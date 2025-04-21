https://ukraina.ru/20250421/boesposobnym-chastyam-nuzhno-podgotovitsya-kutyr-rasskazal-kogda-nachnutsya-aktivnye-boevye-deystviya-1062637467.html

Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия

Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия - 21.04.2025 Украина.ру

Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия

Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и российские боеспособные части будут оттуда выведены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-21T05:30

2025-04-21T05:30

2025-04-21T05:30

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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.Эксперт допустил вариант, когда ВС РФ достигнут каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросят спецназ, морпехов и десантников в Донбасс."Почему бы и нет? Если мы закрепимся на каких-то рубежах, мы можем насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу, уже не будет такого, как это было в августе прошлого года", — указал Кутырь.Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и российские боеспособные части будут оттуда выведены, подчеркнул он."И потом, этим боеспособным частям тоже надо привести себя в порядок. Помыться, побриться, доукомплектоваться. Это займет время. Поэтому я думаю, что активные боевые действия начнутся не раньше 15 мая", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250419/legkaya-pobeda-putina-mirovye-smi-o-paskhalnom-peremirii-1062624510.html

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новости, сумская область, россия, донбасс, владимир путин, наступление, вс рф, дроны, сво, спецоперация, война, всу, украина