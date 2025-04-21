https://ukraina.ru/20250421/1062611492.html

Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России

Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России - 21.04.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Мы должны быть благодарны Украине за то, что она сама оторвала себя от России

Если бы Украина все эти 30 лет не принимала самоубийственных решений, убить ее было бы очень тяжело, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-21T06:10

2025-04-21T06:10

2025-04-21T06:10

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россия

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сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, ранее западные СМИ писали, что Зеленский предлагал Трампу купить у США зенитные ракеты на сумму в 50 миллиардов долларов, но Трамп отказался. Насколько провал этой оружейной сделки может осложнить жизнь Украине?- Не думаю, что отказ трампа продать Украине зенитные ракеты можно считать провалом оружейной сделки, поскольку на Западе серьезно исчерпались запасы этих ракет.Зеленский неоднократно обращался с этим вопросом к США и к Европе, но все ему отвечали примерно одно и то же: "Мы бы с радостью, но нам самим надо". Даже немцы, которые собираются поставить Украине дальнобойные ракеты "Таурус", отказались передать Киеву комплексы ПВО "Пэтриот", потому что им самим не хватает.Сами западные аналитики подсчитали, что для полноценного прикрытия Европы нужно минимум 50 "Пэтриотов". В Европе столько нет, и США их поставить не могут. При этом на Украину по официальных данным поставили около 20 таких комплексов. То есть Западу действительно не хватает своих собственных арсеналов.Более того, боевые действия на Украине показали, что расход зенитных ракет огромен. Проблемы с боеприпасами для украинской ПВО возникали даже чаще, чем проблемы с артиллерийскими снарядами. А что касается проблем со снарядами, то до сих пор мусолится чешская инициатива с поставкой 800 тысяч таких боеприпасов, которые вся Европа никак купить не может. (То денег не собрали. То деньги собрали, но снаряды не купили. То снаряды купили, но в недостаточном количестве).Учитывая, что Европа собирается воевать с Россией и что США готовятся к войне с Китаем, понятно, что они будут накапливать в своем арсенале дефицитное вооружение. Война с Китаем – это война на море и в воздухе. То есть ракеты для ПВО станут одним из первых расходных материалов.Повторюсь, дело тут не в нелюбви Трампа к Зеленскому и в нежелании американского президента поставить Киеву зенитные ракеты. Причем тут Украина, когда самим не хватает.Да, США могут перекрыть поставки на Украину одним решением, учитывая, что все оружие в Европе – или американское, или сделанное с использованием американских технологий. Вашингтон может просто запретить их экспорт, и Киев их не получит. Но Штаты не собираются принимать это решение. Мы же знаем позицию Трампа: "Мы будем продавать оружие Европе. Если Европа хочет, пусть поставляет его на Украину". Байденовские контракты выполняются, финансирование не заморожено.Да, США сокращают свое присутствие в логистическом центре в Жешуве. Но отсутствие американских солдат на польском аэродроме никак не мешает разгружать оружие для Украины. Просто Трампу нужно получить более-менее спокойную ситуацию в Европе, чтобы концентрировать ресурсы на противостоянии с Китаем.Да, такая политика Америки в определенной степени выгодна России. Но не надо переоценивать готовность США и Запада идти нам навстречу.- Украину от "Старлинка" тоже могут отключить, но почему-то не отключают.- Могут. Но и тут надо понимать следующее.Во-первых, клиентов, которые могут позволить себе пользоваться "Старлинком", не так много. А война на Украине для Маска – это реклама, которую оплачивает Польша.Некоторые эксперты говорят, что на Маска подадут в суд, если он отключит "Старлинк". Никто на него в суд не подал бы, потому что это делается в качестве двухходовки. Принимается американское решение о запрете на работу с Украиной в военно-технической отрасли и "Старлинк" автоматически перестает обслуживаться. То есть это будет форс-мажор, потому что Маск не отзывает терминалы.Но и Трамп, и Маск понимают, что у США осталось не так много сфер деятельности, которые еще не загажены в ходе противостояния с Россией. Доллару как резервной валюте не верят, потому что Вашингтон пытался применять его как оружие. В плане оружейных сделок Европа старается воссоздать свой собственный ВПК, потому что в критический момент выяснилось, что она безоружна. Сейчас она бы и хотела повоевать с Россией, но нечем. И если Америка позволит себе подобные фортели в области передовых технологий, ей придется туго.Причем сегодняшняя ситуация понятна. США втравили Украину в войну, а потом в критический момент блокируют один из немногих видов вооружения, который Киеву не дали, а продали, и который эффективно используется ВСУ. Это нанесет колоссальный удар по американской торговле высокотехнологичной продукцией двойного назначения. А ведь Трамп хочет вернуть Америке статус глобальной мастерской.В этом проблема. А не в том, что какие-то поляки подадут в какой-то суд.И если США не получат от Украины какого-то идеального паса, вряд ли они будут отключать "Старлинк" и прекращать поставки оружия.- Насчет идеального паса. С украинской стороны за последнее время прозвучало много безумных заявлений. Например, Марьяна Безуглая призвала Киев разорвать дипломатические отношения с США, поскольку "Трамп – союзник России". Это бред сумасшедшего? Или они всерьез могут рассматривать такую возможность?- Это бред сумасшедшего, но такую возможность они могут рассматривать всерьез. Потому что на Украине любой бред сумасшедшего рассматривается всерьез и со временем реализуется. Успеют/не успеют – это уже другой вопрос.Понятно, что такой шаг ухудшил бы политические позиции Киева. В этом случае у него могут возникнуть проблемы со "Старлинком". Как можно оказывать военно-техническую помощь стране, которая сама разорвала с вами дипломатические отношения? Это и был бы тот самый идеальный пас, который позволил бы США полностью прекратить контакты с Киевом и даже давить на Евросоюз.Сейчас Европа говорит: "Американцы, Украина - наш союзник. Вы тоже говорили, что Украина – ваш союзник. А мы – ваши союзники. Мы все вместе вступили в конфликт с Россией. И сейчас, когда судьба конфликта еще не решена и когда Украина еще сопротивляется, вы хотите выйти из этого конфликта и бросить своих союзников. Нехорошо".США объясняют европейцам свою позицию, но пока в информационно-пропагандистском плане Европа проигрывает. А вот если Зеленский разорвет с Америкой дипломатические отношения, на у американцев появится четкий ответ на любые заявления в духе: "Вы бросили Украину"."Почему бросили? Эти придурки сами с нами отношения разорвали и чуть войну нам не объявили. Вы хотите, чтобы мы им помогали? Не будет этого. Более того, если вы наши союзники, вы тоже не должны помогать Украине. Выбирайте: или мы, или Зеленский".Повторюсь, подобное решение было бы самоубийством для Украины. Но если бы Украина все эти 30 лет не принимала самоубийственных решений, убить ее было бы очень тяжело.Давайте не забывать, что Украина была очень благополучной советской республикой и получила огромное промышленное наследство. Более того, на протяжении 20 лет Россия находилась в очень жесткой зависимости от Украины в плане транзита в Европу. И до строительства всяких "потоков" украинский транзит нефти и газа был безальтернативен. Тогда в России еще не было ни заводов по сжижению газа, ни газовозов.Я уже не говорю о взаимной зависимости российских и украинских предприятий в чувствительных отраслях. Россия эту проблему решала, но в 2014 году было заморожено строительство серии российских фрегатов после того, как Украина отказалась поставлять нам газотурбинные двигатели. Справиться с этим мы смогли только через три-четыре года.Только надо учесть, что именно Украина сделала все, чтобы Россия от нее не зависела.Это же Киев отказался от газотранспортного консорциума, который только увеличил бы российскую зависимость, поскольку он предусматривал модернизацию и расширение украинской трубы. По ней бы пошло уже не 80, а 90% российского газа в Европу.Причем если бы "Газпром" вкладывался в модернизацию украинской трубы, он бы не смог вкладываться в обходные газопроводы, потому что нельзя сделать все сразу. И самое главное – не имеет смысла самому создавать конкурента своему собственному газопроводу ("Северный поток" стал конкурентом украинской ГТС).Более того, еще в 2013-2014 годах Россия предлагала восстановить в Николаеве производство военных кораблей и вложить деньги в завод "Антонов" для производства военно-транспортных самолетов АН-70. Представьте, что было бы, если бы сейчас вся эта продукция эксклюзивно выпускалась на Украине.И сейчас Россия должна сказать Украине спасибо, что все эти возможности Украина сама похоронила. Потому что рано или поздно Украина все равно скатилась бы на прозападные позиции и отменила все поставки в Россию. Если бы все эти поставки были бы одномоментно прекращены, нам было бы очень сложно. А так Украина сама себя закопала. Ей осталось только надгробную плиту положить.Также о сценариях украинского кризиса - в интервью Александра Казакова: Россию ждет мобилизация и война с Европой, если Трамп не добьет бывших союзников США

https://ukraina.ru/20250417/1062582675.html

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Татьяна Чугаенко

Татьяна Чугаенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Чугаенко

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск, северный поток, дипломатия, сво, транзит, пво, ракеты