https://ukraina.ru/20250421/kak-tolko-naladitsya-pogoda-ekspert-o-perspektivakh-vykhoda-na-liniyu-khoten--pisarevka--khrapovschina-1062637278.html

Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"

Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" - 21.04.2025 Украина.ру

Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"

Сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода. Как только земля подсохнет, у нас будут другие условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-04-21T05:00

2025-04-21T05:00

2025-04-21T05:00

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спецоперация

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вс рф

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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.По мнению эксперта, это важный рубеж и для ВС РФ, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам, указал Кутырь.При этом сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода, отметил собеседник издания."Сейчас мои товарищи, которые воюют под Суджей, описывают ситуацию примерно так: "Глина, грязь, чернозем". Сами понимаете, что это не способствует продвижению войск. Я уже молчу про fpv-дроны, которые работают на 5-10 километров", — подчеркнул Кутырь.Сейчас и российские военные, и противник делают ставку на БПЛА. Классическая артподготовка уже невозможна, потому что ствольная артиллерия уязвима перед этими "вундервафлями", указал он."Повторюсь, еще пару дней назад в Курской области снег лежал, а сейчас там одна грязь. Основные наступления идут вдоль дорог. Логистика затруднена и у нас, и у ВСУ. Но как только земля подсохнет, у нас будут другие условия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250420/1062615365.html

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новости, россия, писаревка, сумская область, наступление, санитарная зона, сво, спецоперация, суджа, вс рф, всу, бпла, логистика, дороги, война, война на украине, плацдарм