Заколотили два клина в оборону ВСУ: "Русский инженер" рассказал о продвижении на главных участках фронта - 09.05.2024 Украина.ру
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Заколотили два клина в оборону ВСУ: "Русский инженер" рассказал о продвижении на главных участках фронта
Заколотили два клина в оборону ВСУ: "Русский инженер" рассказал о продвижении на главных участках фронта - 09.05.2024 Украина.ру
Заколотили два клина в оборону ВСУ: "Русский инженер" рассказал о продвижении на главных участках фронта
Сейчас ВС РФ почти каждый день освобождают новые населенные пункты. В целом военные делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-05-09T05:00
2024-05-09T05:00
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Операция по освобождению Соледара и Артемовска у российских войск заняла девять месяцев. При этом на взятие Авдеевки ушло шесть месяцев. Но сейчас темпы нашего продвижения российских войск стали гораздо быстрее, рассказал обозреватель.Если во время эпопеи в Артемовске СМИ активно обсуждали бои в районе крохотной деревни Сакко и Ванцетти, то сейчас ВС РФ почти каждый день освобождают новые населенные пункты, добавил он.Сейчас на линии фронта начали формироваться котлы для трех группировок ВСУ: северской, торецкой и угледарской. Возможно, в охват будут взяты сразу две или три вражеские группировки. Все это вынуждает Киев перебрасывать туда силы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240507/1054936737.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, часов яр, очеретино, всу, вс рф, наступление, сво, окружение, украина, соледар, артемовск
Новости, Россия, Часов Яр, Очеретино, ВСУ, ВС РФ, наступление, СВО, окружение, Украина, Соледар, Артемовск

Заколотили два клина в оборону ВСУ: "Русский инженер" рассказал о продвижении на главных участках фронта

05:00 09.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Сейчас ВС РФ почти каждый день освобождают новые населенные пункты. В целом военные делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Операция по освобождению Соледара и Артемовска у российских войск заняла девять месяцев. При этом на взятие Авдеевки ушло шесть месяцев. Но сейчас темпы нашего продвижения российских войск стали гораздо быстрее, рассказал обозреватель.
Если во время эпопеи в Артемовске СМИ активно обсуждали бои в районе крохотной деревни Сакко и Ванцетти, то сейчас ВС РФ почти каждый день освобождают новые населенные пункты, добавил он.
"В целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку – с какого направления мы нанесем главный удар", - подчеркнул Васильев.
Сейчас на линии фронта начали формироваться котлы для трех группировок ВСУ: северской, торецкой и угледарской. Возможно, в охват будут взяты сразу две или три вражеские группировки. Все это вынуждает Киев перебрасывать туда силы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах читайте на сайте Украина.ру
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 06:00
Михаил Поликарпов: Если Россия не испугает ВСУ одной вещью, она получит тупик у Днепра и войну с Польшей В Иране есть шутливая пословица: 200 лет войны самые сложные. Мы можем оказаться в точно таком же графике. Учитывая, что Запад четко планирует поставки на Украину на несколько лет вперед. И останавливаться они не собираются
 
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