"Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США - 23.02.2025 Украина.ру
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"Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США
"Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США - 23.02.2025 Украина.ру
"Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США
Военная помощь США по-прежнему поступает на Украину. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
2025-02-23T19:10
2025-02-23T19:11
новости
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владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
вооруженные силы украины
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Военные поставки на Украину из США продолжаются, сообщил Зеленский. По его словам, Дональд Трамп не препятствует отправке той военной помощи, которая была выделена Джо Байденом на посту президента.В пути, по словам Зеленского, военная помощь США на $15 млрд. Нынешняя администрация Белого дома не выделяет новых ассигнований на военную поддержку нынешнего руководства Украины.По его словам, администрация Трампа увязывает продолжение военной помощи Киеву с подписанием соглашения о расплате за такие поставки украинскими полезными ископаемыми. Именно так Зеленский понял "логику" Трампа, сообщил украинский политик.По его словам, сейчас в переговорах с администрацией Трампа о создании фонда, в который украинская сторона внесёт свою долю редкоземельными металлами в счёт оплаты долгов за поставки США, уже нет положений "ни о $500 млрд, ни о процентах"."Вопрос про $500 млрд уже не стоит, поэтому и не о чем говорить", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос польского журналиста. Зеленский сообщил также, что не только США помогали Киеву в условиях СВО - Япония предоставила "один из крупнейших пакетов помощи" на $15 млрд. Это была "нелетальная помощь", уточнил он, пообещав официальному Токио выгодный бизнес на Украине в дальнейшим. Однако не только ВСУ - и российская армия тоже получает зарубежную военную помощь, отметил Зеленский. В частности, он упомянул артиллерию и боеприпасы северокорейского производства на вооружении российской армии."И у нас есть доказательства", - заверил Зеленский.Он также заверил, что сейчас идут перегворы с "европейскими партнёрами" об оружейных поставках на Украину. Однако ни страны, ни суммы, ни других подробностей он не назвал. Об украинско-американском фонде на полтриллиона долларов сказано в публикации Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины, всу, военная помощь, кндр
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, военная помощь, КНДР

"Ничего не остановлено": Зеленский рассказал о военных поставках из США

19:10 23.02.2025 (обновлено: 19:11 23.02.2025)
 
пресс-конференция Зеленского 23.02.2023
пресс-конференция Зеленского 23.02.2023
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Военная помощь США по-прежнему поступает на Украину. Об этом 23 февраля на пресс-конференции в Киеве заявил Владимир Зеленский.
Военные поставки на Украину из США продолжаются, сообщил Зеленский. По его словам, Дональд Трамп не препятствует отправке той военной помощи, которая была выделена Джо Байденом на посту президента.
"Сейчас помощь есть. Но надо справедливо сказать, эта помощь старая, еще с прошлых времен. Мы благодарны, что её не остановили, но из-за замедления поставок она ещё идет", - сказал Зеленский.
В пути, по словам Зеленского, военная помощь США на $15 млрд. Нынешняя администрация Белого дома не выделяет новых ассигнований на военную поддержку нынешнего руководства Украины.
"Ничего не остановлено, но и ничего нового и объявлено", - отметил Зеленский.
По его словам, администрация Трампа увязывает продолжение военной помощи Киеву с подписанием соглашения о расплате за такие поставки украинскими полезными ископаемыми. Именно так Зеленский понял "логику" Трампа, сообщил украинский политик.
"Мы готовы проговорить формат, что мы получаем и как мы отдаём. Мы готовы это проговорить в этом соглашении", - поведал Зеленский.
По его словам, сейчас в переговорах с администрацией Трампа о создании фонда, в который украинская сторона внесёт свою долю редкоземельными металлами в счёт оплаты долгов за поставки США, уже нет положений "ни о $500 млрд, ни о процентах".
"Вопрос про $500 млрд уже не стоит, поэтому и не о чем говорить", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос польского журналиста.
Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
15:27
Советник Зеленского анонсировал скорое подписание договора с США по природным ресурсам УкраиныПредложенная президентом США Дональдом Трампом сделка по использованию недр Украины может быть оформлена в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
Зеленский сообщил также, что не только США помогали Киеву в условиях СВО - Япония предоставила "один из крупнейших пакетов помощи" на $15 млрд. Это была "нелетальная помощь", уточнил он, пообещав официальному Токио выгодный бизнес на Украине в дальнейшим.
Однако не только ВСУ - и российская армия тоже получает зарубежную военную помощь, отметил Зеленский. В частности, он упомянул артиллерию и боеприпасы северокорейского производства на вооружении российской армии.
"И у нас есть доказательства", - заверил Зеленский.
Он также заверил, что сейчас идут перегворы с "европейскими партнёрами" об оружейных поставках на Украину. Однако ни страны, ни суммы, ни других подробностей он не назвал.
Об украинско-американском фонде на полтриллиона долларов сказано в публикации Украину разденут до нитки. Главное на Украине на утро 23 февраля
 
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденВооруженные силы УкраиныВСУвоенная помощьКНДР
 
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