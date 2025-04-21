Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" - 21.04.2025 Украина.ру
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Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"
Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" - 21.04.2025 Украина.ру
Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"
Сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода. Как только земля подсохнет, у нас будут другие условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-04-21T05:00
2025-04-21T05:00
новости
россия
писаревка
сумская область
наступление
санитарная зона
сво
спецоперация
суджа
вс рф
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Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.По мнению эксперта, это важный рубеж и для ВС РФ, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам, указал Кутырь.При этом сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода, отметил собеседник издания."Сейчас мои товарищи, которые воюют под Суджей, описывают ситуацию примерно так: "Глина, грязь, чернозем". Сами понимаете, что это не способствует продвижению войск. Я уже молчу про fpv-дроны, которые работают на 5-10 километров", — подчеркнул Кутырь.Сейчас и российские военные, и противник делают ставку на БПЛА. Классическая артподготовка уже невозможна, потому что ствольная артиллерия уязвима перед этими "вундервафлями", указал он."Повторюсь, еще пару дней назад в Курской области снег лежал, а сейчас там одна грязь. Основные наступления идут вдоль дорог. Логистика затруднена и у нас, и у ВСУ. Но как только земля подсохнет, у нас будут другие условия", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
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россия
писаревка
сумская область
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Новости
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новости, россия, писаревка, сумская область, наступление, санитарная зона, сво, спецоперация, суджа, вс рф, всу, бпла, логистика, дороги, война, война на украине, плацдарм
Новости, Россия, Писаревка, Сумская область, наступление, санитарная зона, СВО, Спецоперация, Суджа, ВС РФ, ВСУ, БПЛА, логистика, дороги, война, война на Украине, плацдарм

Как только наладится погода: эксперт о перспективах выхода на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина"

05:00 21.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкШтурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ
Штурмовики 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сценарий с выходом на линию "Хотень — Писаревка — Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода. Как только земля подсохнет, у нас будут другие условия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Ранее Минобороны РФ подтвердило освобождение Журавки в Сумской области, плацдарм на территории противника продолжает расширяться. Эксперты предполагают, что следующей задачей нашей армии на этом участке станет выход на линию "Владимировка — Водолаги — Беловоды — Локня", чтобы создать там что-то вроде буферной зоны.
По мнению эксперта, это важный рубеж и для ВС РФ, и для ВСУ. Скорее всего, там будут вестись тяжелые бои. Потому что ВСУ рассматривают наши попытки создать эту буферную зону для нанесения огневого поражения самим Сумам, указал Кутырь.
При этом сценарий с выходом на линию "Хотень Писаревка Храповщина" и занятием обороны по реке Локня будет более-менее реализуем, как только наладится погода, отметил собеседник издания.
"Сейчас мои товарищи, которые воюют под Суджей, описывают ситуацию примерно так: "Глина, грязь, чернозем". Сами понимаете, что это не способствует продвижению войск. Я уже молчу про fpv-дроны, которые работают на 5-10 километров", — подчеркнул Кутырь.
Сейчас и российские военные, и противник делают ставку на БПЛА. Классическая артподготовка уже невозможна, потому что ствольная артиллерия уязвима перед этими "вундервафлями", указал он.
"Повторюсь, еще пару дней назад в Курской области снег лежал, а сейчас там одна грязь. Основные наступления идут вдоль дорог. Логистика затруднена и у нас, и у ВСУ. Но как только земля подсохнет, у нас будут другие условия", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виктор Кутырь: России для ликвидации Сумского балкона ВСУ нужно разрушить мосты через Десну, Псел и Сейм" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Юрия Кнутова: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском на сайте Украина.ру.
Александр Широкорад - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
Вчера, 06:30
Александр Широкорад: Если Европа введет войска на Украину, России придется взрывать плотины на Днепре Мы можем оккупировать большую часть Украины, а ту же Львовскую область отдать полякам под полицейский контроль. Но для этого в любом случае нужно согласие Запада. А если НАТО будет упираться, единственной линией разграничения может быть только Днепр, считает военный историк, автор книги "Россия и Украина. Когда заговорят пушки" Александр Широкорад
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