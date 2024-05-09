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Дроны атаковали промзону города Салават в Башкирии

Дроны атаковали промзону города Салават в Башкирии - 09.05.2024 Украина.ру

Дроны атаковали промзону города Салават в Башкирии

В попытках испортить священный праздник для россиян, украинское командование 9 мая атаковало беспилотными летательными аппаратами промышленную зону Салават в Башкирии. Нанесенный урон оказался незначительным, сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров

2024-05-09T12:46

2024-05-09T12:46

2024-05-09T12:46

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По его словам, удар пришелся по предприятию "Газпром нефтехим Салават" на юге республики. Работа там не прекращалась, пожар, начавшийся в результате атаки, был небольшим."Беспилотник ударил в установку каталитического крекинга. После сотрудники предприятия услышали хлопок и увидели дым в районе Южной проходной", — уточнили СМИ.Позже в МЧС добавили, что атака БПЛА на нефтезавод в Башкирии повредила строение насосной станции на территории предприятия. На месте работают экстренные службы, о пострадавших не сообщается.Ранее в этот же день Министерство обороны информировало об уничтожении четырех беспилотников в небе над Белгородской областью.

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новости, всу, сво, спецоперация, нефтебазы, бпла, газпром