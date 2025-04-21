Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия - 21.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250421/boesposobnym-chastyam-nuzhno-podgotovitsya-kutyr-rasskazal-kogda-nachnutsya-aktivnye-boevye-deystviya-1062637467.html
Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия
Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия - 21.04.2025 Украина.ру
Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия
Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и российские боеспособные части будут оттуда выведены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-21T05:30
2025-04-21T05:30
новости
сумская область
россия
донбасс
владимир путин
наступление
вс рф
дроны
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061610843_0:112:2966:1780_1920x0_80_0_0_57b2f0172ac30376cbc26c5149228939.jpg
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.Эксперт допустил вариант, когда ВС РФ достигнут каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросят спецназ, морпехов и десантников в Донбасс."Почему бы и нет? Если мы закрепимся на каких-то рубежах, мы можем насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу, уже не будет такого, как это было в августе прошлого года", — указал Кутырь.Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и российские боеспособные части будут оттуда выведены, подчеркнул он."И потом, этим боеспособным частям тоже надо привести себя в порядок. Помыться, побриться, доукомплектоваться. Это займет время. Поэтому я думаю, что активные боевые действия начнутся не раньше 15 мая", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/legkaya-pobeda-putina-mirovye-smi-o-paskhalnom-peremirii-1062624510.html
сумская область
россия
донбасс
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/07/1061610843_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_33dc1ed67720f5a44ddee22bf6e5f818.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумская область, россия, донбасс, владимир путин, наступление, вс рф, дроны, сво, спецоперация, война, всу, украина
Новости, Сумская область, Россия, Донбасс, Владимир Путин, наступление, ВС РФ, дроны, СВО, Спецоперация, война, ВСУ, Украина

Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия

05:30 21.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и российские боеспособные части будут оттуда выведены. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.
Эксперт допустил вариант, когда ВС РФ достигнут каких-то рубежей в Сумской области, а потом перебросят спецназ, морпехов и десантников в Донбасс.
"Почему бы и нет? Если мы закрепимся на каких-то рубежах, мы можем насытить их дронами, видеть все передвижения врага и грамотно вести контрбатарейную борьбу, уже не будет такого, как это было в августе прошлого года", указал Кутырь.
Мы уже неоднократно обсуждали начало курской авантюры. Так вот сейчас линия фронта будет насыщена другими людьми для сдерживания ВСУ, и российские боеспособные части будут оттуда выведены, подчеркнул он.
"И потом, этим боеспособным частям тоже надо привести себя в порядок. Помыться, побриться, доукомплектоваться. Это займет время. Поэтому я думаю, что активные боевые действия начнутся не раньше 15 мая", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2025
19 апреля, 21:22
"Легкая победа Путина". Мировые СМИ о пасхальном перемирииНакануне большого христианского праздника Пасхи, которую в 2025 году и православные и католики отмечают 20 апреля, ведущие мировые СМИ обсуждают инициативу президента России Владимира Путина об установлении 30-часового перемирия с Украиной
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумская областьРоссияДонбассВладимир ПутиннаступлениеВС РФдроныСВОСпецоперациявойнаВСУУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России
06:00Украина за неделю. Зеленский против Трампа и Куклачёва
05:51Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации
05:45"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому
05:30Боеспособным частям нужно подготовиться: Кутырь рассказал, когда начнутся активные боевые действия
05:00Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"
04:30Эксперт объяснил, почему в Сумской области надо бить не по энергетике, а по мостам через Сейм и Десну
04:15"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки
04:00"Балкон, нависающий над Харьковом": Кутырь рассказал, где ВС РФ уже начали создавать буферную зону
03:30Наземные робототехнические комплексы: эксперт о том, как изобретения народных умельцев попадают на фронт
03:20"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем
18:31Пасхальные поздравления. Итоги 20 апреля
18:05Лавров прокомментировал планы ЕС по отправке войск на Украину и сколачиванию "коалиции желающих"
17:26Мирошник: Украина не в состоянии прекратить огонь даже на 30 часов
16:52ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС России после объявления перемирия — Минобороны
16:00Виктор Суворов и гадящая англичанка
15:59Размораживание активов РФ на сумму 210 млрд евро заставит ЕС оплачивать кредиты Киеву — МИД Эстонии
15:28Украина сможет воевать до 2029 года, если Германия передаст Киеву 30% арсеналов бундесвера — Мельник
14:41Более 75 тысяч: в Минобороны сообщили о потерях ВСУ в Курской области до начала перемирия
14:06Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны
Лента новостейМолния