https://ukraina.ru/20250421/ukraina-s-nikh-pyl-sduvaet-ekspert-o-tom-pochemu-vylety-f-16-prevratilis-v-odinochnye-vylazki-1062608817.html

"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки

"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки - 21.04.2025 Украина.ру

"Украина с них пыль сдувает": эксперт о том, почему вылеты F-16 превратились в одиночные вылазки

Не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Каждый самолет f-16 стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий, президент холдинга структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2025-04-21T04:15

2025-04-21T04:15

2025-04-21T04:15

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На днях Минобороны РФ подтвердило, что российские расчеты ПВО сбили первый истребитель F-16 в небе над Сумской областью. Как сообщали украинские СМИ, за штурвалом сидел совсем молодой пилот.Первая особенность этого "летного происшествия" очевидна: пилотом был "юноша с горящим взглядом", но с отсутствием навыков и опыта учебных, не говоря уже о боевых, вылетов не только на самолетах, но и на тренажерах, подчеркнул Насонов."Второй момент заключается в том, что прокси-операции Запада на территории Украины являются способом поиска и выработки новых тактических приемов, разработкой и проверкой новых технических решений", — указал он.Так что никакой "призрак Киева" ВСУ уже не поможет. Может быть, если в начале СВО украинцы еще верили в этот обман, то сейчас вылетов у них становится все меньше и меньше, подчеркнул Насонов.Поэтому не стоит ожидать, что противник попробует изобразить какой-то массовый налет F-16. Максимум, что возможно – какие-то одиночные вылазки, отметил эксперт. "Каждый такой самолет стоит больше 100 миллионов долларов. Киевский режим с них пыль сдувает. Торжественно наклеивает логотип "Сделано в Украине". Но это не помогает: вся эта техника на Украине гибнет. Небо дает нам огромное боевое преимущество", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия готова уничтожать ВСУ с помощью новых дронов и наземных роботизированных платформ" на сайте Украина.ру.О том, как скажутся успехи российских войск на международной повестке — в материале Дениса Рудометова "Юрий Кнутов: Россия обезглавила ВСУ в Сумах и готовится нанести противнику тяжелый урон под Купянском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250418/eto-ne-nasha-voyna-do-momenta-istiny-v-konflikte-na-ukraine-ostalis-schitannye-dni-1062599885.html

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новости, россия, украина, сумская область, юрий кнутов, украина.ру, вооруженные силы украины, f-16, авиация, самолет, военная техника, техника, сво, спецоперация