал удовлетворения от этого."Сегодня мы провели позитивные и конструктивные дискуссии о способе достижения как прекращения огня, так и полного и прочного мира", - написал он в соцсети Х, добавив, что дважды, до переговоров и после, звонил Зеленскому.По этой теме из Вашингтона высказался и Дональд Трамп. Он заявил, что ждет от России ответа по возможному перемирию до конца недели.Как передает Bloomberg, американцы рассчитывают, что прекращения огня можно будет добиться в следующие несколько недель. Более того, на следующий день после переговоров во французской столице Рубио заявил, что в ближайшие дни нужно понять, можно ли достичь мира на Украине в скором времени.Глава Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон передал Киеву свои предложения и ждет ответа. Он отметил, что Соединенные Штаты три года поддерживали Украину, но сейчас достигли точки, когда нужно сфокусироваться на другом.Если в ближайшие дни Штаты не увидят явных признаков заключения сделки, то они перестанут выступать посредниками между РФ и Украиной, заключил Рубио.Остается неясным, на каких условиях может быть заключено такое перемирие. Россия ранее подчеркивала, что соглашение по Украине должно быть заключено только после устранения первопричин конфликта. Также отмечалось, что Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью РФ. Следовательно, мирное решение за счет размена этих территорий не рассматривается Москвой.Параллельно с этим Уиткофф в интервью Wall Street Journal уточнил свои слова о "пяти территориях", о которых он говорил ранее с Путиным. Он заявил, что в рамках урегулирования Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", не уточнив, о каких именно регионах он говорит (некоторые эти слова растолковали как согласие на передачу РФ только тех территорий, которые она контролирует де-факто)."Думаю, что в ближайшие недели (скорее всего, до конца мая) мы увидим либо прекращение огня, либо ужесточение риторики США в отношении Украины или России: к тому, кто, по мнению США, откажется от перемирия", - отметил у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.Как анонсировал Макрон, следующая встреча по украинскому урегулированию пройдет в четверг в Лондоне.Навстречу ресурсной сделкеС мертвой точки сдвинулась история со скандальной сделкой по ресурсам между Киевом и Вашингтоном. В четверг, 17 апреля, стороны впервые юридически зафиксировали свои намерения.Речь идет не о самой сделке, а о меморандуме, то есть декларации о намерениях такую сделку заключить. Возможно, что подписан был тот вариант документа с размытыми и мало к чему обязывающими формулировками, который готовился к подписанию Трампом и Зеленским на памятной встрече в Белом доме, которая обернулась скандалом и была завершена досрочно.Подписание меморандума происходило в онлайн-режиме. Со стороны Украины подпись под документом поставила первый вице-премьер страны Юлия Свириденко.Она рассказала, что подписание непосредственно сделки по ресурсам ожидается в четверг.Сам текст документа не разглашается. Как и условия, на которых будет выстроено соглашение. На неделе появилась информация, что США снизили оценку суммы, которую они хотят получить от Украины в счет своей военной помощи с 300 до 100 млрд долларов, при этом все другие жесткие требования к украинской стороне остаются в силе.Есть у военного положения начало, нет у военного положения концаТем временем, боевые действия на Украине не затихают. За неделю киевский режим лишился контроля еще над двумя населенными пунктами - Калиново и Валентиновка в ДНР.Также было нанесено девять групповых ударов высокоточным оружием по украинским военным объектам. "В результате… поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - сообщили в Минобороны РФ.Продолжаются внутриукраинские разборки после удара по Сумам 13 апреля, когда двумя российскими ракетами был поражен Конгресс-центр местного госуниверситета, в котором в тот момент проходило совещание украинского командования с участием иностранных военных, а также церемония награждения одной из бригад с участием гражданских в качестве живого щита.Последний фактор, а также проведение мероприятия в самом центре города привело к тому, что, по данным Киева, погибли 34 мирных жителя, из них двое детей.Первоначально Украина всю вину возложила на Россию, однако вскоре стало ясно, что никакого намеренного удара по гражданским, разумеется, не было. Внутри политической украинской элиты начались скандалы, крайним выставили главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, который отрицал, что был организатором церемонии награждения, а лишь значился там в списке приглашенных лиц.Отговорки ему не помогли, и на неделе Зеленский освободил его от обязанностей главы региона.Еще одно заметное событие прошедших семи дней – продление военного положения (ВП) на Украине еще на 90 дней. Такая пролонгация происходит регулярно, однако в этот раз это решили сделать сильно заранее – действующий закон о ВП действует до 9 мая.Дело в том, что ранее пошли слухи, что после этого режим военного положения продлен не будет, что откроет дорогу выборам президента и заключению мира, однако этого не произошло и Зеленский в очередной раз продемонстрировал свое желание воевать дальше.Оппозиция в лице Петра Порошенко* попыталась раскачать ситуацию и обвинить Зеленского в узурпации власти и скатывании к диктатуре, однако кончилось все пшиком. Против продления ВП в Верховной Раде проголосовал лишь один депутат.Тем временем, Зеленский в пятницу, 18 апреля, ввел очередные санкции, на этот раз против российских деятелей культуры и шоу-бизнеса. В их число попал руководитель театра кошек Юрий Куклачев. "Это какие-то царапки", - прокомментировал санкции против себя Куклачев в разговоре с RT.* Входит в состав объединения, включенного в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, что ни у США, ни у России нет и не может быть конкретного плана о том, как должна выглядеть постукраинская реальность - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Даже если ВСУ рухнут прямо сейчас, Россия и США все равно не договорятся по Украине.

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эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, эммануэль макрон, марко рубио, сво