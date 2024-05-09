Заколотили два клина в оборону ВСУ: "Русский инженер" рассказал о продвижении на главных участках фронта
Сейчас ВС РФ почти каждый день освобождают новые населенные пункты. В целом военные делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Операция по освобождению Соледара и Артемовска у российских войск заняла девять месяцев. При этом на взятие Авдеевки ушло шесть месяцев. Но сейчас темпы нашего продвижения российских войск стали гораздо быстрее, рассказал обозреватель.
Если во время эпопеи в Артемовске СМИ активно обсуждали бои в районе крохотной деревни Сакко и Ванцетти, то сейчас ВС РФ почти каждый день освобождают новые населенные пункты, добавил он.
"В целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку – с какого направления мы нанесем главный удар", - подчеркнул Васильев.
Сейчас на линии фронта начали формироваться котлы для трех группировок ВСУ: северской, торецкой и угледарской. Возможно, в охват будут взяты сразу две или три вражеские группировки. Все это вынуждает Киев перебрасывать туда силы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
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