https://ukraina.ru/20250421/eto-chto-to-vrode-tachanki-nasonov-pro-noveyshie-razrabotki-v-oblasti-robotizirovannykh-sistem-1062636936.html

"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем

"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем - 21.04.2025 Украина.ру

"Это что-то вроде тачанки": Насонов про новейшие разработки в области роботизированных систем

Сейчас в России есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-21T03:20

2025-04-21T03:20

2025-04-21T03:20

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Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российская армия в 2024 году получила несколько сотен наземных робототехнических комплексов, в 2025 году планируется поставить на порядок больше."Конечно, танки – это хорошо. Но нам нужны устройства для эвакуации бойцов из подбитого танка. Еще нам нужны устройства для доставки боеприпасов и минирования местности. Полагаю, к концу 2025 года мы сможем наиболее острые потребности закрыть", — отметил Насонов.Эксперт рассказал, что уже есть интересные роботизированные установки, которые могут поражать закрытые огневые точки противника без участия личного состава. "Это что-то вроде тачанки, оснащенной минимум четырьмя ПТУРами. Управляется и наводится она дистанционно. Когда противник сталкивается с таким плотным огневым поражением, его охватывает страх", — подчеркнул Насонов.Еще у нас появились установки для доставки всего и вся, которые управляются и теми, кто доставляет, и теми, кому этот груз доставляют. Потому что тот, кому груз доставляет, может изменить скорость и маршрут, потому что лучше понимает текущую обстановку, добавил эксперт.Это устройство надежно и оно может пройти больше 20 километров. Это сохранит многие жизни российских бойцов, заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.Про новые успехи ВС РФ в зоне СВО: Бойцы "Запада" до начала действия перемирия освободили Новомихайловку в ДНР — Минобороны на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/vera--luchshiy-reb-o-religii-na-voyne-1062633478.html

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