"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем - 21.04.2025 Украина.ру
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"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем
"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем - 21.04.2025 Украина.ру
"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем
Сейчас в России есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-04-21T03:20
2025-04-21T03:20
новости
россия
робот
техника
военная техника
разработки
технологии
танки
эвакуация
сво
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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в 2024 году получила несколько сотен наземных робототехнических комплексов, в 2025 году планируется поставить на порядок больше."Конечно, танки – это хорошо. Но нам нужны устройства для эвакуации бойцов из подбитого танка. Еще нам нужны устройства для доставки боеприпасов и минирования местности. Полагаю, к концу 2025 года мы сможем наиболее острые потребности закрыть", — отметил Насонов.Эксперт рассказал, что уже есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава. "Это что-то вроде тачанки, оснащенной минимум четырьмя ПТУРами. Управляется и наводится она дистанционно. Когда противник сталкивается с таким плотным огневым поражением, его охватывает страх", — подчеркнул Насонов.Еще у нас появились установки для доставки всего и вся, которые управляются и теми, кто доставляет, и теми, кому этот груз доставляют. Потому что тот, кому груз доставляет, может изменить скорость и маршрут, потому что лучше понимает текущую обстановку, добавил эксперт.Это устройство надежно и оно может пройти больше 20 километров. Это сохранит многие жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/vera--luchshiy-reb-o-religii-na-voyne-1062633478.html
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новости, россия, робот, техника, военная техника, разработки, технологии, танки, эвакуация, сво, спецоперация, война, вс рф, минирование
Новости, Россия, робот, техника, военная техника, разработки, технологии, танки, эвакуация, СВО, Спецоперация, война, ВС РФ, минирование

"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем

03:20 21.04.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФорум "Беспилотные авиационные системы: пространство для возможностей и развития"
Форум Беспилотные авиационные системы: пространство для возможностей и развития - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Сейчас в России есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в 2024 году получила несколько сотен наземных робототехнических комплексов, в 2025 году планируется поставить на порядок больше.
"Конечно, танки – это хорошо. Но нам нужны устройства для эвакуации бойцов из подбитого танка. Еще нам нужны устройства для доставки боеприпасов и минирования местности. Полагаю, к концу 2025 года мы сможем наиболее острые потребности закрыть", — отметил Насонов.
Эксперт рассказал, что уже есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава.
"Это что-то вроде тачанки, оснащенной минимум четырьмя ПТУРами. Управляется и наводится она дистанционно. Когда противник сталкивается с таким плотным огневым поражением, его охватывает страх", — подчеркнул Насонов.
Еще у нас появились установки для доставки всего и вся, которые управляются и теми, кто доставляет, и теми, кому этот груз доставляют. Потому что тот, кому груз доставляет, может изменить скорость и маршрут, потому что лучше понимает текущую обстановку, добавил эксперт.
Это устройство надежно и оно может пройти больше 20 километров. Это сохранит многие жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.
В армейском храме - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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"Вера – лучший РЭБ". О религии на войнеКакое место религия занимает на войне? Корреспондент издания Украина.ру побывал на службе в полевом храме 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады в составе 51-й армии, проникся тамошней атмосферой и готов поделиться впечатлениями.
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03:30Наземные робототехнические комплексы: эксперт о том, как изобретения народных умельцев попадают на фронт
03:20"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем
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