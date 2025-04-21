"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому - 21.04.2025 Украина.ру
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"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому
"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому - 21.04.2025 Украина.ру
"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому
Было бы очень заманчиво пойти на Сумскую область, но противник ее усиленно укрепляет. Просто так сдаваться никто не будет, поэтому для ее освобождения нужен хитрый план и отвлекающие маневры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-21T05:45
2025-04-21T05:45
новости
сумская область
сумы
курская область
владимир зеленский
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спецоперация
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По мнению эксперта, если российское командование решит брать Сумы в кольцо, то нужно обязательно создавать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители."Другое дело, даст ли на это разрешение киевский режим. Потому что потеря Сум с политической точки зрения нанесет серьезный удар по Зеленскому, который заявлял, что поход в Курскую область нужен был для защиты севера Украины", — подчеркнул Кутырь.Конечно, было бы заманчиво пойти на Сумскую область, но противник ее усиленно укрепляет, указал эксперт. Просто так сдаваться никто не будет, поэтому для ее освобождения нужен "хитрый план и отвлекающие маневры", указал собеседник издания.Он напомнил, как осуществился Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны."Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было", — рассказал Кутырь.Надеюсь, в СВО будет то же самое. Для этого надо четко скрыто подвести войска, чтобы украинские БПЛА их не заметили, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250420/bolee-75-tysyach-voennykh-v-minoborony-soobschili-o-poteryakh-vsu-v-kurskoy-oblasti-do-nachala-peremiriya-1062634114.html
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новости, сумская область, сумы, курская область, владимир зеленский, наступление, сво, дзен новости сво, спецоперация, первая мировая война, курская битва, освобождение, война, украина
Новости, Сумская область, Сумы, Курская область, Владимир Зеленский, наступление, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, Первая мировая война, Курская битва, освобождение, война, Украина

"Нужен хитрый план": эксперт объяснил, почему потеря Сум нанесет серьезный удар по Зеленскому

05:45 21.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Было бы очень заманчиво пойти на Сумскую область, но противник ее усиленно укрепляет. Просто так сдаваться никто не будет, поэтому для ее освобождения нужен хитрый план и отвлекающие маневры. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
По мнению эксперта, если российское командование решит брать Сумы в кольцо, то нужно обязательно создавать гуманитарные коридоры, чтобы оттуда могли выйти мирные жители.
"Другое дело, даст ли на это разрешение киевский режим. Потому что потеря Сум с политической точки зрения нанесет серьезный удар по Зеленскому, который заявлял, что поход в Курскую область нужен был для защиты севера Украины", — подчеркнул Кутырь.
Конечно, было бы заманчиво пойти на Сумскую область, но противник ее усиленно укрепляет, указал эксперт. Просто так сдаваться никто не будет, поэтому для ее освобождения нужен "хитрый план и отвлекающие маневры", указал собеседник издания.
Он напомнил, как осуществился Брусиловский прорыв времен Первой мировой войны.
"Мы тогда нанесли противнику восемь ударов, а потом бросили резервы на те направления, где достигли больших успехов. И когда мы преодолели второй и третий эшелон вражеской обороны, за ними никого не было", — рассказал Кутырь.
Надеюсь, в СВО будет то же самое. Для этого надо четко скрыто подвести войска, чтобы украинские БПЛА их не заметили, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О пасхальном перемирии и дипломатической победе Путина — в материале Дениса Рудометова "Богдан Безпалько: Трамп объявит пасхальное перемирие своей победой, но ВСУ все равно откроют огонь" на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
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