"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки
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© Public domain
Не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Каждый самолет f-16 стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.
Первая особенность этого "летного происшествия" очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов.
Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в этот обман, то сейчас вылетов у них становится все меньше и меньше, подчеркнул Насонов.
Поэтому не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Максимум, что возможно – какие-то одиночные вылазки, отметил эксперт.
"Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Торжественно наклеивает логотип "Сделано в Украине". Но это не помогает: вся эта техника на Украине гибнет. Небо дает нам огромное боевое преимущество", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
18 апреля, 12:15"Это не наша война". До момента истины в конфликте на Украине остались считанные дниГоссекретарь США Марко Рубио объявил, что через несколько дней Соединенные Штаты могут прекратить посреднические усилия по Украине, если не увидят перспектив скорого заключения сделки. Похоже, в переговорном процессе наметился критический момент
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