https://ukraina.ru/20250421/prodlenie-peremiriya-stanet-dlya-rossii-ocherednym-minskom-ukrainskie-eksperty-o-tekuschey-situatsii-1062636244.html

Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации

Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации - 21.04.2025 Украина.ру

Продление перемирия станет для России очередным "Минском". Украинские эксперты о текущей ситуации

На Украине и в России эксперты, политики и ЛОМы обсуждают причины и возможные последствия объявленного Москвой перемирия и думают над тем, можно ли вообще... Украина.ру, 21.04.2025

2025-04-21T05:51

2025-04-21T05:51

2025-04-21T05:51

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татьяна монтян

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На Украине и в России эксперты, политики и ЛОМы обсуждают причины и возможные последствия объявленного Москвой перемирия и думают над тем, можно ли вообще умиротворить киевский режим.Ранее российский лидер Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля. Президент РФ заявил, что руководствуется гуманитарными соображениями и исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что ВС РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.Об опасности таких провокаций заявила украинский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян, напомнив, что "во времена "безальтернативности Минских соглашений" ВСУ пользовались такими перемириями для решения тех или иных задач на фронте, например, закрепления на каких-то позициях, проведения ротаций и тому подобных вещей просто на постоянной основе"."С другой стороны, в дипломатическо-информационном плане это может быть правильный ход", - отметила Монтян в своем телеграм-канале, пояснив, что таким образом Москва может показать Трампу, что "мы готовы к миру, это вы Киеву объясните, что воевать плохо и надо примиряться - на наших, конечно, условиях".Комментируя в беседе с журналистами РИА Новости факт объявления перемирия, экс-депутат Верховной Рады, участник движения "Другая Украина" Владимир Олейник заявил, что реакция Киева — "это финишная прямая, которая покажет, кто за перемирие и дальнейший мир".По мнению политика, отказ киевского режима поддержать перемирие может привести к прекращению помощи и выходу США из процесса — и тогда, по его словам, "история с украинским "Афганистаном" будет уже европейской". Он пояснил, что тогда Вашингтон оставит Европу разбираться с поддержкой киевского режима.В России, впрочем, далеко не все убеждены в искреннем миролюбии США. "Трамп будет делать вид, что он за мир, а война – это дело Европы. Но только самые последние кретины здесь будут верить в то, что тем самым он идёт против Европы. На самом деле ему тупо нужны ископаемые. А то, что Европа воюет с русскими, – ему пофиг. Он ещё и оружие им будет поставлять. Поясняя, что раз русские мира не хотят, то он умывает руки", - написал в своем блоге писатель и общественный деятель Захар Прилепин, комментируя заявление Госдепа о том, что планируемая ресурсная сделка с Киевом никак не связана с процессом мирного урегулирования.Он добавил, что хотел бы, чтобы "наших вздорных трампофилов первыми мобилизовали на войну в этом случае"."...Но ведь не мобилизуют никого. Бред будут нести одни, а воевать за эти бредовые иллюзии — другие", - заключил Прилепин.Напомним, Зеленский вечером 19 апреля заявил, что Киев согласен на перемирие и даже готов продлить его, превратив из временного в постоянное."Ход, надо признать, неплохой - по крайней мере, более умный, чем тупое отрицалово пару часов назад. Уже неоднократно говорилось, что перемирие сейчас крайне выгодно ВСУ, ведь именно развивающееся наступление ВС РФ сегодня является единственной причиной, принуждающей Запад идти на переговоры и - по крайней мере, теоретически - на уступки", - так оценила ситуацию Монтян.По ее словам, "соглашение о прекращении огня сейчас буквально уничтожит переговорную позицию РФ, и мы в лучшем случае получим очередные Минские соглашения, по факту - ту же войну, но только без какой-либо надежды на победу".Впрочем, ВСУ перемирие не очень-то соблюдали, об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Херсонского региона Владимир Сальдо."В Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области", — написал он.При этом, по словам Сальдо, "на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся"."Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все", - заключил он.По сообщениям военкоров, на некоторых участках линии боевого соприкосновения действительно перестали стрелять. Но не на всех. В ночь на воскресенье зафиксированы попытки срыва перемирия (в частности, на Cумском направлении).Пасхальным утром ВСУ обстреляли Горловку (выпущено четыре снаряда). Взрывы прогремели и в Донецке, передает корреспондент РИА Новости."На Святой Праздник нам решили напомнить где мы живем… Прилеты совсем недалеко. По прямой около километра", - информирует донецкий приют для бездомных животных "ПИФ".О том, что ВСУ неоднократно нарушили режим прекращения огня после объявления перемирия, сообщает и МО РФ."Несмотря на объявление режима Пасхального перемирия формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак позиций российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены", - говорится в сообщении военного ведомства.Сообщается также, что украинские войска после объявления перемирия 444 раза атаковали позиции ВС РФ, кроме того, осуществили 900 ударов с помощью беспилотников.Воскресным утром в Донецке работала ПВО, сообщил корреспондент Украины.ру Игорь Гомольский.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" в самом начале перемирия отмечал, что почти весь российский сегмент Сети пишет, что киевские власти перемирие соблюдать не будут и "специально устроят провокацию по указанию Лондона"."Возможно, так и будет, но мы уверены, что Путин таким шагом демонстрирует именно Трампу свою договороспособность. Мы считаем, что, это хорошо для украинцев, которые хоть на чуть-чуть почувствуют "мир" и тишину", - заявили авторы канала.А вот находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предполагает, что полное прекращение огня до конца апреля все же реально. По его мнению, Киеву выставлен дедлайн по подписанию ресурсного договора (до 27 апреля) — и этот "договор о минералах станет надгосударственным механизмом прекращения огня на уровне РФ/США и, тем самым, условной гарантией безопасности".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Вопреки людоедской ненависти. Олесь Бузина и пасхальное перемирие" https://ukraina.ru/20250420/vopreki-lyudoedskoy-nenavisti-oles-buzina-i-paskhalnoe-peremirie-1062622110.html

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Сергей Зуев

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