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Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду

Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду - 05.05.2024 Украина.ру

Вашингтон дал Кишиневу указания, чтобы втянуть его в игры Запада. Бардин о “пансионе” для Майи Санду

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин заявил, что электоральные позиции у Майи Санду слабые. Но, по словам эксперта, Вашингтон приказал ей идти дальше и выполнять указания.

2024-05-05T05:11

2024-05-05T05:11

2024-05-05T05:11

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Осенью в Молдавии пройдут президентские выборы. Политолог рассказал, что кандидата Майю Санду продвигает США, которые дают ей инструкции.“Майя Санду должна втянуть Молдавию в ЕС и НАТО, объединить с Румынией, попытаться "решить вопрос" с Приднестровьем. До осени это все сделать не реально, значит, надо делать позже. Для этого необходимо становится президентом”, — объяснил Максим Бардин.Эксперт добавил, что если Санду не сможет стать президентом, то ее будущее бесперспективно.“В случае провала Вашингтон ее посчитает неэффективной и не предоставит достойный "пансион". Если у Санду не будет "пансиона", то разлад с Россией был напрасным”, — пояснил Максим Бардин.Полный текст интервью Максим Бардин: Глубинная Молдавия не готова быть "анти-Россией" и убивать себя как Украина читайте на сайте Украина.ру.

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