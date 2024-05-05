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Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду
Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду - 05.05.2024 Украина.ру
Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду
Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин заявил, что электоральные позиции у Майи Санду слабые. Но, по словам эксперта, Вашингтон приказал ей идти дальше и выполнять указания.
2024-05-05T05:11
2024-05-05T05:11
2024-05-05T05:11
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Осенью в Молдавии пройдут президентские выборы. Политолог рассказал, что кандидата Майю Санду продвигает США, которые дают ей инструкции.“Майя Санду должна втянуть Молдавию в ЕС и НАТО, объединить с Румынией, попытаться "решить вопрос" с Приднестровьем. До осени это все сделать не реально, значит, надо делать позже. Для этого необходимо становится президентом”, — объяснил Максим Бардин.Эксперт добавил, что если Санду не сможет стать президентом, то ее будущее бесперспективно.“В случае провала Вашингтон ее посчитает неэффективной и не предоставит достойный "пансион". Если у Санду не будет "пансиона", то разлад с Россией был напрасным”, — пояснил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, вашингтон, запад, нато, ес, санду
Новости, Молдавия, Вашингтон, Запад, НАТО, ЕС, Санду
Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду
Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин заявил, что электоральные позиции у Майи Санду слабые. Но, по словам эксперта, Вашингтон приказал ей идти дальше и выполнять указания.
Осенью в Молдавии пройдут президентские выборы. Политолог рассказал, что кандидата Майю Санду продвигает США, которые дают ей инструкции.
“Майя Санду должна втянуть Молдавию в ЕС и НАТО, объединить с Румынией, попытаться "решить вопрос" с Приднестровьем. До осени это все сделать не реально, значит, надо делать позже. Для этого необходимо становится президентом”, — объяснил Максим Бардин.
Эксперт добавил, что если Санду не сможет стать президентом, то ее будущее бесперспективно.
“В случае провала Вашингтон ее посчитает неэффективной и не предоставит достойный "пансион". Если у Санду не будет "пансиона", то разлад с Россией был напрасным”, — пояснил Максим Бардин.