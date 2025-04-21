"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки - 21.04.2025 Украина.ру
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"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки
"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки - 21.04.2025 Украина.ру
"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки
Не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Каждый самолет f-16 стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-04-21T04:15
2025-04-21T04:15
новости
россия
украина
сумская область
юрий кнутов
украина.ру
вооруженные силы украины
f-16
авиация
самолет
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На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.Первая особенность этого "летного происшествия" очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов."Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений", — указал он.Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в этот обман, то сейчас вылетов у них становится все меньше и меньше, подчеркнул Насонов.Поэтому не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Максимум, что возможно – какие-то одиночные вылазки, отметил эксперт. "Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Торжественно наклеивает логотип "Сделано в Украине". Но это не помогает: вся эта техника на Украине гибнет. Небо дает нам огромное боевое преимущество", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250418/eto-ne-nasha-voyna-do-momenta-istiny-v-konflikte-na-ukraine-ostalis-schitannye-dni-1062599885.html
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новости, россия, украина, сумская область, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16, авиация, самолет, военная техника, техника, сво, спецоперация
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Юрий Кнутов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, F-16, авиация, самолет, военная техника, техника, СВО, Спецоперация

"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки

04:15 21.04.2025
 
© Public domain
© Public domain
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Не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Каждый самолет f-16 стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.
Первая особенность этого "летного происшествия" очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов.
"Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений", — указал он.
Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в этот обман, то сейчас вылетов у них становится все меньше и меньше, подчеркнул Насонов.
Поэтому не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Максимум, что возможно – какие-то одиночные вылазки, отметил эксперт.
"Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Торжественно наклеивает логотип "Сделано в Украине". Но это не помогает: вся эта техника на Украине гибнет. Небо дает нам огромное боевое преимущество", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.
О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.
18 апреля, 12:15
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