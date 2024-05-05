https://ukraina.ru/20240505/1054888723.html

Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах

Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах - 05.05.2024 Украина.ру

Алексей Васильев: Россия вонзила в оборону ВСУ два клина, чтобы к выборам в США сварить их в трех котлах

В целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку – с какого направления мы нанесем главный удар, считает военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-05-05T13:42

2024-05-05T13:42

2024-05-05T13:42

интервью

россия

всу

беспилотники

часов яр

угледар

северск

донбасс

харьков

сша

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее Минобороны РФ сообщило, что наши войска на Донецком направлении освободили и зачистили населенные пункты Семеновка и Бердычи, тем самым ознаменовав конец всей эпопее с Авдеевкой, которая длилась еще с осени 2023 года.- Алексей, в какой степени этот результат обусловлен проблемами ВСУ (слабость оборонительной линии и дефицит техники), а в какой – слаженной работой ВС РФ?- Этот результат обусловлен и тем, и другим.С одной стороны, у ВСУ заканчиваются демографические и технические ресурсы. С другой стороны, ВС РФ прирастают по личному составу и технике. Кроме того, наша армия стала более опытной. А когда армия много воюет, она приобретает множество навыков, которые улучшают ее эффективность. Наши людские пополнения вписываются в отлаженный боевой механизм, а Украина, затыкая дыры на фронте подготовленными кадрами, несет потери. В результате противник вынужден набирать в войска некачественный личный состав, которому он не успевает передавать необходимые навыки и умения.Совокупность всех этих факторов начинает передавливать вражеское сопротивление. Что мы сейчас и наблюдаем.Операция по взятию Соледара и Артемовска у нас заняла девять месяцев. На взятие Авдеевки у нас ушло полгода. А сейчас темпы нашего продвижения стали гораздо быстрее. Если во время бахмутской эпопеи СМИ активно обсуждали бои в районе Сакко и Ванцетти (деревня из трех домов), то сейчас мы почти каждый день освобождаем населенные пункты. И уже появляются мини-котлы, когда там зажимаются небольшие подразделения ВСУ.В целом ВС РФ делают свой упор на два ключевых направления: Часов Яр и Очеретино. Они образуют два клина в оборону ВСУ. И противник сейчас пытается разгадать большую загадку – с какого направления мы нанесем главный удар.Дело в том, что сейчас начали формироваться котлы для трех вражеских группировок: северской, торецкой и угледарской. Мы не знаем, какая из них будет взята в охват. А, может быть, их будет две или сразу три. Все это вынуждает киевский режим перебрасывать туда силы.А конфигурация фронта уже такова, что Украина не может это делать по внутренним операционным линиям. Ей приходится выходить за их пределы. Это приводит к увеличению ее логистики, а также способствует нашим ударам по ее складам и пунктам временной дислокации. И там, где мы понемногу прибавляем, враг понемногу теряет.А когда захлопнется один из этих трех котлов, ВСУ будут вынуждены отступать очень далеко. Учитывая, что их моральный дух надломлен, не факт, что они смогут остановиться.Да, враг строит оборонительные рубежи на севере Днепропетровской области. Но это будут не сплошные, а очаговые укрепления. И не факт, что солдаты, которые поймут, что им точно не победить, будут сидеть в этих окопах, а не разойдутся по домам. В истории уже были примеры, когда армия, проигрывая позиционную войну, разлагается, а потом разбегается.И у командования ВСУ получается дилемма. Им нужно либо сидеть и ждать, пока будет формироваться полноценный котел (а если туда попадут пять-шесть бригад, то это будет моральный удар, который враг может не пережить), либо отводить войска (но не факт, что после таких отступлений они не разбегутся по домам).У украинских солдат уже присутствуют следующие настроения: было бы неплохо пойти на Киев, чтобы свергнуть эту предательскую власть. Этому способствуют политики вроде Порошенко, который надеется договориться с Москвой и гетманствовать на западной Украине, где у него локальное электоральное преимущество над Зеленским. В этом деле у него есть сторонники в лице откровенных нацистов из ВСУ, которые боятся, что если Россия займет всю Украину, то им грозит полноценное возмездие в судебном порядке.Я не знаю, сколько еще продержится Украина. Но полгода – это срок за пределами любых горизонтов планирования. Киевский режим сейчас пытается досидеть до ноябрьских выборов в США. Мол, если победит Байден, то он увеличит им финансовую и военную помощь. А на самом деле местные элиты уже готовят себе запасные аэродромы, максимально пытаясь украсть все, что еще можно украсть.- Что нам предстоит сделать, чтобы замкнуть эти три котла? Все-таки Северск, Угледар и Торецк – это хорошо укрепленные населенные пункты.- Не надо думать, что мы собираемся копировать свои действия начала СВО.Во-первых, мы уже не тратим столько боеприпасов. Наши ФАБы точечно сносят позиции, где пытаются закрепиться ВСУ.Во-вторых, если в случае с Мариуполем противник еще мог хоть как-то снабжаться по воздуху (линия фронта еще была не такой плотной и не было столько средств ПВО), то сейчас мы будем брать котел в плотное внешнее окружение. И нам уже не будет смысла что-то там штурмовать. Украинцы просто будут там сидеть, пока не сдадутся.Наши средства радиоэлектронной разведки выявляют любые передатчики и антенны связи противника, которые потом точечно уничтожают наши дроны. Мы также ликвидируем вражеских операторов БПЛА. А это не несет больших разрушений для населенных пунктов.Отрезанная от снабжения и связи армия быстро теряет боеспособность. Она может просидеть две-три недели в изоляции, а потом она не сможет сопротивляться нашим штурмовым группам, которым оператор БПЛА будет подсказывать, где кто находится. Как только противник попробует куда-то высунутся, его сразу же уничтожат.Так что мы сможем брать без штурмовых действий не только небольшие городки, но и крупные города.Украина может сколько угодно рассказывать, что России для штурма Харькова нужна 100-тысячная группировка. Но если Харьков будет окружен, то по этой же схеме он будет зачищен за пару месяцев.Нам осталось только отладить решения по выходу из позиционного тупика. Для этого надо улучшить работу РЭБ против вражеских FPV-дронов, а также сделать так, чтобы наша артиллерия в онлайн-режиме уничтожала вражеских операторов БПЛА. Мы выявляем этих операторов по сигналу, который они не могут скрыть.Мы с помощью дымов и маскировки снизим эффективность вражеских дронов, уничтожим их операторов и сведем этот фактор угрозы к минимуму.Если мы этого добьемся, то при помощи определенных сил и средств сможем изолировать целые районы на поле боя. Чем больше таких районов будет изолировано, тем скорее вражеское соединение попадет в большой котел.- Сколько нам нужно времени, чтобы научиться противостоять вражеским FPV-дронам?- Мы уже понимаем, как надо действовать. Отдельные элементы этой тактики уже отработаны. Осталось лишь это все реализовать в массовом порядке. Просто когда речь идет об управлении более крупными соединениями, чем ротой или батальоном, появляются множество дополнительных нюансов, которые нужно учитывать.Любая война – это хаос и туман. Искусство полководца как раз состоит в том, чтобы управлять боем интуитивно, основываясь на неточных данных.История показывает, что армия мирного времени становится воюющей армией где-то на третий год боевых действий. Возьмем тот же вермахт. Он начал воевать в 1939 году, разгромив Польшу. В 1940 году он победил Францию. А 22 июня 1941 года мы встретили в тот момент, когда немцы были на пике формы, а у нас была армия мирного времени.Сейчас мы тоже третий год ведем войну. И мы наглядно видим, как наша армия поменялась в лучшую сторону.- Насколько для нас критически важно реализовать этот замысел с большими котлами до президентских выборов в США?- Было бы желательно, чтобы мы это сделали еще до выборов. Пока Америка, занятая своими внутренними проблемами, дала Киеву какие-то копейки. Но, учитывая, что Запад стал разгонять паровой каток своей оборонки, Украина получит новый приток ресурсов. Нам лучше до этого не доводить.Я не знаю, успеем ли мы это сделать до ноября. Но сейчас мы владеем подавляющим преимуществом, несмотря на поддержку, которую Запад оказывает Украине.Киевский режим утверждает, что мы готовим армию для удара на Харьков и Сумы. Если мы это сделаем, то вынудим противника увеличить линию боевого соприкосновения. Если он туда поставит бригады из немотивированной пехоты, эти бригады будут уничтожены. А если он поставит туда качественные резервы, то ослабит текущую линию боевого соприкосновения, и мы совершим прорыв на сегодняшних направлениях.Мы сможем либо осуществить этот замысел с котлами, либо со стороны Великой Новоселки выйти в тыл к Красноармейску и загнать в мегакотел котел всю донбасскую группировку ВСУ.Так что пускай киевский режим мучается в этом тумане войны.- Если говорить о Харьковском направлении, насколько мы готовы к тому, что враг в разы усилит и без того частые обстрелы Белгородской области?- Если мы там будем наступать, врагу будет уже не до обстрелов мирных городов.Более того, любое наступление предусматривает заблаговременное выявление всех огневых средств ВСУ. С каждым продвижением наших войск увеличатся наши шансы дотянуться до вражеских складов, которые мы еще не поразили.Мы накопили достаточно ресурсов, которые могут понадобиться для Харьковского направления. А, может быть, это вообще отвлекающий маневр. Может быть, мы нанесем удар вообще в другом месте. У меня есть пару предположений на этот счет. Я их озвучивать не буду. Но враг этого удара точно ожидать не будет. Если мы его нанесем, события будут развиваться очень интересно.- Получается, что если мы реализуем хотя бы часть этих замыслов, мы нанесем сокрушительный удар по настроениям украинской власти и украинского общества?- Да.Пока Украина будет думать, что она сможет отбиться, она будет держаться. Но ее моральный дух уже поплыл. Это видно даже по комментариям в соцсетях. Если раньше о ненависти к России там писали живые люди, то сейчас это делают боты. К тому же, в украинских городах исчезла патриотическая символика с машин и на одежде.Я сейчас общаюсь с украинской молодежью (ребята до 25 лет). Так она вполне пророссийски настроена. Да, им промывали мозги в школах. Но поскольку это делалось неуклюже и неумело, то они видели эту фальшь. Зато они видят перспективы в России. Они не поддерживают продолжение этой бойни. Они выступают за возрождение единой страны.Так что с украинским обществом не все так плохо. Главное для нас – сломить сопротивление киевского режима, который уничтожает собственный народ.- А на более серьезную реакцию Запада мы не нарвемся в случае капитуляции Украины?- Ядерную войну из-за этого Запад точно не начнет. А в остальном они уже сделали все, что могли.Максимум, что они могут, так это предложить нам территориальный раздел Украины под видом гуманитарной интервенции. А для своего населения Запад покажет картинку в духе "не так стояла, не так сопротивлялась". Мол, туземцы плохо пользовались нашим великолепным оружием. А потом они вообще вытащат заготовки "Оказывается, Зеленский - вор. Почему мы вообще помогали его коррумпированному режиму".А потом они вообще переключатся на развлечения вроде разгона студенческих демонстраций в поддержку Палестины.Даже самый серьезный информационный повод в западном мире живет не больше двух недель. И если поражение Украины произойдет внезапно, этого никто даже не заметит.Кстати, поражение Украины упростит проведение выборов в США. Потому что ни Трамп, ни Байден не смогут использовать этот фактор в ходе избирательной кампании.Другое дело, что Америка потом попытается сделать так, чтобы Россия сохраняла нейтралитет по отношению к Китаю. Потому что Штаты ставят своей целью уничтожение Китая.- А как можно уничтожить Китай, не уничтожив Россию?- Очень просто.Америка и придумала всю эту заварушку на Украине только потому, чтобы связать Россию по рукам и ногам, а потом заставить ее пойти на западные требования: либо сохранить нейтралитет в отношении Китая, либо присоединиться к антикитайской коалиции.Присоединиться к антикитайской коалиции Россия могла бы только в результате капитуляции, когда коллапс в экономике привел бы к приходу к власти либеральной оппозиции. Во всех остальных случаях Америка просто хотела бы, чтобы Москва не помогала Китаю, когда его будут уничтожать.Все довольно цинично.- А мы Китаю поможем?- Это зависит в том числе от Китая. Пока Пекин нам помогает. Мы вроде как перед ним в долгу. Но в Китае же масса своих нюансов. Посмотрим. Это тема для отдельного разговора.

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