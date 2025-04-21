Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода. Как только земля подсохнет, у нас будут другие условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.
При этом сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода, отметил собеседник издания.
"Сейчас мои товарищи, которые воюют под Суджей, описывают ситуацию примерно так: "Глина, грязь, чернозем". Сами понимаете, что это не способствует продвижению войск. Я уже молчу про fpv-дроны, которые работают на 5-10 километров", — подчеркнул Кутырь.
Сейчас и российские военные, и противник делают ставку на БПЛА. Классическая артподготовка уже невозможна, потому что ствольная артиллерия уязвима перед этими "вундервафлями", указал он.
"Повторюсь, еще пару дней назад в Курской области снег лежал, а сейчас там одна грязь. Основные наступления идут вдоль дорог. Логистика затруднена и у нас, и у ВСУ. Но как только земля подсохнет, у нас будут другие условия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
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